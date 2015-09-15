вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии60
Темы0
Посты1
Коротко0
ВТ

Владимир Тарханов

На сайте с 14 сентября 2015

Комментарии60
Темы0
Посты1
Коротко0
Бизнес
Чем опасны «сплочённые коллективы»Директор сервиса FL.ru Владимир Тарханов написал о том, как наладил работу в дружном, но неэффективном коллективе
226
Бизнес

Чем опасны «сплочённые коллективы» Директор сервиса FL.ru Владимир Тарханов написал о том, как наладил работу в дружном, но неэффективном коллективе