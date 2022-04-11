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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Носим зонтики с собой! Москву накроют затяжные дожди
11 апреля 2022

Носим зонтики с собой! Москву накроют затяжные дожди

Дождь не помеха: 10 нескучных зонтов
Дождь не помеха: 10 нескучных зонтов Трости, складные, в клетку, прозрачные и еще несколько
Дождь не помеха: 10 нескучных зонтов

Дождь не помеха: 10 нескучных зонтов
Трости, складные, в клетку, прозрачные и еще несколько

Сувенирные платки и зонты Пушкинского музея в духе парижского авангарда

Дизайн сувениров основан на работах французских художников XX века

Сувенирные платки и зонты Пушкинского музея в духе парижского авангарда

9 цветных зонтов
9 цветных зонтов Клетчатые, полосатые и в горошек — мы выбрали 9 цветных зонтов, с которыми будет веселее в осенней Москве
9 цветных зонтов

9 цветных зонтов
Клетчатые, полосатые и в горошек — мы выбрали 9 цветных зонтов, с которыми будет веселее в осенней Москве

Эксперимент The Village: Делятся ли прохожие зонтами в дождь?
Эксперимент The Village: Делятся ли прохожие зонтами в дождь? The Village выяснил, готовы ли горожане поделиться зонтом со случайным прохожим в проливной дождь.
Эксперимент The Village: Делятся ли прохожие зонтами в дождь?

Эксперимент The Village: Делятся ли прохожие зонтами в дождь?
The Village выяснил, готовы ли горожане поделиться зонтом со случайным прохожим в проливной дождь.

Бюро находок: вещи в ночных клубах
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.
Бюро находок: вещи в ночных клубах

Бюро находок: вещи в ночных клубах
The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.