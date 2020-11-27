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2020-11-27T10:26:45.000+03:00
27 ноября 2020
ФАС повысила цены на жизненно важные лекарства от рака
2020-09-29T12:05:51.000+03:00
29 сентября 2020
Кабмин снял ограничения на закупку противолейкозного препарата «Винкристин»
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