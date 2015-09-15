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Владимир Тарханов
На сайте с 14 сентября 2015
Комментарии
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Темы
0
Посты
1
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Бизнес
Чем опасны «сплочённые коллективы»
Директор сервиса FL.ru Владимир Тарханов написал о том, как наладил работу в дружном, но неэффективном коллективе
226
Бизнес
Чем опасны «сплочённые коллективы»
Директор сервиса FL.ru Владимир Тарханов написал о том, как наладил работу в дружном, но неэффективном коллективе
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