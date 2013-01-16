Финансы
Надо делиться: Как новые сервисы меняют экономикуНесмотря на кризис, экономика совместного потребления растёт бешеными темпами. Как компании вроде Airbnb или BlaBlaCar меняют жизнь людей?
Финансы
Надо делиться: Как новые сервисы меняют экономику Несмотря на кризис, экономика совместного потребления растёт бешеными темпами. Как компании вроде Airbnb или BlaBlaCar меняют жизнь людей?
Новости
Фонд Runa Capital инвестировал в британский сервис онлайн-кредитования Zopa
Он позволяет пользователям давать друг другу взаймы, зарабатывая на комиссии как с депозитов, так и с выдачи кредитов
Новости
Фонд Runa Capital инвестировал в британский сервис онлайн-кредитования Zopa Он позволяет пользователям давать друг другу взаймы, зарабатывая на комиссии как с депозитов, так и с выдачи кредитов
Новости
Максим Ноготков запускает сервис микрофинансирования Credberry
С помощью этого стартапа пользователи смогут брать и давать взаймы друг другу
Новости