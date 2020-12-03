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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Я помогаю людям, которые помогают»: Психолог — о работе с российскими активистами и нежелании эмигрировать
«Я помогаю людям, которые помогают»: Психолог — о работе с российскими активистами и нежелании эмигрировать
«Я помогаю людям, которые помогают»: Психолог — о работе с российскими активистами и нежелании эмигрировать

«Я помогаю людям, которые помогают»: Психолог — о работе с российскими активистами и нежелании эмигрировать

«Вместо отпуска я из Москвы поехал волонтерить на польско-украинскую границу»
«Вместо отпуска я из Москвы поехал волонтерить на польско-украинскую границу» История российского фотографа, который решил помочь делом
«Вместо отпуска я из Москвы поехал волонтерить на польско-украинскую границу»

«Вместо отпуска я из Москвы поехал волонтерить на польско-украинскую границу»
История российского фотографа, который решил помочь делом

«Я лазал по этому шинозавру все детство»
«Я лазал по этому шинозавру все детство» Обладатель татуировки с шедевром ЖЭК-арта — об уничтоженной достопримечательности
«Я лазал по этому шинозавру все детство»

«Я лазал по этому шинозавру все детство»
Обладатель татуировки с шедевром ЖЭК-арта — об уничтоженной достопримечательности

«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет»
«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет» Ресторанный критик переезжает в Израиль
«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет»

«Русской рулетки с шаурмой в Тель-Авиве нет»
Ресторанный критик переезжает в Израиль

«Он разрушает мне жизнь»: Участница Pussy Riot Ольга Борисова — о сталкере, из-за которого ее не пустили в Грузию
«Он разрушает мне жизнь»: Участница Pussy Riot Ольга Борисова — о сталкере, из-за которого ее не пустили в Грузию
«Он разрушает мне жизнь»: Участница Pussy Riot Ольга Борисова — о сталкере, из-за которого ее не пустили в Грузию

«Он разрушает мне жизнь»: Участница Pussy Riot Ольга Борисова — о сталкере, из-за которого ее не пустили в Грузию

«В СИЗО я стараюсь оставаться максимально свободным человеком»
«В СИЗО я стараюсь оставаться максимально свободным человеком» Рассказ Вики Петровой, которая попала в СИЗО из-за антивоенного поста во «ВКонтакте»
«В СИЗО я стараюсь оставаться максимально свободным человеком»

«В СИЗО я стараюсь оставаться максимально свободным человеком»
Рассказ Вики Петровой, которая попала в СИЗО из-за антивоенного поста во «ВКонтакте»

Я запустила флешмоб о расизме в России и получила 1,5 тысячи историй за несколько дней
Я запустила флешмоб о расизме в России и получила 1,5 тысячи историй за несколько дней
Я запустила флешмоб о расизме в России и получила 1,5 тысячи историй за несколько дней

Я запустила флешмоб о расизме в России и получила 1,5 тысячи историй за несколько дней

«Хорошо, что ты свалишь из России, но жаль, что тебя не расстреляют»
«Хорошо, что ты свалишь из России, но жаль, что тебя не расстреляют» Авторка «Гайда по релокации из РФ» — о том, как почувствовала себя экстремисткой
«Хорошо, что ты свалишь из России, но жаль, что тебя не расстреляют»

«Хорошо, что ты свалишь из России, но жаль, что тебя не расстреляют»
Авторка «Гайда по релокации из РФ» — о том, как почувствовала себя экстремисткой

Монолог девушки, на которую завели дело и уволили с работы из-за замены ценника в «Пятерочке»
Монолог девушки, на которую завели дело и уволили с работы из-за замены ценника в «Пятерочке»
Монолог девушки, на которую завели дело и уволили с работы из-за замены ценника в «Пятерочке»

Монолог девушки, на которую завели дело и уволили с работы из-за замены ценника в «Пятерочке»

«Мою дверь исписали символами Z и обвинениями в предательстве родины»
«Мою дверь исписали символами Z и обвинениями в предательстве родины»
«Мою дверь исписали символами Z и обвинениями в предательстве родины»

«Мою дверь исписали символами Z и обвинениями в предательстве родины»

«Феминистское антивоенное сопротивление» — главное протестное движение в России сейчас. Рассказываем об их борьбе
«Феминистское антивоенное сопротивление» — главное протестное движение в России сейчас. Рассказываем об их борьбе
«Феминистское антивоенное сопротивление» — главное протестное движение в России сейчас. Рассказываем об их борьбе

«Феминистское антивоенное сопротивление» — главное протестное движение в России сейчас. Рассказываем об их борьбе

