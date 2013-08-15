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Новости

Самые популярные блогеры России

В список вошли люди не старше 40 лет

0
Новости

Самые популярные блогеры России В список вошли люди не старше 40 лет

Новости

Главные российские знаменитости по версии Forbes

В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь

0
Новости

Главные российские знаменитости по версии Forbes В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь

Новости

Сколько российские знаменитости зарабатывают на рекламе в соцсетях

Больше всех заработала Ольга Бузова

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Новости

Сколько российские знаменитости зарабатывают на рекламе в соцсетях Больше всех заработала Ольга Бузова

Новости

Фильм «Яндекса» о Высоцком

Ролик вышел к 80-летию со дня рождения певца

0
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Фильм «Яндекса» о Высоцком Ролик вышел к 80-летию со дня рождения певца

Новости

Фейковые знаменитости, новая криптовалюта и закрытие «Дайри.ру»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

Фейковые знаменитости, новая криптовалюта и закрытие «Дайри.ру» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Самые богатые российские знаменитости

Рейтинг опубликовал журнал Forbes

0
Новости

Самые богатые российские знаменитости Рейтинг опубликовал журнал Forbes

Новости

Проблемы Apple, игра от Тейлор Свифт и «жадные упыри» против Клименко

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Проблемы Apple, игра от Тейлор Свифт и «жадные упыри» против Клименко Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Самые высокооплачиваемые знаменитости России

Forbes оценил доходы и влиятельность 50 отечественных звёзд шоу-бизнеса и спорта

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Новости

Самые высокооплачиваемые знаменитости России Forbes оценил доходы и влиятельность 50 отечественных звёзд шоу-бизнеса и спорта

Новости

Резкое подорожание Apple, новая услуга «Яндекс.Денег» и стартап от «Реального пацана»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Резкое подорожание Apple, новая услуга «Яндекс.Денег» и стартап от «Реального пацана» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Самые высокооплачиваемые молодые знаменитости

Forbes подсчитал, сколько звёзды в возрасте до 30 лет успели заработать за год

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Новости

Самые высокооплачиваемые молодые знаменитости Forbes подсчитал, сколько звёзды в возрасте до 30 лет успели заработать за год

Новости

Сколько заработали умершие знаменитости

Forbes подсчитал, сколько уже умершие звёзды науки, культуры и искусства заработали за последний год

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Новости

Сколько заработали умершие знаменитости Forbes подсчитал, сколько уже умершие звёзды науки, культуры и искусства заработали за последний год

Новости

Apple отрицает свою вину в утечке интимных фото знаменитостей

Компания советует пользователям выбирать более сложные пароли

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Новости

Apple отрицает свою вину в утечке интимных фото знаменитостей Компания советует пользователям выбирать более сложные пароли

Hopes & Fears

Facebook выпустил приложение для знаменитостей

Новый сервис Mentions позволит спортсменам, актёрам и музыкантам эффективнее отслеживать реакцию их поклонников

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Hopes & Fears

Facebook выпустил приложение для знаменитостей Новый сервис Mentions позволит спортсменам, актёрам и музыкантам эффективнее отслеживать реакцию их поклонников

Новости

Американка продаёт души знаменитостей по $15

Их можно приобрести в её интернет-магазине на Etsy

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Новости

Американка продаёт души знаменитостей по $15 Их можно приобрести в её интернет-магазине на Etsy

Новости

Гари Олдман переложил ответственность за продвижение HTC One M8 на интернет

В рекламных роликах с его участием не раскрывается детальной информации о смартфоне

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Новости

Гари Олдман переложил ответственность за продвижение HTC One M8 на интернет В рекламных роликах с его участием не раскрывается детальной информации о смартфоне

Новости

Канье Уэст подарил Ким Кардашьян 10 ресторанов Burger King

Все они расположены в Европе

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Новости

Канье Уэст подарил Ким Кардашьян 10 ресторанов Burger King Все они расположены в Европе

Новости

Nike вновь приударила за знаменитостями

Компания наращивает свои маркетинговые расходы в преддверии крупных спортивных соревнований

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Новости

Nike вновь приударила за знаменитостями Компания наращивает свои маркетинговые расходы в преддверии крупных спортивных соревнований

Новости

Имя Иосифа Кобзона могут признать общеизвестным товарным знаком за миллион рублей

Для этого нужно будет доказать, что его имя не только известно каждому россиянину, но и ассоциируется с определённым человеком

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Новости

Имя Иосифа Кобзона могут признать общеизвестным товарным знаком за миллион рублей Для этого нужно будет доказать, что его имя не только известно каждому россиянину, но и ассоциируется с определённым человеком

Новости

Эштон Кутчер присоединился к команде разработчиков новых планшетов в Lenovo

Теперь американский актёр, получивший должность инженера Lenovo, займётся продвижением новых устройств компании на рынке

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Новости

Эштон Кутчер присоединился к команде разработчиков новых планшетов в Lenovo Теперь американский актёр, получивший должность инженера Lenovo, займётся продвижением новых устройств компании на рынке

Новости

Facebook тестирует мобильное приложение для знаменитостей

Оно позволяет звёздам следить за обсуждением их личности в соцсети и оперативно отвечать на сообщения фанатов

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Новости

Facebook тестирует мобильное приложение для знаменитостей Оно позволяет звёздам следить за обсуждением их личности в соцсети и оперативно отвечать на сообщения фанатов