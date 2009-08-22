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Игорь Гончаренко

На сайте с 9 мая 2008

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Путешествия читателей The Village
ФЕСТИВАЛЬ СОСЕДНИЙ МИР 2009 КРЫММеждународный музыкальный фестиваль  «Соседний Мир – 2009» проходил с 14 по 16 августа в Крыму на побережье Татарской бухты, мыса Казантип. Яркий и творческий коллектив организаторов из России подарил «соседям» незабываемый отдых и массу приятных впечатлений на целый год. Гостей ожидала интересная подборка музыкальных коллективов, кинотеатр под открытым небом и экспозиция работ...
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Путешествия читателей The Village

ФЕСТИВАЛЬ СОСЕДНИЙ МИР 2009 КРЫМ Международный музыкальный фестиваль  «Соседний Мир – 2009» проходил с 14 по 16 августа в Крыму на побережье Татарской бухты, мыса Казантип. Яркий и творческий коллектив организаторов из России подарил «соседям» незабываемый отдых и массу приятных впечатлений на целый год. Гостей ожидала интересная подборка музыкальных коллективов, кинотеатр под открытым небом и экспозиция работ...