Врач Оксана Станевич спасала сложных пациентов с ковидом. А из-за «спецоперации» уехала в Ереван
Врач Оксана Станевич спасала сложных пациентов с ковидом. А из-за «спецоперации» уехала в Ереван Она больше не может заниматься наукой в России
Врач Оксана Станевич спасала сложных пациентов с ковидом. А из-за «спецоперации» уехала в Ереван

Врач Оксана Станевич спасала сложных пациентов с ковидом. А из-за «спецоперации» уехала в Ереван
Она больше не может заниматься наукой в России

«Я не хочу воевать»
«Я не хочу воевать»
«Я не хочу воевать»

«Я не хочу воевать»

«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом»
«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом» Стрижки и окрашивания вместо таблиц и совещаний
«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом»

«Я работал в IT и маркетинге, но все бросил и стал стилистом»
Стрижки и окрашивания вместо таблиц и совещаний

«Я придумало бело-сине-белый флаг»
«Я придумало бело-сине-белый флаг»
«Я придумало бело-сине-белый флаг»

«Я придумало бело-сине-белый флаг»

«От меня отреклась мать из-за ***** (спецоперации)»
«От меня отреклась мать из-за ***** (спецоперации)»
«От меня отреклась мать из-за ***** (спецоперации)»

«От меня отреклась мать из-за ***** (спецоперации)»

«Меня пытали полицейские, и я посадил одного из них в тюрьму»
«Меня пытали полицейские, и я посадил одного из них в тюрьму» Этот материал — часть акции «Статья, которой нет»
«Меня пытали полицейские, и я посадил одного из них в тюрьму»

«Меня пытали полицейские, и я посадил одного из них в тюрьму»
Этот материал — часть акции «Статья, которой нет»

«IKEA выпустила игрушку по моему рисунку»
«IKEA выпустила игрушку по моему рисунку» Познакомьтесь с Саввой Зарубиным — он придумал собаку-русалку из новой коллекции шведского мебельного гиганта
«IKEA выпустила игрушку по моему рисунку»

«IKEA выпустила игрушку по моему рисунку»
Познакомьтесь с Саввой Зарубиным — он придумал собаку-русалку из новой коллекции шведского мебельного гиганта

История Ильи Крючкова, который стал родителем собственной мамы

История Ильи Крючкова, который стал родителем собственной мамы

История Ильи Крючкова, который стал родителем собственной мамы

История Ильи Крючкова, который стал родителем собственной мамы

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»

«Я сделал вазэктомию»

«Мы можем приехать к вам домой и забрать все ценные вещи»

«Мы можем приехать к вам домой и забрать все ценные вещи»Как устроена работа банковского коллектора

«Мы можем приехать к вам домой и забрать все ценные вещи»

«Мы можем приехать к вам домой и забрать все ценные вещи» Как устроена работа банковского коллектора

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны
Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны
Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны

Чолпон Сатибаеву бил муж. Она сбежала от него в Москву, но женщину выгнали из страны

История семьи из Москвы, которая переехала жить на остров 

История семьи из Москвы, которая переехала жить на остров 

История семьи из Москвы, которая переехала жить на остров 

История семьи из Москвы, которая переехала жить на остров 

«У меня получилось выполнить свои новогодние обещания»

«У меня получилось выполнить свои новогодние обещания»

«У меня получилось выполнить свои новогодние обещания»

«У меня получилось выполнить свои новогодние обещания»

«Я сбежала из дома и не вернулась»
«Я сбежала из дома и не вернулась» История девушки, которая из-за побоев отца сначала пыталась уйти из жизни, а после навсегда ушла из семьи
«Я сбежала из дома и не вернулась»

«Я сбежала из дома и не вернулась»
История девушки, которая из-за побоев отца сначала пыталась уйти из жизни, а после навсегда ушла из семьи

Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс

Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс
Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика

«Защита мурала — дело чести»: «Я живу в квартире Хармса»
«Защита мурала — дело чести»: «Я живу в квартире Хармса» История Даниила Петрова, который защищает портрет Даниила Хармса на своем доме
«Защита мурала — дело чести»: «Я живу в квартире Хармса»

«Защита мурала — дело чести»: «Я живу в квартире Хармса»
История Даниила Петрова, который защищает портрет Даниила Хармса на своем доме

«У меня шизофрения, и я живу нормальной жизнью»
«У меня шизофрения, и я живу нормальной жизнью»
«У меня шизофрения, и я живу нормальной жизнью»

«У меня шизофрения, и я живу нормальной жизнью»

