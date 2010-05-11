Ирма
На сайте с 28 сентября 2009
интересно, в каком районе Вы заблудились? я была на 100% уверена, что это сделать там невозможно))
А я люблю просто с морковкой и картофелем. Рис или перец почему-то никогда не добавляем.
Некоторые вообще безо всего готовят: просто сыр. Такая густая масса, а сверху сухарики посыпаются. Кому как нравится.
"Теперь есть второе метро (+Сеульское), которое бы я хотела увидеть."
от себя: теперь есть МЕТРО, которое я бы хотела увидеть!))
20 фотка - отпад
круто!
было бы еще лучше, если бы к фоткам были небольшие познавательные комментарии. Типа: "4. Шанхайские медведи настолько суровы, что отжимаются на одной лапе"))
ну я лох, да. благодаря статье узнала, что аська - уже отсталый способ общения...
да, тоже понравилось. Но, как уже отметили, так хочется увидеть фото улочек или людей.....
спасибо за пост! в следующий раз, когда буду в москве, обязательно посещу. До сих пор моим любимым парком была усадьба Лазаревское: спокойно и душевно.