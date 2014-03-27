Олеся Шмагун
На сайте с 3 октября 2009
Мы уже лет 10 как не живем в Советском союзе, где в газетах, книгах, стихах - да где угодно, говорили о том, что такое хорошо, а что такое плохо)
Ну где в тексте о том, что увольнять бабуль - хорошо? Это как с комментарием выше - ну где хоть намек на то, что ездить на машине с личным водителем плохо?
Не надо постоянно ждать от нас оценок, мы рассказываем о фактах и деталях, которые нам кажутся существенными и даже не думаем брать на себя более сложную роль ментора. такая скромная профессия журналист
Ну что вы, это просто деталь. Разве тут есть хоть доля осуждения? Это, наоборот, восхищение. Что женщина, которая могла бы делать что угодно или ничего не делать, занимается библиотеками. И хочет делать свое дело хорошо!
утопить новорожденных котят в мешке?!
в пресс-службу(
Ого! Если сделаете - расскажите! Мы про вас напишем!)
Элеонора, ни один материал не ответит на все ваши вопросы.
Эти цифры показались нам интересными и показательными. Трактовать цифры - задача специалистов. Обычно трактовок бывает больше, чем одна. По итогам исследования выпущена довольно толстая книга, страниц на 300. Она вся посвящена трактовкам этих цифр. Формат "Москва в цифрах" такого подробного погружения в тему не предполагает.
8% - точечной застройки, враждебной окружающему ландшафту.
Это формулировка экспертов, которые изучали окраины в направлении "Архитектура". Это здания, которые не вписываются в окружающий ландшафт, нарушают архитектурные законы места.
26,6% закрытых для свободного доступа территорий - это:
11% территории Москвы — вход только для людей, работающих там ( железные дороги, бессветофорные магистрали, военные территории)
15,6% - (Вход по пропускам или документам через КПП: промзоны, гаражные кооперативы, офисные комплексы, новые жилые комплексы).
62% выезжают в центр реже одного раза в неделю? Где они работают? У себя же на окраине? А кто тогда в пробках и толпах в метро? Или они едут с одной окраины на другую?
на эти вопросы я вам ответить не могу. Людям задавали вопрос: как часто вы выезжаете в центр. Люди отвечали, как часто. (о трактовках см. выше в моем ответе)
думаю, дело, скорее, в том, что многие герои этой рубрики очень часто смотрят российское телевиденье.
я ни собаки, ни электрона не слышала!)
Вы, видимо, мало ездили на подобном виде транспорта ;)
Если это не страшная тайна, к кому именно в Сеченовке обращались?)))
Надо было связаться с кафедрами анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии. И лучше было бы сходить туда, а не звонить.))) Можете поверить моему опыту.)))
К сожалению, не было времени
Ну как бы пресс-служба для того и существует, чтобы помогать журналистам.. жалко только работают они не очень( надеюсь, врачи и преподаватели-медики в Сеченовке более профессиональные)
Пресс-служба нужна для личных целей ВУЗа, а помогать журналистам со стороны они просто побаиваются. Мало ли что вы тут напишете, да ещё и вопросы про трупы задаёте!))))
С просто врачами и врачами-преподавателями ситуация неоднозначная, но корпоративная этика не позволяет мне обсуждать alma mater, прошу меня за это простить.)))
где-то 200 штук живет в Финском заливе, тюленей побольше, еще есть Ладожский подвид нерп (темненькие) - 2-3тысячи. Заплывают нередко в город...
неужели они, действительно, живут в море? Эти детеныши?)
Мне все время казалось, что воды настолько отравлены. что таких чудес там больше нет
вечно бы перелистывала эту фотографии снова и снова