«Я остановила строительство апарт-отеля на месте стадиона»
«Я остановила строительство апарт-отеля на месте стадиона» Марина Королева — о челлендже в соцсетях и петиции, которую подписали 30 тысяч человек
«Я остановила строительство апарт-отеля на месте стадиона»

«Я остановила строительство апарт-отеля на месте стадиона»
Марина Королева — о челлендже в соцсетях и петиции, которую подписали 30 тысяч человек

«Я уехал зимовать в тропики»
«Я уехал зимовать в тропики» Сложно ли сейчас поехать на зимовку и сколько это стоит
«Я уехал зимовать в тропики»

«Я уехал зимовать в тропики»
Сложно ли сейчас поехать на зимовку и сколько это стоит

«Я прошел цифровой детокс»
«Я прошел цифровой детокс» Горожане, отказавшиеся от соцсетей — о свободе и времени на чтение книг вместо фейсбука
«Я прошел цифровой детокс»

«Я прошел цифровой детокс»
Горожане, отказавшиеся от соцсетей — о свободе и времени на чтение книг вместо фейсбука

Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok
Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok «Набил на ноге разбитый боевой троллейбус, за рулем — водитель, а вокруг — пустыня»
Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok

Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok
«Набил на ноге разбитый боевой троллейбус, за рулем — водитель, а вокруг — пустыня»

«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»
«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности» Валерия Володина — о насилии, бездействии полиции и жизни в бегах
«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»

«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»
Валерия Володина — о насилии, бездействии полиции и жизни в бегах

Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад
Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад
Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад

Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад

Собачья будка, цыгане и мефедрон: 20-летний Роман — о насилии в детдоме, попытках суицида и новой жизни в Мурине
Собачья будка, цыгане и мефедрон: 20-летний Роман — о насилии в детдоме, попытках суицида и новой жизни в Мурине
Собачья будка, цыгане и мефедрон: 20-летний Роман — о насилии в детдоме, попытках суицида и новой жизни в Мурине

Собачья будка, цыгане и мефедрон: 20-летний Роман — о насилии в детдоме, попытках суицида и новой жизни в Мурине

День рождения в спецприемнике, тайные свидания с Машей Алехиной и другие приключения Люси Штейн под арестом

День рождения в спецприемнике, тайные свидания с Машей Алехиной и другие приключения Люси Штейн под арестом

День рождения в спецприемнике, тайные свидания с Машей Алехиной и другие приключения Люси Штейн под арестом

День рождения в спецприемнике, тайные свидания с Машей Алехиной и другие приключения Люси Штейн под арестом

История 17-летней Рины с неизлечимыми болезнями

История 17-летней Рины с неизлечимыми болезнямиКоторая из хосписа ведёт инстаграм, пишет фанфики и хочет серьёзных отношений

История 17-летней Рины с неизлечимыми болезнями

История 17-летней Рины с неизлечимыми болезнями Которая из хосписа ведёт инстаграм, пишет фанфики и хочет серьёзных отношений

«Как я сыграл самый северный диджей-сет и попал в Книгу рекордов Гиннесса»
«Как я сыграл самый северный диджей-сет и попал в Книгу рекордов Гиннесса» История океанографа-музыканта, который поехал на Новую Землю
«Как я сыграл самый северный диджей-сет и попал в Книгу рекордов Гиннесса»

«Как я сыграл самый северный диджей-сет и попал в Книгу рекордов Гиннесса»
История океанографа-музыканта, который поехал на Новую Землю

Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»
Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»
Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»

Изгнание бесов и запрет «Гарри Поттера»: «Я все детство провела в церкви, где было как в секте»

«Мы боимся жизни вокруг нас»‎
«Мы боимся жизни вокруг нас»‎ Кася Денисевич рассказывает о своей книге «Соседи» про жизнь в московском многоквартирном доме
«Мы боимся жизни вокруг нас»‎

«Мы боимся жизни вокруг нас»‎
Кася Денисевич рассказывает о своей книге «Соседи» про жизнь в московском многоквартирном доме

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес 3 вдохновляющие истории молодых мам
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
3 вдохновляющие истории молодых мам

«Как я ревакцинировался»
«Как я ревакцинировался» Можно ли сейчас прийти в поликлинику за новой дозой вакцины
«Как я ревакцинировался»

«Как я ревакцинировался»
Можно ли сейчас прийти в поликлинику за новой дозой вакцины

«Я пеку хлеб с портретами»: Актриса Серафима Красникова — о карантинном хобби, которое превратилось в гастропроект
«Я пеку хлеб с портретами»: Актриса Серафима Красникова — о карантинном хобби, которое превратилось в гастропроект
«Я пеку хлеб с портретами»: Актриса Серафима Красникова — о карантинном хобби, которое превратилось в гастропроект

