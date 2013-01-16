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Надо делиться: Как новые сервисы меняют экономику
Финансы
Надо делиться: Как новые сервисы меняют экономикуНесмотря на кризис, экономика совместного потребления растёт бешеными темпами. Как компании вроде Airbnb или BlaBlaCar меняют жизнь людей?
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Надо делиться: Как новые сервисы меняют экономику
Финансы

Надо делиться: Как новые сервисы меняют экономику Несмотря на кризис, экономика совместного потребления растёт бешеными темпами. Как компании вроде Airbnb или BlaBlaCar меняют жизнь людей?

Новости

Фонд Runa Capital инвестировал в британский сервис онлайн-кредитования Zopa

Он позволяет пользователям давать друг другу взаймы, зарабатывая на комиссии как с депозитов, так и с выдачи кредитов

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Новости

Фонд Runa Capital инвестировал в британский сервис онлайн-кредитования Zopa Он позволяет пользователям давать друг другу взаймы, зарабатывая на комиссии как с депозитов, так и с выдачи кредитов

Новости

Максим Ноготков запускает сервис микрофинансирования Credberry

С помощью этого стартапа пользователи смогут брать и давать взаймы друг другу

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Новости

Максим Ноготков запускает сервис микрофинансирования Credberry С помощью этого стартапа пользователи смогут брать и давать взаймы друг другу