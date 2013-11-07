«Открываю пивко, наливаю в бокальчик, кладу рыбку на тарелочку» Топ-10 цитат из предполагаемого «ЖЖ» бывшей жены Путина
«Открываю пивко, наливаю в бокальчик, кладу рыбку на тарелочку» Топ-10 цитат из предполагаемого «ЖЖ» бывшей жены Путина
Rambler Group перезапустит «Живой журнал»
В рамках обновления появятся гранты для блогеров и раздел с рекомендациями
«Живой журнал» запустил «нативную рекламу»
Формат позволяет пользователям продвигать материалы в лентах своих друзей
Антона Носика признали виновным в экстремизме и оштрафовали (обновлено)
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Суд обязал «Комсомольскую правду» рекламировать сайт Варламова
За год медиахолдинг должен обеспечить два миллиона переходов на сайт блогера
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.