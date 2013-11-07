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В парке Горького установят горизонтальную елку

Длина елки составит 30 метров

В парке Горького установят горизонтальную елку
Длина елки составит 30 метров

На ВДНХ впервые открылся прокат лыж

Стоимость услуги составляет 350 рублей в час

На ВДНХ впервые открылся прокат лыж
Стоимость услуги составляет 350 рублей в час

Открытие катка в парке Горького

В этом году каток оформлен стиле стрит-арта

Открытие катка в парке Горького
В этом году каток оформлен стиле стрит-арта

В парке «Сокольники» 26 ноября стартует зимний сезон

В этом сезоне в парке будет два катка, один из которых — в лесу

В парке «Сокольники» 26 ноября стартует зимний сезон
В этом сезоне в парке будет два катка, один из которых — в лесу

На Пушкинской набережной установят сноубордическую горку

На Воробьевых горах появится лыжная трасса

На Пушкинской набережной установят сноубордическую горку
На Воробьевых горах появится лыжная трасса

Парк Горького объявил зимнюю программу

В парке будут работать школа фигурного катания и хоккейная школа для детей

Парк Горького объявил зимнюю программу
В парке будут работать школа фигурного катания и хоккейная школа для детей

Сад имени Баумана объявил программу на зимний сезон

Здесь организуют бесплатные занятия по фигурному катанию, а также пройдет маркет Le Picnic

Сад имени Баумана объявил программу на зимний сезон
Здесь организуют бесплатные занятия по фигурному катанию, а также пройдет маркет Le Picnic

Художник Игорь Гурович разработал зимний принт для Мосгорпарка

Принт планируют использовать в полиграфии и сувенирной продукции

Художник Игорь Гурович разработал зимний принт для Мосгорпарка
Принт планируют использовать в полиграфии и сувенирной продукции

Зима в парках: Тюбинг на Воробьёвых горах, ледяной город в «Кузьминках» и зорбинг в парке Горького
Зима в парках: Тюбинг на Воробьёвых горах, ледяной город в «Кузьминках» и зорбинг в парке Горького Школа ледяной скульптуры в «Музеоне», зорбинг в парке Горького, «The Горка» в «Сокольниках», кёрлинг в Измайловском парке и другие важные открытия в московских парках.
Зима в парках: Тюбинг на Воробьёвых горах, ледяной город в «Кузьминках» и зорбинг в парке Горького

Зима в парках: Тюбинг на Воробьёвых горах, ледяной город в «Кузьминках» и зорбинг в парке Горького
Школа ледяной скульптуры в «Музеоне», зорбинг в парке Горького, «The Горка» в «Сокольниках», кёрлинг в Измайловском парке и другие важные открытия в московских парках.

Лёд на катке в парке Горького подсветят светодиодами

На катке в парке Горького создадут эффект северного сияния и установят инсталляцию из 730 лампочек.

Лёд на катке в парке Горького подсветят светодиодами
На катке в парке Горького создадут эффект северного сияния и установят инсталляцию из 730 лампочек.