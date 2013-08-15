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Проблемы Apple, игра от Тейлор Свифт и «жадные упыри» против Клименко
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Проблемы Apple, игра от Тейлор Свифт и «жадные упыри» против Клименко Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Forbes оценил доходы и влиятельность 50 отечественных звёзд шоу-бизнеса и спорта
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Резкое подорожание Apple, новая услуга «Яндекс.Денег» и стартап от «Реального пацана»
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Резкое подорожание Apple, новая услуга «Яндекс.Денег» и стартап от «Реального пацана» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
Forbes подсчитал, сколько звёзды в возрасте до 30 лет успели заработать за год
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Forbes подсчитал, сколько уже умершие звёзды науки, культуры и искусства заработали за последний год
Сколько заработали умершие знаменитости Forbes подсчитал, сколько уже умершие звёзды науки, культуры и искусства заработали за последний год
Apple отрицает свою вину в утечке интимных фото знаменитостей
Компания советует пользователям выбирать более сложные пароли
Apple отрицает свою вину в утечке интимных фото знаменитостей Компания советует пользователям выбирать более сложные пароли
Facebook выпустил приложение для знаменитостей
Новый сервис Mentions позволит спортсменам, актёрам и музыкантам эффективнее отслеживать реакцию их поклонников
Facebook выпустил приложение для знаменитостей Новый сервис Mentions позволит спортсменам, актёрам и музыкантам эффективнее отслеживать реакцию их поклонников
Американка продаёт души знаменитостей по $15
Их можно приобрести в её интернет-магазине на Etsy
Американка продаёт души знаменитостей по $15 Их можно приобрести в её интернет-магазине на Etsy
Гари Олдман переложил ответственность за продвижение HTC One M8 на интернет
В рекламных роликах с его участием не раскрывается детальной информации о смартфоне
Гари Олдман переложил ответственность за продвижение HTC One M8 на интернет В рекламных роликах с его участием не раскрывается детальной информации о смартфоне
Канье Уэст подарил Ким Кардашьян 10 ресторанов Burger King Все они расположены в Европе
Nike вновь приударила за знаменитостями
Компания наращивает свои маркетинговые расходы в преддверии крупных спортивных соревнований
Nike вновь приударила за знаменитостями Компания наращивает свои маркетинговые расходы в преддверии крупных спортивных соревнований
Имя Иосифа Кобзона могут признать общеизвестным товарным знаком за миллион рублей
Для этого нужно будет доказать, что его имя не только известно каждому россиянину, но и ассоциируется с определённым человеком
Имя Иосифа Кобзона могут признать общеизвестным товарным знаком за миллион рублей Для этого нужно будет доказать, что его имя не только известно каждому россиянину, но и ассоциируется с определённым человеком
Эштон Кутчер присоединился к команде разработчиков новых планшетов в Lenovo
Теперь американский актёр, получивший должность инженера Lenovo, займётся продвижением новых устройств компании на рынке
Эштон Кутчер присоединился к команде разработчиков новых планшетов в Lenovo Теперь американский актёр, получивший должность инженера Lenovo, займётся продвижением новых устройств компании на рынке
Facebook тестирует мобильное приложение для знаменитостей
Оно позволяет звёздам следить за обсуждением их личности в соцсети и оперативно отвечать на сообщения фанатов