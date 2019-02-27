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Евгений Фельдман: «Я издаю журнал „Свой“ с работами лучших фотографов»
Личный опыт
Евгений Фельдман: «Я издаю журнал „Свой“ с работами лучших фотографов»Как собрать деньги на проект и договориться с авторами
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Евгений Фельдман: «Я издаю журнал „Свой“ с работами лучших фотографов»
Личный опыт

Евгений Фельдман: «Я издаю журнал „Свой“ с работами лучших фотографов» Как собрать деньги на проект и договориться с авторами