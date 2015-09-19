Владимир Тарханов
На сайте с 14 сентября 2015
Вот именно "этим" и опасны сплоченные коллективы - даже после увольнения тех, кто мягко говоря ничего не делал, они кучкуются и пытаются доказать свою правоту)
При этом почему-то анонимно)
очередная песня "несправедливо уволенного".
ну почему же все "правдорубы" шифруются - надо до конца быть "правдивым".
про alexa - это вообще для идиотов))
судя по всему трафик сайта Яндекса ya.ru тоже упал из-за моего директорства на fl.ru - http://www.alexa.com/siteinfo/ya.ru
Вспоминаю Лаврова и его последнее высказывание - очень рад что вы с нами больше не работаете)
И можно ссылку где можно посмотреть в базе данных данные по падению продаж - мне прям самому стало интересно))
Вы статью читали? ) Судя по всему вас зацепил заголовок и даже не в тексте, а в адресной строке)
Цитата из статьи - "Начальник-рохля весьма удобен для коллектива. Он не заставляет работать и не уволит в случае чего."
Где в статье вся вина возлагается на сотрудников?
В статье описано противоречие между "социальными" отношениями, в которые может быть включен и руководитель и даже акционеры и деятельностными, когда люди оцениваются не по признаку свой/чужой, а по принципу нужен/не-нужен и полезен/бесполезен. В том числе и начальник оценивается. Например акционерами.
Ну вы уж определитесь с вопросами)
Либо "разогнана" и "развалена" старая команда, лучшая в Рунете, либо команда приведена в соотвествие с текущими задачами)
Все же, стоит отметить, что после "Антипремии", называть команду "лучшей" уже не следует.
ну Антипремию как-бы все забывают, как и события октября 2012 года, вызвавшие волну "народной любви")
Мнение пользователей о проекте на октябрь 2012 года.
Новость от 26 октября 2012 года - http://news.antipremia.ru/post/34354976574/free-lanceru-как-зеркало-русского-интернета
Цитата:
Первые результаты не замедлили себя ждать. Они были интересными, но разнообразными назвать их было сложно: подавляющее большинство из них было посвящено одному-единственному проекту. Чем заслужил этот проект Антипремию? Вот что писали пользователи:
- “Гениальными” нововведениями.
- 3 годами ухудшения. Отсутствием качественных нововведений.
- В прошлом успешная биржа труда, которая после нововведений сделала невозможной работу примерно для 90% пользователей, то ли с целью убить проект, то ли из-за элементарной жадности
- За то что ввел обязательную СБР, и запретил обмен контактами.
- От жадности потреряли берега, что вызвало массовый отток пользователей
- Не адекватные действия относительно пользователей.
- См. Сказку про золотую рыбку :)
- нововведениями от 02.10.2012: жесткой цензурой, удалением всех контактов, отменой личной переписки, принудительным сервисом СБР
- антипользовательскими нововведениями и неслыханной жадностью
- глупостной монетизацией
- НЕУЁМНОЙ ЖАДНОСТЬЮ ген. директора
- Разогнал тех пользователей которые его любили. В презентациях говорится про 1200000 пользователей зарегистрированных. Уверен в двое меньше. Многие ушли
Все всё помнят :)
Владимир, не рекомендую.
Я исхожу из личной бухгалтерии, и до 2012 года, до осени, в целом, было не на что жаловаться. Осенью просто "грохнули" наработанную репутацию и развернули рынок.
С тех пор у очень многих фрилансеров стало "не складываться на сайте".
Нет, человек такое животное, приспосабливается ко всему. Даже через все СБР можно пройти, когда есть заказы. Но тут невольно вспоминаешь, что последние годы сайт находится под вашим руководством. Нет, я не стану утверждать, что вы не оптимизировали расходы, сделав сайт эффективнее, возможно, инвесторы даже видят прибыль. Не стану утверждать, что у оптимизации есть пределы, за которыми начинается регресс, вроде фактического отстуствия некоторых функций сайта, работу которых проводили оптимизированные работники.
Все же, меня несколько удручает в разы снизившаяся эффективность сайта, при растущих ценниках, для меня, как "фрилансера", как специалиста востребованного на рынке, с разнообразным портфолио и наработанным опытом сотрудничества с компаниями разного уровня... Так, стоп, это уже резюме пошло...
И вот, утечка данных тоже, знаете, раздражает. То есть, я конечно паранойик и там не было ничего сверх важного. чего нельзя найти за пару часов гугления. Просто неприятно как-то.
Да ладно, цены копеечные там, что такое 900 руб для человека, который на этом зарабатывает? С одной СБР больше уходит.
Мы несколько раз тестировали контекст по основным запросам для фриланса - получается минимальная стоимость привлечения одного Заказчика не менее 5000 рублей (того кто в итоге опубликует проект). А в топовых разделах (разработка сайта, дизайн сайтов и тд) - около 8-10 тыс руб.
