Екатерина Закливенец
На сайте с 4 сентября 2015
Квартира недели
Квартира в старом доме с классической мебелью и плиткой азулежу (Петербург)Светлая мебель, много пространства, камин, контрастный интерьер в историческом здании 1883 года
Квартира недели
Квартира в старом доме с классической мебелью и плиткой азулежу (Петербург) Светлая мебель, много пространства, камин, контрастный интерьер в историческом здании 1883 года
Вещи для дома
Дроид из «Звёздных войн» и другие новогодние подарки для домаДо праздника осталось совсем немного времени, и The Village выбрал подарки для дома, которые можно успеть положить под ёлку в эти выходные
Вещи для дома
Дроид из «Звёздных войн» и другие новогодние подарки для дома До праздника осталось совсем немного времени, и The Village выбрал подарки для дома, которые можно успеть положить под ёлку в эти выходные
Квартира недели
Квартира в послевоенном стиле для молодой семьиСветлое жильё на проспекте Вернадского со множеством интересных деталей
Квартира недели
Квартира в послевоенном стиле для молодой семьи Светлое жильё на проспекте Вернадского со множеством интересных деталей
Квартира недели
Просторная квартира для любительницы путешествий и фильмов Стэнли КубрикаТрёхкомнатная квартира на западе Москвы c красивыми обоями и элементами ретро
Квартира недели
Просторная квартира для любительницы путешествий и фильмов Стэнли Кубрика Трёхкомнатная квартира на западе Москвы c красивыми обоями и элементами ретро
Дом
Личная сфера: Как живётся в купольном доме в ПодмосковьеХозяева необычного сферического дома в подмосковном Королёве рассказали The Village, каково это — жить под куполом
Дом