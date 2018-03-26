Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента
Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара
Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара
СКР уточнил число погибших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове
Их оказалось на четыре человека меньше
СКР уточнил число погибших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове Их оказалось на четыре человека меньше
Баннер «Наша страна — это „Зимняя вишня“»
Фраза начала расходиться среди пользователей соцсетей
Баннер «Наша страна — это „Зимняя вишня“» Фраза начала расходиться среди пользователей соцсетей
Как долго людей интересуют теракты, аварии и пожары И чем отличается восприятие трагедий в России и за рубежом
Глава СКР назвал наиболее вероятную причину пожара в Кемерове
В результате трагедии погибли более 60 человек
Глава СКР назвал наиболее вероятную причину пожара в Кемерове В результате трагедии погибли более 60 человек
Обеспечить все заведения устройствами «Самоспас»
Для использования устройства не понадобятся обучение или специальные навыки
Обеспечить все заведения устройствами «Самоспас» Для использования устройства не понадобятся обучение или специальные навыки
МЧС подготовило поправки к правилам обеспечения пожарной безопасности
Они касаются содержания эвакуационных лестниц и других средств спасения в случае происшествий
МЧС подготовило поправки к правилам обеспечения пожарной безопасности Они касаются содержания эвакуационных лестниц и других средств спасения в случае происшествий
Владимир Путин — о трагедии в Кемерове
Президент поручил привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших произошедшее в торговом центре «Зимняя вишня»
Владимир Путин — о трагедии в Кемерове Президент поручил привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших произошедшее в торговом центре «Зимняя вишня»
«Что мы можем сами?». В соцсетях объявили народную проверку пожарной безопасности
Пользователи предлагают отправиться в общественные места и самостоятельно выяснить, где находятся планы эвакуации и как давно проверялась сигнализация
«Что мы можем сами?». В соцсетях объявили народную проверку пожарной безопасности Пользователи предлагают отправиться в общественные места и самостоятельно выяснить, где находятся планы эвакуации и как давно проверялась сигнализация
«Просто забили»: Как торговые центры выполняют пожарные требования И почему в них не всегда можно найти эвакуационные выходы
Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры
От прокуроров потребовали добиваться реального устранения проблем
Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры От прокуроров потребовали добиваться реального устранения проблем
Российский Красный Крест объявил сбор помощи семьям пострадавших в Кемерове
При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли более 60 человек