При этом стоимость ПРО, который позволяет отвечать на сотни проектов в месяц во много раз меньше стоимости привлечения 1 потенциального Заказчика на сайт.
Я даже не говорю о тех фрилансерах, которые находятся на первых страницах каталога и уже давно не отвечают на проекты, так как большая часть Заказчиков связывается с ними напрямую минуя сайт (контакты в профиле ПРО фрилансера открыты). И так поступает большая часть Заказчиков, так как им проще написать/позвонить, чем опубликовать проект и отбирать заявки.
При этом фрилансеры на российских биржах, в отличие от западных, не сильно смущаясь утаскивают Заказчика с сайта и занимаются этим годами, считая его уже своим личным и не учитывая доход от него в окупаемости ПРО в следущих периодах. Потом возвращаются и говорят - давайте нам новых Заказчиков, что-то в последнее время ПРО не окупается за первые несколько дней как раньше)
Конечно, многолетняя привычка уводить по несколько Заказчиков с сайта в месяц оплатив сайту 590 рублей, а иногда и вообще ничего (раньше можно было отвечать на проекты без ПРО) приводит к тому, что любое поднятие цен считается неприемлемым.
Но тут есть выход - вместо покупки ПРО , покупате контекст у Яндекса и Гугла и смотрите сколько заказов вы получите за 900 руб в месяц)
Желаю удачи)
А представьте как яндексу обидно, что вы 5000 руб на привлечение потратили, а потом несколько лет поцыэнта доите :) Хотя вообще б-г знает, насколько эффективно привлечение клиентов через контекст. Из веб-студий я не знаю ни одну, которая бы на контексте какой-то серьезный поток организовала, это обычно прибежище нубов, которые сарафаном не обзавелись.
доим его не мы, а фрилансер, который утаскивает его после первого заказа.
А вам-то какая разница, проходят заказы через биржу или нет? Оплата же не в штуках сделок, а фикс "за право вести деятельность". А СБР, которая берет 26%, а в случае конфликта судит по методике "заказчик всегда прав" (*), разумеется, не самое привлекательное предложение.
* мой не очень большой, но все же опыт работы с арбитражом выявил алгоритм "если заказчик не согласен принимать работу, даже под самым надуманным предлогом, то шанс остаться без денег и получить односторонний минус в карму близок к нолю"
Так что с точки зрения исполнителя, СБР дает примерно столько же гарантий, как постоплата. Но при этом надо отдавать немалую комиссию.
читать "шанс ... близок к 100%"
пойду посплю
СБР это грусть и уныние, конечно.
Представьте, сделка заканчивается в ночь с субботы на воскресение. Спустя пять минут после окончания заказчик давит "арбитраж", верните все деньги. Даже не спрашивая, а может уже все давно готово. Ему показывают "дак все готово" - "поздно, мне уже не надо". Угадайте, кому присудил победу арбитраж? Что противоречит и ГК (см. норму про окончание срока подряда в нерабочее время), и очевидным представлениям о справедливости (если человеку из-за просрочки на 5 минут настолько "не надо", что он даже готовое не берет - явно проблема не в просрочке).
Поддержание р/с мне стоит больше 2500 в месяц. Я согласен, это копейки. Но окупаемость упала в разы.
Да, некоторые фрилансеры так и пишут - раньше ПРО за один день окупался, а теперь за несколько)
Это говорит о том, что его цена не соответствует реальной и занижена с учетом того, что Заказчики уводятся площадки и "приватизируются" исполнителями. В такой ситуации фрилансер платит не за получение заказа, а за получение Заказчика на долгосрочное сотрудничество.
Я привел сравнение со стоимостью привлечения 1 потенциального Заказчика - даже в этом случае текущая цена ПРО во много раз меньше.
Чтобы заместить уведенного Заказчика на его привлечение надо потратить в несколько раз больше денег, чем стоит ПРО.
Разрыв в схеме понятен?
Попытка привести схему к западной - закрыть контакты и привязать все взаимодействие к площадке - вызывает бурные протесты народа)
Оплачивая ПРО вы получаете возможность контакта с сотнями Заказчиков в месяц, даже если вы не на первых страницах Каталога фрилансеров.
При чем тут стоимость поддержания р/с ? ) Сколько Заказчиков приходит к вам из банка ? )
Будьте добры, по остальным пунктам ответить тоже
Да что вас так трогает эта ананимность? Я уверен что тут есть ваши пользователи которые боятся что вы их просто забаните на сайте, поэтому шифруются. Я работаю фрилансером на FL , больше чем вы руководите, и только вы баните неугодных, вот и следствие анонимных комментариев.
кому отвечать то?
выше пояснял про анонимов.
Первое что я сделал придя на fl.ru - это отменил массовые баны пользователей, а самое веселое - отменил "разбан" за деньги.
Проблема с такими анонимами как вы в том, что врать проще под "маской".
Не стройте из себя дурочка, про алексу ответили, прокомментируйте и остальные пункты
для тех кто на бронепоезде - "адюкг" и прочим мастерам шифрования - я не отвечаю.
