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Он разместится на территории площадью 15 гектаров
Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов Еноты-полоскуны, ламы, филины, бараны и другие животные незаконно проживают в зоопарке, созданном компанией Mirax Group на территории построенного ей жилого комплекса «Золотые ключи 2». К такому выводу 19 июля пришел Никулинский районный суд Москвы, сообщает Gzt.ru.