Rambler Group перезапустит «Живой журнал»
В рамках обновления появятся гранты для блогеров и раздел с рекомендациями
Rambler Group перезапустит «Живой журнал» В рамках обновления появятся гранты для блогеров и раздел с рекомендациями
«Живой журнал» запустил «нативную рекламу»
Формат позволяет пользователям продвигать материалы в лентах своих друзей
«Живой журнал» запустил «нативную рекламу» Формат позволяет пользователям продвигать материалы в лентах своих друзей
Антона Носика признали виновным в экстремизме и оштрафовали (обновлено)
Позже в понедельник суд должен огласить приговор
Антона Носика признали виновным в экстремизме и оштрафовали (обновлено) Позже в понедельник суд должен огласить приговор
Суд обязал «Комсомольскую правду» рекламировать сайт Варламова
За год медиахолдинг должен обеспечить два миллиона переходов на сайт блогера
Суд обязал «Комсомольскую правду» рекламировать сайт Варламова За год медиахолдинг должен обеспечить два миллиона переходов на сайт блогера
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.