Это не правда, вы баните неугодных, об этом был не один пост в блогах при вашем руководстве. Вы и блоги закрыли т.к там активно обсуждали в какой ад катится сайт и то, что вы совершенно не уважаете своих пользователей, у меня есть тикеты в тех поддержке на котоорые не отвечают уже более 6 меяцев причем я поднимал тикет не однократно, а сейчас вы вообще закрыли систему техпоодержкт т.к в основном там был негатив.
Betty Bon - уже успела удалить свой аккаунт. Отвечать похоже не кому)
Зря.
Для вас есть занятная картинка из similarweb.com (это парсер seo-данных, если вы не в курсе).
Вам просто нечего ответить, это отлично видно по вашим комментариям, всё истинное вы пропускаете. Мне искренне жаль вас, вы не стоите даже общения с анонимами, говорю вам как пользователь вашего ресурса которого игнорирует ваша тех. поддержка и лично вы. FL был замечательный ресурс, я провел там более 7 лет и не вам рассказывать мне о том когда было лучше
Ваш конкурент в это же самое время не испытывает дакой просадки по визитам.
Сравнивать с апворком, фивером и прочими биржами, на которые надо бы равняться, просто бессмысленно, у них рост.
Как говориться, поджимайте гайки-булки дальше - у вас все получится!
Очередной специалист)
Максим/Костя - не смешно)
Потому что первое, с чем вы столкнулись на фрилансе - это огромное количество фрилансеров и работодателей, забаненных за обмен контактами.
Логично предположить, что для повышения уровня продаж в первую очередь надо вернуть этот слой пользователей. Заодно стать рыцарем на белой кляче.
Не учли только, что за массовым разбаном кроется и массовый возврат множек, хотя вам и это на руку - рост количество регистраций и прочая мишура.
Я не ваш бывший сотрудник (так что не нойте, тут не только ваши сотрудники), я пользователь вашего ресурса, я приношу вам деньги а вы относитесь к своим пользователям как к источнику доходов и не более
Вы как дитё, нет чтобы ответить по факту и общатся со своими пользователями, вы только как вертихвостка ускользаете от ответов и мните себя великим.
Максим/Костя - тебе точно отвечаю в последний раз)
вот скриншот из аналитики по органическому трафику:
в нем виден сезонный рост с января по март, потом летний спад и начало роста в июле-августе ( за сентябрь данные за полмесяца - видно, что органический трафик в сентябре будет сильно выше августовского)
Теперь про similarweb - там даже для тех, кого Лавров любит написано "Estimated"
Как же тебя терпят в двух компаниях с капитализацией во много раз больше FL с таким уровнем познаний)
Я бы тоже не смеялся, если бы был причастным к такому падению интереса.
Прошу прощения, но в вашей картинке не улавливаю 30%-ный рост траффика. Даже если в фотошопе приукрасить - все равно нет.
Максим/Костя, завязывай. Про рост трафика было сказано по отношению к периоду - до меня.
Не надо продолжать передергивать, и сползать, когда тебя ловят на явном бреду. Попрошу ведь ребят из Wundermann провести тебе тест на понимание того, чем ты занимаешься) Сильно подозреваю, что тест ты не пройдешь.
Сам жалею, что не провел его когда познакомился с тобой.
Но реально - спасибо. Ведь проведенная тобой с другими анонимами сегодняшняя демонстрация отсуствия вашей квалификации, как "интернет специалистов" показывает один простой факт - вы не только просто кормились в компании, вы еще и непонятно чем занимались.
Вас я просто обязан был выгнать.
Уважаемый ТВ. Успокойтесь вы уже. Уже сколько лет прошло, а Вы все купаетесь в лучах славы, что повыгоняли всю старую команду. А чего ж вы не говорите, что большая часть команды приняло решение уйти, а не с вашей подачи были выгнаны?! Кого Вы там выгнали, разогнали модераторов, а потом на этом такие раздутые статейки строчите? Лучше бы спать легли пораньше, а не в комментариях писали ересь и вранье, Вам же утром рано, наверное, еще оставшейся минимум команды плеткой погонять нужно, это ж силушку беречь нужно для таких свершений. Успокойтесь Вы и отпустите былое, мотивируйте себя не жить прошлым, пора двигаться вперед, а не лапшу людям вешать на уши, какой Вы замечательный оптимизатор, оптимизировший команду, которой уже по сути и не было.
ой, простите. Не аноним. Мария, бывший сотрудник из "сплоченного коллектива"
Абсолютно согласен с вами - самостоятельно я не занимался увольнением каждого человека. Задача руководителя, который реформирует старую структуру - понять в чем проблема с общей организацией процессов и перестраивая их, освобождаться от лишних сотрудников (если есть переизбыток конечно).
Идеальная ситуация, когда сотрудники понимая всю бессмысленность и бесперспективность дальнейшего "кормления" в компании уходят сами.
