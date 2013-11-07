Зима в парках: Тюбинг на Воробьёвых горах, ледяной город в «Кузьминках» и зорбинг в парке Горького Школа ледяной скульптуры в «Музеоне», зорбинг в парке Горького, «The Горка» в «Сокольниках», кёрлинг в Измайловском парке и другие важные открытия в московских парках.