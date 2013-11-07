В парке Горького установят горизонтальную елку Длина елки составит 30 метров
На ВДНХ впервые открылся прокат лыж Стоимость услуги составляет 350 рублей в час
Открытие катка в парке Горького В этом году каток оформлен стиле стрит-арта
В парке «Сокольники» 26 ноября стартует зимний сезон
В этом сезоне в парке будет два катка, один из которых — в лесу
В парке «Сокольники» 26 ноября стартует зимний сезон В этом сезоне в парке будет два катка, один из которых — в лесу
На Пушкинской набережной установят сноубордическую горку
На Воробьевых горах появится лыжная трасса
На Пушкинской набережной установят сноубордическую горку На Воробьевых горах появится лыжная трасса
Парк Горького объявил зимнюю программу
В парке будут работать школа фигурного катания и хоккейная школа для детей
Парк Горького объявил зимнюю программу В парке будут работать школа фигурного катания и хоккейная школа для детей
Сад имени Баумана объявил программу на зимний сезон
Здесь организуют бесплатные занятия по фигурному катанию, а также пройдет маркет Le Picnic
Сад имени Баумана объявил программу на зимний сезон Здесь организуют бесплатные занятия по фигурному катанию, а также пройдет маркет Le Picnic
Художник Игорь Гурович разработал зимний принт для Мосгорпарка
Принт планируют использовать в полиграфии и сувенирной продукции
Художник Игорь Гурович разработал зимний принт для Мосгорпарка Принт планируют использовать в полиграфии и сувенирной продукции
Зима в парках: Тюбинг на Воробьёвых горах, ледяной город в «Кузьминках» и зорбинг в парке Горького Школа ледяной скульптуры в «Музеоне», зорбинг в парке Горького, «The Горка» в «Сокольниках», кёрлинг в Измайловском парке и другие важные открытия в московских парках.
Зима в парках: Тюбинг на Воробьёвых горах, ледяной город в «Кузьминках» и зорбинг в парке Горького Школа ледяной скульптуры в «Музеоне», зорбинг в парке Горького, «The Горка» в «Сокольниках», кёрлинг в Измайловском парке и другие важные открытия в московских парках.
Лёд на катке в парке Горького подсветят светодиодами
На катке в парке Горького создадут эффект северного сияния и установят инсталляцию из 730 лампочек.