Насколько я помню вы работали в отделе тестирования, в котором почему-то было 12 тестировщиков, которые тестировали код создаваемый 7 программистами. Я думаю в 2013 году FL был если не единственной, то наверное одной из редких команд в Рунете, с таким соотношением тестировщиков и программистов. При этом в СП также были дополнительные тестировщики. Сколько я не говорил с владельцами крупных компаний по заказной разработке и просто разных компаний в Рунете - такое соотношения вызывало мягко говоря улыбку. Некоторые просто ржали)
Когда мне стало ясно, что дело темное, я проанализировал слаженную работу и обнаружил интересное "ноу-хау" под названием андронный колайдер багов.
Работал он следующим образом:
1. Пользователь сообщает о баге на сайте
2. СП фиксирует баг у себя
3. Тестировщик в СП проверяет баг на бое.
4. Баг заносится в баг-трекер
5. Тестировщик отдела тестирования проверяет воспроизводится ли баг на бое и уточняет задачу.
6. Менеджер разработки назначает баг на программиста
7. Программист начинает работать и обнаруживает, что такой баг уже давно пофиксили на бете, но из-за редких релизов (пару раз месяц, а иногда и реже чем раз в месяц) не унесли на бой
8. В некоторых случаях он не обнаруживает, что баг пофиксили и начинает его править, создавая кучу лишних связей и тд.
9. Из-за редких релизов и кучи связей фикс бага не уносится на бой.
10. Пользователь обнаруживает баг - происходит возврат к первому шагу.
Так как большая команда полностью работала на удаленке, без нормального таск трекера, а программисты и тестировщики периодически менялись, то процесс существовал в "скрытом" виде долгое время.
В итоге - все были довольны кроме Пользователей) Которые по привычке до сих пор пишут, что мы не правим баги годами))
Но зато, "слаженная и лучшая" команда в Рунете продолжала запускать баги по своему андронному коллайдеру.
При этом - СП радостно обрабатывает входящие обращения, тестировщики СП проверяют наличие багов, тестировщики отдела тестирования тоже вносят свой вклад, програмисты по многу раз начинают фиксить и обнаруживают, что бага на сервере разработки нет и тд.
Главное при этом, не забывать считать переработки и премии технического департамента, который обходился компании в 70 тыс долларов в месяц или в 840 тыс доларов в год. По словам системного архитектора бывали периоды, когда никто ничего не делал месяцами.
Если честно на эти деньги можно было несколько раз переписать все с нуля. А учитывая, что это длилось годами, то раз 10 точно.
После этого я решил отдать форму авторизации и регистрации на wild тестинг на сайте fixber Правда до этого я пару месяцев уговаривал старого техдира и начальника отдела тестирования сделать это самостоятельно - как станет ясно далее - это ставило под угрозу их безмятежное существование и поэтому по тихому саботировалось.
На fixber мне за пару часов в форме авторизации и регистрации сайта, который существует более 6 лет, и является проектом номер 1 в Рунете, вдруг обнаружили в общей сложности 42 бага, в том числе несколько критичных. И это при 12 тестировщиках в штате, которые "не зря ели свой хлеб".
Когда я показал этот список руководителю разработки - кроме мычания ничего не получил в ответ.
После этого мне стало уже совсем ясно, что с процессом разработки и тестирования мягко говоря беда - это если без мата.
Ну и начал вникать в эту тему и перестраивать весь процесс.
Когда я был на конференции по Agile мне пришла новость, что большая часть отдела разработки, до этого почти год готовившая переход на велосипедную архитектуру и попросившая их освободить от текущих дел, вдруг уволилась одним днем. Наверное это было связано с большими премиями, которые были им обещаны по результатам перехода на новую архитектуру, которая по словам системного архитектора - "спасет нас почти от всех проблем с кодом и тд". Реально - я думаю парни поняли всю глубину задницы с текущим состоянием кода и решили не ждать пока сайт навернется.
Архитектор продержался чуть больше и в одиночку, как суперспециалист (по мнению всей остальной команды) готовил переход хотя бы части функционала на новый движок, но почему-то сразу после минимального тестирования в ноябре свалил и перестал выходить на связь. Перед этим клятвенно обещая, что такого не произойдет))
Когда после нового года - в январе 2014 года главная страница сайта на "новой архитектуре" получила трафик в полном обьеме - сайт лег и несколько дней работал с перебоями в несколько часов. Выяснилось, что при планировании новой архитектуры супер гуру мягко говоря плохо спланировал работу с мемкешем. И тут мы с новым техдиром начали вытаскивать проект оттуда - куда обычно посылают изобретателей "велосипедных" архитектур. Откатывали новую архитектуру, компенсировали пользователеям неделю пользования ПРО и тд.
Выбрались из андронного коллайдера багов мы только после того, как запустили ежедневные релизы и наконец-то унесли на бой несколько тысяч правок, дожидавшихся нас на складе "андронного коллайдера".
