Сувенирные платки и зонты Пушкинского музея в духе парижского авангарда
Дизайн сувениров основан на работах французских художников XX века
9 цветных зонтов Клетчатые, полосатые и в горошек — мы выбрали 9 цветных зонтов, с которыми будет веселее в осенней Москве
9 цветных зонтов Клетчатые, полосатые и в горошек — мы выбрали 9 цветных зонтов, с которыми будет веселее в осенней Москве
Эксперимент The Village: Делятся ли прохожие зонтами в дождь? The Village выяснил, готовы ли горожане поделиться зонтом со случайным прохожим в проливной дождь.
Эксперимент The Village: Делятся ли прохожие зонтами в дождь? The Village выяснил, готовы ли горожане поделиться зонтом со случайным прохожим в проливной дождь.
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.