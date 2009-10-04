Прага. Удивительное рядом Прага – это то место, о котором мечтают многие. Сама история города окутана тайнами и мифами. Если Вы решите посетить этот уголок Европы, то обязательно услышите легенды о Големе – глиняном великане, который служил помощником по хозяйству еврейскому раввину, о Железном человеке – рыцаре, который был обращен в камень за неудержимую тягу к развлечениям (кстати, его статую можно...