Мария, я вам очень благодарен, что вы своей пламенной речью напомнили мне о, одном из замечательных "изобретений" лучшей команды в Рунете.
В принципе, у меня есть еще несколько подобных историй, которые я обнаруживал например в работе СП, когда пригласил руководителя СП Яндекс Денег провести аудит нашей СП. Так что обращайтесь.
Такого идиотизма я не видел, даже в крпных государственных компаниях и холдингах с тысячами сотрудников.
Ну да ладно. Статья в общем то о другом - о сопротивлении колективов изменениям.
Если бы я попробовал описать весь бред, обнаруженный в процессах компании на 2013 год - понадобилось бы целую книгу писать.
Кстати, если вы помните мы предпринимали попытку пригласить эксперта по выстраиванию бизнес процессов и даже провели подробное анкетирование всех сотрудников и описали основные процессы так как они есть во всех подразделениях. Помимо потраченного рабочего времени мы выплатили премии наиболее активным участникам процесса.
Когда мы свели все данные воедино - эксперт схватился за голову и сказал, что такого бреда он никогда не видел и что это лучше зачистить, чем пытаться проводить какие-либо реформы. Ну и лучше никому не показывать))
Еще раз спасибо, что будите во мне приятные воспоминания)
Несмотря на существование "адронного коллайдера багов", сайт работал и развивался. Не вызывал отвращения и желания сбежать из этого ада.
С логическим построением сервисов, соответствием хэлпов, благодарностями за найденные баги - вот это все было отработано до мелочей.
Почему умалчиваете о пресловутой ошибки с мигающим сообщением в личке. Не исправляете 3й год - тоже старая команда виновата?
Явные нестыковки в логике и наполнении нынешних сервисов тоже предпочитаете умалчивать - оно понятно, нестыковки уже не связаны со старой командой.
Неработающий поиск, который был сломан в результате ваших экспериментов - тоже заслуга старой команды?
Вы мерзейший человек, Тарханов.
Как оптимизатор (безумный) вы возможно что-то из себя представляете.
Как бизнесмен - абсолютнейший дилетант, опьяненный мимолетными успехами от выжимания "быстрого бабла".
Неспособность нанять толкового маркетолога превращена вами в яростное отрицание их надобности, поносите весь маркетинг уже второй год.
Аналогичное дело с копирайтерами. Публичное высмеивание, позабыв, что вас на сайте контент уже давно не соответствует истине. Некому им заниматься.
Аналогично с долгосрочным планированием, пошаговым совершенствованием сервисов. Теперь вы отрицаете и необходимость планирования - это смех
Жалко вас. Не потому что вы сами себя выставляете не в лучшем свете в каждой публичной статье. А потому что даже услышав критику, вы предпочтете в очередной раз отстраниться, обозвать всех идиотами и продолжить дальше творить чудеса дилетанства.
Владимир, падение трафика и кол-ва заказов не раз обсуждали в блогах. Поэтому, для того чтобы доказать свои слова, вы можете показать этот график за поледние 5 лет чтобы доказать тенденцию РОСТА?
Никто не верит в этот рост и выше вы приводите скриншот квартала. Покажите изменения трафика за 2010-2015 год, пожалуйста. И если это кривая вверх - я сам лично перед вами сниму шляпу.
Нет конечно ))) Яндекс не упал, просто перестали продвигать короткий адрес ya.ru. А на yandex.ru все в порядке, вот смотрите: http://www.alexa.com/siteinfo/yandex.ru
Владимир, похоже я всё-таки надолго поселился у вас там внутри, да? Я уже писал выше, что под псевдонимом Максима пишу не я. Как это доказать, чтобы вы перестали упоминать меня каждый раз и поливать грязью, как последний ***** — честно говоря, не знаю. Но сдавать того человека, кто сидит в том аккаунте я не собираюсь, это весело. Очень прошу забыть о моем существовании и попрощаться с фантазиями о том, что в 2 часа ночи мне больше нечем заняться, кроме как переписываться с вами. К тому же я спокойно могу написать всё, что думаю совершенно открыто.
P.S. А в агентстве я, кстати, занимаюсь исключительно созданием контента. Так что выпейте успокоительного, может полегчает. Хотя сомневаюсь, в вашем случае уже ничего не поможет.
ну хоть андронный коллайдер признали)
далее - как обычно смесь из попыток оскорбить и самооправдания.
Андрей, ты тоже решил не разбираться как alexa работает?
ты хоть понимаешь, что на графике alexa отображено?
Да вы лучший работодатель!
Через год работы что-то там заметить, уволить команду, периодически выливать на них ведро грязи и ходить по их новым работодателям с жалобами. Чёрт возьми, Владимир, это круто.
И это единственное что вы делаете два года. Вау, разогнали команду. Где европейский рынок? Где увеличение заказов, по отношению к «тому времени»? Заказы по 100 рублей за проект «только для про» — вот нововведение и счастье.
