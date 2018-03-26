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Новости

Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента

Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара

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Новости

Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара

Новости

СКР уточнил число погибших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове

Их оказалось на четыре человека меньше

0
Новости

СКР уточнил число погибших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове Их оказалось на четыре человека меньше

Новости

Баннер «Наша страна — это „Зимняя вишня“»

Фраза начала расходиться среди пользователей соцсетей

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Новости

Баннер «Наша страна — это „Зимняя вишня“» Фраза начала расходиться среди пользователей соцсетей

Как долго людей интересуют теракты, аварии и пожары
Простые числа
Как долго людей интересуют теракты, аварии и пожарыИ чем отличается восприятие трагедий в России и за рубежом
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Как долго людей интересуют теракты, аварии и пожары
Простые числа

Как долго людей интересуют теракты, аварии и пожары И чем отличается восприятие трагедий в России и за рубежом

Новости

Глава СКР назвал наиболее вероятную причину пожара в Кемерове

В результате трагедии погибли более 60 человек

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Новости

Глава СКР назвал наиболее вероятную причину пожара в Кемерове В результате трагедии погибли более 60 человек

Новости

Обеспечить все заведения устройствами «Самоспас»

Для использования устройства не понадобятся обучение или специальные навыки

1
Новости

Обеспечить все заведения устройствами «Самоспас» Для использования устройства не понадобятся обучение или специальные навыки

Новости

МЧС подготовило поправки к правилам обеспечения пожарной безопасности

Они касаются содержания эвакуационных лестниц и других средств спасения в случае происшествий

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Новости

МЧС подготовило поправки к правилам обеспечения пожарной безопасности Они касаются содержания эвакуационных лестниц и других средств спасения в случае происшествий

Новости

Владимир Путин — о трагедии в Кемерове

Президент поручил привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших произошедшее в торговом центре «Зимняя вишня»

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Новости

Владимир Путин — о трагедии в Кемерове Президент поручил привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших произошедшее в торговом центре «Зимняя вишня»

Новости

«Что мы можем сами?». В соцсетях объявили народную проверку пожарной безопасности

Пользователи предлагают отправиться в общественные места и самостоятельно выяснить, где находятся планы эвакуации и как давно проверялась сигнализация

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Новости

«Что мы можем сами?». В соцсетях объявили народную проверку пожарной безопасности Пользователи предлагают отправиться в общественные места и самостоятельно выяснить, где находятся планы эвакуации и как давно проверялась сигнализация

«Просто забили»: Как торговые центры выполняют пожарные требования
Комментарии
«Просто забили»: Как торговые центры выполняют пожарные требованияИ почему в них не всегда можно найти эвакуационные выходы
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«Просто забили»: Как торговые центры выполняют пожарные требования
Комментарии

«Просто забили»: Как торговые центры выполняют пожарные требования И почему в них не всегда можно найти эвакуационные выходы

Новости

Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры

От прокуроров потребовали добиваться реального устранения проблем

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Новости

Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры От прокуроров потребовали добиваться реального устранения проблем

Новости

Российский Красный Крест объявил сбор помощи семьям пострадавших в Кемерове

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли более 60 человек

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Новости

Российский Красный Крест объявил сбор помощи семьям пострадавших в Кемерове При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли более 60 человек

Новости

Проверить все торговые центры из-за трагедии в Кемерове

Детский омбудсмен считает, что бизнесмены не должны дожидаться указаний властей

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Новости

Проверить все торговые центры из-за трагедии в Кемерове Детский омбудсмен считает, что бизнесмены не должны дожидаться указаний властей