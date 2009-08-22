ФЕСТИВАЛЬ СОСЕДНИЙ МИР 2009 КРЫМ Международный музыкальный фестиваль «Соседний Мир – 2009» проходил с 14 по 16 августа в Крыму на побережье Татарской бухты, мыса Казантип. Яркий и творческий коллектив организаторов из России подарил «соседям» незабываемый отдых и массу приятных впечатлений на целый год. Гостей ожидала интересная подборка музыкальных коллективов, кинотеатр под открытым небом и экспозиция работ...