Короче, вам и правда остаётся рассказывать два года только про урезку команды, проект-то завис.
А вы не думали, что, возможно, дело в вас?
Да и я сам ушёл, не вешайте медальки, а. И не только я.
Нет - я худший работодатель, с вашей точки зрения. Когда люди придумывают ночные смены в СП, для того чтобы набежали часы, при этом просто спят на смене - это конечно хорошо, для работника, но по сути это воровство. Зато "дружный коллектив" растет пользуясь мифом "заботы о клиентах". А когда их сокращают - заводят дружные песни про "страдающих клиентов". Очень хорошо, что есть такие ребята как Кирилл, которые любят поговорить о реальном положении дел. А теперь почему-то стесняются этого)
Также просто супер, когда сотрудники СП под обезличенными никами годами издеваются над пользователями и доводят их до того, что те начинают угрожать и обещают "кишки на столб намотать" или "найти и вырезать всю семью". Это реальные цитаты, а не гиперболы)
А потом такие работники после того, как их за это выкидывают, заводят ту же песнь о "заботе о клиентах". Реально не смешно - это моральное уродство.
Я просто страшный сон для таких работников, так как пытаюсь в отличие от многих руководителей действительно понять чем заняты люди. И например если люди воруют или издеваются над Пользователями - выгоняю их.
Когда я выявляю таких "воришек" и они вынуждены уйти, я не хочу, чтобы они смогли воспроизвести свою схему "кормления" в других компаниях.
Многие менеджеры не увольняют людей под предлогом того, что все одинаковые и с рынка такие же придут. В чем то они правы, чтобы такие же не приходили - нужно не стесняться и давать реальный фидбек по уволенным.
В большинстве своем вы здесь возмущаетесь анонимно, без реальных фото и полных имен - понимаете ведь, что с такими песнями о "плохом начальнике" вам будет трудно найти очередную кормушку.
Кстати, первый пост Владимира, который отмечен зеленым ))
Вот об этом действительно стоило бы написать статью. Она тоже вызвала бы множество споров, старая команда высказывала бы свое мнение, но тут действительно есть функционал менеджера.
Воу-воу. У меня указано моё имя. У меня в профиле ссылка на мой сайт, где сказано кто я, моё фото, где я живу и ссылки на соц. сети.
Вы поленились посмотреть это, а теперь говорите, что вас окружают анонимы.
Вы страшный сон для почти всех работников, а не только для таких. Не из-за увольнений, в них нет ничего плохого. Но с увольнениями вы умудрились как-то сделать самую унылую и раздражающую обстановку.
Не говорите, что я плохо работал. Я работал хорошо и больше нужного. При прошлой команде — потому что нравилось, когда у меня хорошие показатели. При вас — даже не знаю... чтобы дожить до зп и уйти подальше.
И на счёт сплочённости команды. Да! Именно. И это было хорошо. Вы не смогли придумать способ, чтобы и штат порезать, и работоспособность поднять, и обстановку сохранить хорошую? Ведь можно всё это было сделать. Многие команды работают хорошо и при этом не грызутся, не валятся от нагрузки, не ненавидят своего начальника, а начальник два года в каждой статье не выливает на своих сотрудников ушат помоев.
Так как мне реагировать, когда вы развалили мою любимую команду и ходите кичитесь этим, когда могли привести порядок без всего этого мудачества? Когда сайт, на котором я раньше работал и был горд этим, превратился в визуальную помойку, ещё и с постоянными разборками вроде этой статьи и взломами?
Если бы вы вот такие истории публиковали изначально, наверное, это уже было бы большим шагом вперёд. Чисто и по делу. Но почти во всех прочих статьях/комментариях сплошная грязь на всех без разбора.
К слову, почему не переписали с нуля, если такое количество средств освободилось? Ведь сайту есть над чем поработать. Это не попытка поддеть, а интересующий вопрос.
Нет, я немного другое хотел сказать.
Сокращения - тот вид реформ, которые вызовут у коллектива неприятие в любом случае. Поэтому тут был бы интересен кейс о том как отбирались те, кто останется.
Второй вариант кейса - как удалось сократить численность и при этом не потерять в качестве. Или потерять, но так что соотношение прибыль/качество все равно вырастет.
То есть первая часть статьи была про оптимизацию бизнеса. И тема увы осталась нераскрытой. Частично раскрылась она только в комментариях. И кстати очень жаль, было бы реально интересно послушать.
А вторая часть - про управление коллективом. Но управление коллективом, который сокращают в 8 раз, это немного специфичное управление. Которое тоже не было объяснено.
Как в результате это выглядит со стороны - персонал мы сократили в 8 раз, этому мешало то, что они кучковались и саботировали процесс увольнения. В любой конторе люди будут это делать. Возьми самую благополучную компанию и начни увольнять самых замечательных людей - реакция ничуть не изменится.
