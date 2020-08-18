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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка
Товар дня
18 августа 2020

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка

От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина

Выпить кофе под плейлист кооператива «Чёрный» и потанцевать под треки «Танцплощадки»

От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина

В Москве появится парк птиц с цаплями и журавлями

Он разместится на территории площадью 15 гектаров

В Москве появится парк птиц с цаплями и журавлями

Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов
Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов Еноты-полоскуны, ламы, филины, бараны и другие животные незаконно проживают в зоопарке, созданном компанией Mirax Group на территории построенного ей&nbsp;жилого комплекса «Золотые ключи 2».&nbsp;К такому выводу 19 июля пришел Никулинский районный суд Москвы, сообщает Gzt.ru.
Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов

Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов
Еноты-полоскуны, ламы, филины, бараны и другие животные незаконно проживают в зоопарке, созданном компанией Mirax Group на территории построенного ей&nbsp;жилого комплекса «Золотые ключи 2».&nbsp;К такому выводу 19 июля пришел Никулинский районный суд Москвы, сообщает Gzt.ru.