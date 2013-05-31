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Новости

«Истории» в WhatsApp, красный iPhone и лицензия на космическую деятельность

Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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«Истории» в WhatsApp, красный iPhone и лицензия на космическую деятельность
Новости

«Истории» в WhatsApp, красный iPhone и лицензия на космическую деятельность Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ситуация

ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast

Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»

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Ситуация

ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»

Новости

Право на забвение от Apple, реклама в Twitter и господдержка сериалов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Право на забвение от Apple, реклама в Twitter и господдержка сериалов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Интернет-холдинг WebMediaGroup привлёк $10 млн

Полученные инвестиции будут направлены на развитие всех проектов, но большая часть придётся на Zoomby.ru

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Новости

Интернет-холдинг WebMediaGroup привлёк $10 млн Полученные инвестиции будут направлены на развитие всех проектов, но большая часть придётся на Zoomby.ru