В общем, мне бы хотелось прочесть что то такого типа: пробоема была в том-то, сделали-то-то (в деталях) потому что исходили из следующих предположений... В результаты получили, что цифры такие-то изменились на цифры такие-то (пруф). То есть реальный опыт, да еще с пруфом. А обобщить мы сами сможем ))))
А у человека есть только три ответа на любой комментарий с критикой: "это бывший сотрудник", "все совки" и воу-воу, "анонимусы". Как будто если я сюда со сканом паспорта приду, то хамство г-на Таруханова и факапы с fl.ru будут менее заметны. Человек ведь даже не догоняет, что в сегодняшней информационной среде вот так вот прилюдно слать всем вокруг лучи поноса - это гробить свою репутации. Это не то же самое, что, например, хамить своим сотрудникам кулуарно или поливать всех помоями где-то в курилке. Тут всё это разлетится по всему интернету. И я, досель не зная г-на Таруханова, например, чисто по этим комментариям уже имею о нем крайне негативное мнение.
Не буду комментировать все фантазии и попытки выдать единичное за повсеместное, скажу за упомянутую "новую архитектуру".
Вы обвиняете в провале ее запуска одного человека. Для вас это будет открытием сейчас, но с этим решением далеко не все разработчики были согласны. Но разе кто-то потрудился провести консультации с остальными (оставшимися)?
Так что этот провал - это ваш провал, провал уже вашей команды. Провал в неспособности выстроить коммуникацию в новом для вас коллективе. Для вас, почему-то (исходя из ваших же комментов тут), первоочередным было окружить себя теми, кто "перешел на сторону добра")) и сливал "бесценную информацию". Всем известно, как это называется. Но не это ли совковый подход?
ох, Владимир, лукавите, ой как лукавите. Вы восхитительный манипулятор и "правдоруб". Очень выгодно выдавать якобы факты, удобные только вам. Успокойтесь Вы уже, пора двигаться дальше. Вы как маленькая обиженная обезьянка, затаив обиду, во всех прохожих бросая свои какашки. Вот вы сетуете на старую команду, что она вам там что-то саботировала и при этом признаете, что были созданы специально такие условия, чтобы работник все понял сам и ушел. Так чего же вы плачетесь, раз создали своими же руками такие условия? А не логичнее было дождаться результата, а потом уже начать реформу? Вы бы точно были в шоколаде и с результатом. Если нас было много, почему же руководство подсылало менеджеров с уговорам остаться и при этом повысят оплату? Мы же были не нужны, зачем просить остаться? Вряд ли менеджер по своей инициативе предлагал большие деньги. Про Ваши приславутые опросы... Вы бы обнародовали шаблон того маразма, которым вы принудительно отвлекали команду от выполнения поставленных задач, при этом обещая премию, кто настучит красивее на другого. Что ж вы за руководитель такой, который вот так без доли обдумывания сказанного, выносит корпоративный сор?! Кто же вас так обидел, что Вы стали ненавидеть весь люд земной. Вы не подумайте, мои слова не обиженного сотрудника, мне не за что на Вас таить обиду, я просто искренне Вам желаю найти внутренние равновесие и увидеть как прекрасен мир. А самое главное найти в себе силы и выдавить из себя что-то полезное и действительно всем интересное, а не выдавливать последние соки уже из не выдавливаемого и как бабка старая на лавочке мылить всем прохожим кости. Мира Вам, Владимир.
и кстати, вы даже тут врете. Не было 12 тестировщиков, опять ложь, даже в такой мелочи. Так что и про 85 человек, тоже можно задуматься, реальная ли это цифра.
А кто-то спрашивал про органику?
В том-то и дело)
Ему про снижение популярности среди постоянных юзеров, а он в ответ - график органики (приток новых случайных посетителей).
Типичная подмена понятий, когда нечем прикрыть ложь.
Не, в мигающем сообщении даже что то было! Например, я не открывал сообщения от команды сайта, и у меня, вроде как, не было сообщений :)
Это прекрасная иллюстрация к тому, как подводят итоги и статистику на FL.
Да, Владимир. Это успех. Вы убили площадки для обсуждения на сайте с миллионами пользователей, заткнув им таким образом рот и они пришли негативно оценить вашу деятельность на посторонних площадках. Это, безусловно, успех.
"1. более 13,5 тыс просмотров статьи.
2. 619 человек поделились в facebook.
3. 20 ретвитов" и тд и тп.
Кстати, про анонимов и лицемеров. На ресурсе, которым вы руководите, с пользователями вы публично не общались никогда. Вас просто никто там не знал и не знает. И вы еще тут тыкаете анонимностью. Будто перед тем как вам что-то написать тут должны встать по стойке смирно, назвать свои ФИО, место жительства, год рождения и семейное положение. Перетопчитесь. Повторю еще раз: вы хам и самодур. И по-хамски относитесь не только к своим сотрудникам, но и к участникам дискуссии и пользователям фл.ру. Аналогичного отношения заслуживаете и к себе.
