вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии19
Темы0
Посты1
Коротко0
И

Ирма

На сайте с 28 сентября 2009

Комментарии19
Темы0
Посты1
Коротко0
Путешествия по Европе от читателей The Village
Прага. Удивительное рядом     Прага – это то место, о котором мечтают многие. Сама история города окутана тайнами и мифами. Если Вы решите посетить этот уголок Европы, то обязательно услышите легенды о Големе – глиняном великане, который служил помощником по хозяйству еврейскому раввину, о Железном человеке – рыцаре, который был обращен в камень за неудержимую тягу к развлечениям (кстати, его статую можно...
85
Путешествия по Европе от читателей The Village

Прага. Удивительное рядом      Прага – это то место, о котором мечтают многие. Сама история города окутана тайнами и мифами. Если Вы решите посетить этот уголок Европы, то обязательно услышите легенды о Големе – глиняном великане, который служил помощником по хозяйству еврейскому раввину, о Железном человеке – рыцаре, который был обращен в камень за неудержимую тягу к развлечениям (кстати, его статую можно...