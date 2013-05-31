Новости
«Истории» в WhatsApp, красный iPhone и лицензия на космическую деятельность
Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
«Истории» в WhatsApp, красный iPhone и лицензия на космическую деятельность Cамые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Ситуация
ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast
Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»
Ситуация
ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»
Новости
Право на забвение от Apple, реклама в Twitter и господдержка сериалов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Право на забвение от Apple, реклама в Twitter и господдержка сериалов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Интернет-холдинг WebMediaGroup привлёк $10 млн
Полученные инвестиции будут направлены на развитие всех проектов, но большая часть придётся на Zoomby.ru
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