Ах да, как вы любите. Про дармоедов, которые кормятся. В некотором роде вы дармоед, которого кормлю я (как и другие пользователи ресурса), так как я (и многие другие пользователи) много лет оплачиваю услуги сайта. Но последние несколько месяцев предпочитаю помахать ресурсу под вашим управлением рукой. Дармоедам - пока!
Почему ты называешь себя предпринимателем ???, когда ты наемный рабочий в компании. Пришел на готовое и что-то там реформировал. Вообще предприниматель- тот человек, который создал что-то дельное, а не вонь в интернетах.
Второе, почему о сокращениях и внутренней кухне ты трепешь по всему инету? Так делают наемные, жалкие шавки, когда произошел конфиликт в коллективе, но точно не предприниматели и собственники.
Третье, как нанятый руководитель ты отвечатешь за найм людей. Если ты не уверен в них, просто прощаешься и не ноешь как баба.
Имею онлайн и оффлайн небольшой бизнес сам и понимаю, что ответственность за найм людей несу сам, а так же за выплату з.п. и плюшек также, т.к. в договорах это прописывается и ответственность на мне. Если не уверен не беру человека и не хнычу. Если по каким-то обстоятельсвам снижаются показатели, можно поговорить с человеком, возможно есть причины.
А ты Володя действительно хам и чудак)))) Не очень понимаю, почему ты обсираешь бывшую команду, когда это все должно оставаться в компании.Если этого не произошло херовый ты НАЕМНЫЙ руководитель и такого надо гнать в шею.
Комменты тут он кстати будет читать, по морде и постам видно что самооценка завышена.
Кстати попробуй вести бизнес в другой стране - Европе к примеру, посмотрю на тебя как ты там запоешь, когда в 16-59 люди встают и уходят. При этом за любое нарушение законодательства тебя обдерут так, что в РФ будешь целовать работников и в ноги кланятся. А то нашелся тут царек - "горе-предприниматель-основатель". Как вариант ищи работников среди друзей, только потом ну рви пукан, что они тебя объели.
Поржал с уравнения "репост==положительная оценка"))
Слив засчитан, в общем.
Скажу даже, если бы я еще была студенткой и писала диплом на тему корпоративного имиджа, я бы обязательно разобрала бы это как кейс, а-ля "как не надо общаться с пользователями и что не надо писать в интернете от лица компании".
Парня опустили и он решил сбежать.)) Так и не ответив на вопросы пользователей.Зашел на fl и посмеялся с проектов в 500 рублей за сайт под ключ.))) И с аккаунта про за 1399 и профи за 7899 руб.Не много а ? Заказчики нищеброды, закрыл заморозку, слили данные, и многое, многое другое. И это твое поднятие биржи? Вали на базар и открывай киоски если нихрена не понимаешь в этом.Пришел на готовое,сел развалил все и понты свои показывает.
Бывший пользователь, говнобиржи.
О чем с тобой общаться лично? Ты даже тут не можешь ответить.
А ты баран не думал что сотрудничество может не состоятся? По твоей роже видно что ты чмо болотное только бабло любишь. Приперся испоганил биржу и радуется,умник мать его.Не думал о том что новому фрилансеру не так просто найти клиента?А ты цену ломишь,упырь.Мало рыло наел?Хочешь лопнуть?Заказы дерьмо,тех поддержка дерьмо,про стоит ахренеть цену.И за такое платить?Я заплачу 1500 руб и найду себе клиента который платит 200-500 руб под ключ.Ты что полный дигинират? Ты проекты видел?Или тебе слепому ссылки понакидать. Жаль что раз взломали,ну ничего еще тебя поимеют во все дыры.Воропаев выпендривался и вот что случилось,послали к чертям собачим.
Всем спасибо за оказанное внимание!
Подводим итоги публикации и обсуждения:
1. более 13,5 тыс просмотров статьи.
2. 619 человек поделились в facebook.
3. 20 ретвитов
4. C ВК - счетчик глючит - но вроде было более 40 перепостов.
5. Несколько комментариев от работодателей (заминусованных)
6. Несколько комментариев от фрилансеров (настоящих и бывших)
7. Несколько комментариев от случайных людей, которых задела тема статьи - совковость и социальная несправедливость.
8. Множество негативных комментов от бывших сотрудников, часть анонимно, часть нет. Общее количество сотрудников - не более 10.
Тем кто общался открыто - респект. Анонимам и "лицемерам"- большой привет) Живите дальше в тени своего страха.
----- Итого положительная оценка более чем от 650 людей.
----- Отрицательное отношение выраженное явно - не более 50 людей.
Выводы из обсуждений - основные участники обсуждения в комментах люди тем или иным образом негативно относящиеся к ситуации и обсуждаемой теме. Позитивные комментарии от нескольких предпринимателей минусуются, показывая настрой основной массы участников обсуждений.
Желающим далее потроллить - к вашему сожалению здесь больше на комменты не отвечаю.
Желающим пообщаться лично - приходите в facebook:
https://www.facebook.com/vlatarh