«Я пеку хлеб с портретами»: Актриса Серафима Красникова — о карантинном хобби, которое превратилось в гастропроект

«Я веду дела по ятрогении»

«Я веду дела по ятрогении»Когда люди гибнут из-за действий врачей

«Я веду дела по ятрогении»

«Я веду дела по ятрогении» Когда люди гибнут из-за действий врачей

«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»
«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим» Светлана Нигматуллина посетила больше 30 стран, а потом запустила туры в Калининград
«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»

«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»
Светлана Нигматуллина посетила больше 30 стран, а потом запустила туры в Калининград

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

Незрячий рэпер-тиктокер — об активной жизни в большом городе

Незрячий рэпер-тиктокер — об активной жизни в большом городе

Незрячий рэпер-тиктокер — об активной жизни в большом городе

Незрячий рэпер-тиктокер — об активной жизни в большом городе

«Я живу с калоприемником»
«Я живу с калоприемником» И не стесняюсь этого
«Я живу с калоприемником»

«Я живу с калоприемником»
И не стесняюсь этого

«Я четыре дня катаюсь в автозаке, потому что все спецприемники заняты»
«Я четыре дня катаюсь в автозаке, потому что все спецприемники заняты» «Сейчас день, и они снова нас куда-то везут»
«Я четыре дня катаюсь в автозаке, потому что все спецприемники заняты»

«Я четыре дня катаюсь в автозаке, потому что все спецприемники заняты»
«Сейчас день, и они снова нас куда-то везут»

«Я 20 лет жил с хроническим гепатитом B. А перед Новым годом вылечился»‎
«Я 20 лет жил с хроническим гепатитом B. А перед Новым годом вылечился»‎ Ну, почти
«Я 20 лет жил с хроническим гепатитом B. А перед Новым годом вылечился»‎

«Я 20 лет жил с хроническим гепатитом B. А перед Новым годом вылечился»‎
Ну, почти

«У меня БАС — болезнь, из-за которой я могу двигать только глазами»
«У меня БАС — болезнь, из-за которой я могу двигать только глазами» Как учительница математики из-за болезни потеряла способность ходить и говорить, но нашла новую работу
«У меня БАС — болезнь, из-за которой я могу двигать только глазами»

«У меня БАС — болезнь, из-за которой я могу двигать только глазами»
Как учительница математики из-за болезни потеряла способность ходить и говорить, но нашла новую работу

«Я год не покупала новую одежду»
«Я год не покупала новую одежду» Предпринимательница Дарья Лисиченко рассказала о своем челлендже и его итогах
«Я год не покупала новую одежду»

«Я год не покупала новую одежду»
Предпринимательница Дарья Лисиченко рассказала о своем челлендже и его итогах

15 вдохновляющих историй о преодолении
15 вдохновляющих историй о преодолении Пандемия, дискриминация, болезни и TikTok
15 вдохновляющих историй о преодолении

15 вдохновляющих историй о преодолении
Пандемия, дискриминация, болезни и TikTok

Антитела под елочку: Как я прививалась «Cпутником V»
Антитела под елочку: Как я прививалась «Cпутником V» Все, что вы хотели спросить о российской вакцине от COVID-19
Антитела под елочку: Как я прививалась «Cпутником V»

Антитела под елочку: Как я прививалась «Cпутником V»
Все, что вы хотели спросить о российской вакцине от COVID-19

«Я уволилась из МВД из-за блога в инстаграме»

«Я уволилась из МВД из-за блога в инстаграме»Оксана Бусарова — о границах рабочей и личной жизни госслужащих

«Я уволилась из МВД из-за блога в инстаграме»

«Я уволилась из МВД из-за блога в инстаграме» Оксана Бусарова — о границах рабочей и личной жизни госслужащих

Как работает детский сад для собак в Москве
Как работает детский сад для собак в Москве Все, что нужно знать о социализации щенков (и их хозяев)
Как работает детский сад для собак в Москве

Как работает детский сад для собак в Москве
Все, что нужно знать о социализации щенков (и их хозяев)

«Я продала все ненужные вещи и на вырученные деньги сняла клип»
«Я продала все ненужные вещи и на вырученные деньги сняла клип» Певица Вика Пестрова рассказала о своем опыте расхламления и общения с покупателями
«Я продала все ненужные вещи и на вырученные деньги сняла клип»

«Я продала все ненужные вещи и на вырученные деньги сняла клип»
Певица Вика Пестрова рассказала о своем опыте расхламления и общения с покупателями

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