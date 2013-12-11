Олеся Шмагун
На сайте с 3 октября 2009
Иностранный опыт
Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в ПрагеСоздатель антикоррупционных экскурсий в Праге Пётр Шоурек рассказал The Village о том, как водит туристов под окна продажных чиновников, и о том, как интересно рассказывать о памятниках коррупции
Иностранный опыт
Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в Праге Создатель антикоррупционных экскурсий в Праге Пётр Шоурек рассказал The Village о том, как водит туристов под окна продажных чиновников, и о том, как интересно рассказывать о памятниках коррупции
Город
Коварство и любовь в сельском суде Олеся Шмагун — о борьбе за свои права
Прямая речь
Зачем идти в школу муниципальных депутатов Основатель школы муниципальных депутатов в Петербурге рассказал The Village, зачем идти на выборы и как изменить город, начав с лавочек
Прямая речь
Зачем идти в школу муниципальных депутатов Основатель школы муниципальных депутатов в Петербурге рассказал The Village, зачем идти на выборы и как изменить город, начав с лавочек
Прямая речь
Директор датской библиотеки — о том, зачем избавляться от книгДиректор читального зала Торнбю в Дании рассказал The Village о том, что такое библиотека в стиле Яна Гейла и почему в своей он избавляется от книг
Прямая речь
Директор датской библиотеки — о том, зачем избавляться от книг Директор читального зала Торнбю в Дании рассказал The Village о том, что такое библиотека в стиле Яна Гейла и почему в своей он избавляется от книг
Город
Как вернуть себе город Заглянуть в ближайшую библиотеку
Интервью
Координатор общественного велопроката — о судьбе проекта в Петербурге и МосквеСовременные велосипеды собственного производства, 50 точек по всему городу уже в этом сезоне — The Village узнал подробности о городском велопрокате в Петербурге, а также перезапуске проекта в Москве
Интервью
Координатор общественного велопроката — о судьбе проекта в Петербурге и Москве Современные велосипеды собственного производства, 50 точек по всему городу уже в этом сезоне — The Village узнал подробности о городском велопрокате в Петербурге, а также перезапуске проекта в Москве
Ситуация
В каких видах спорта соревнуются на ПаралимпиадеСледж-хоккей, лыжные гонки, кёрлинг на колясках, биатлон и горные лыжи — The Village о видах спорта, в которых соревнуются участники Паралимпийских игр
Ситуация
В каких видах спорта соревнуются на Паралимпиаде Следж-хоккей, лыжные гонки, кёрлинг на колясках, биатлон и горные лыжи — The Village о видах спорта, в которых соревнуются участники Паралимпийских игр
Есть вопрос
Есть вопрос: «Кто придумывает названия для военных и полицейских операций?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Кто придумывает названия для военных и полицейских операций?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Можно ли держать животных в ресторане?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Можно ли держать животных в ресторане?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Инфраструктура
Комментарий: Антивирусный эксперт о взломе городских системАнтивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин рассказал The Village, как хакеры могут остановить лифты в офисах, запустить порноролик на рекламном щите или блокировать работу видеокамер
Инфраструктура
Комментарий: Антивирусный эксперт о взломе городских систем Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин рассказал The Village, как хакеры могут остановить лифты в офисах, запустить порноролик на рекламном щите или блокировать работу видеокамер
Цитаты
Цитаты: Западная пресса об открытии «Циферблата»Кафе «Циферблат», где платят за время, открылось в Лондоне — идея, давно ставшая привычной в России, взбудоражила европейскую публику. The Village сделал подборку цитат мировых СМИ.
Цитаты
Цитаты: Западная пресса об открытии «Циферблата» Кафе «Циферблат», где платят за время, открылось в Лондоне — идея, давно ставшая привычной в России, взбудоражила европейскую публику. The Village сделал подборку цитат мировых СМИ.
Город
Габриелла Гомес-Монт: «Чтобы чиновник двигался, его обязательно должен кто-то толкать»Глава экспериментальной творческой лаборатории, которая стала частью правительства Мехико, рассказала The Village о совместной работе активистов и чиновников и о том, чем выгодно такое сотрудничество.
Город
Габриелла Гомес-Монт: «Чтобы чиновник двигался, его обязательно должен кто-то толкать» Глава экспериментальной творческой лаборатории, которая стала частью правительства Мехико, рассказала The Village о совместной работе активистов и чиновников и о том, чем выгодно такое сотрудничество.
Город
Избранное: 13 лучших интерьеровВесь год The Village фотографировал самые необычные и красивые интерьеры в Москве, Киеве и Петербурге. В новогодней подборке — лучшие из них.
Город
Избранное: 13 лучших интерьеров Весь год The Village фотографировал самые необычные и красивые интерьеры в Москве, Киеве и Петербурге. В новогодней подборке — лучшие из них.
Как всё устроено
Как всё устроено: Лучшее за год Банковский мошенник, специалист по кредитам, уборщица в гей-клубе, работник McDonald's — специалисты анонимно рассказывают о своей работе. The Village собрал лучшие материалы рубрики за год.
Как всё устроено
Как всё устроено: Лучшее за год Банковский мошенник, специалист по кредитам, уборщица в гей-клубе, работник McDonald's — специалисты анонимно рассказывают о своей работе. The Village собрал лучшие материалы рубрики за год.
Есть вопрос
Есть вопрос: Лучшее за годВесь год мы отвечали на самые странные вопросы о жизни города. В подборке лучших материалов — о том, откуда взялась мода на красные мокасины, какие визы получают стюардессы и куда утром едут бабушки.
Есть вопрос
Есть вопрос: Лучшее за год Весь год мы отвечали на самые странные вопросы о жизни города. В подборке лучших материалов — о том, откуда взялась мода на красные мокасины, какие визы получают стюардессы и куда утром едут бабушки.
Квартира недели
Избранное: 16 дизайнерских квартирThe Village сделал подборку квартир по проектам профессиональных дизайнеров со сложными сочетаниями и смешением различных стилей, цветов, текстур, бюджетной и дорогой дизайнерской мебели.
Квартира недели
Избранное: 16 дизайнерских квартир The Village сделал подборку квартир по проектам профессиональных дизайнеров со сложными сочетаниями и смешением различных стилей, цветов, текстур, бюджетной и дорогой дизайнерской мебели.
Как всё устроено
Как всё устроено: Трезвый водитель«Трезвый водитель» рассказал The Village о пьяных клиентах, о гаишниках, у которых он отнимает работу, и о доверительных разговорах за рулём.
Как всё устроено
Как всё устроено: Трезвый водитель «Трезвый водитель» рассказал The Village о пьяных клиентах, о гаишниках, у которых он отнимает работу, и о доверительных разговорах за рулём.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему в музее нельзя фотографировать?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему в музее нельзя фотографировать?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Откуда медицинские вузы берут кадавров?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Откуда медицинские вузы берут кадавров?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
Ситуация
Цена запроса: Насколько дорожают гостиницы и квартиры в Новый годThe Village решил сравнить, насколько отличаются цены на гостиницы и съёмные квартиры в новогодний и обычный сезон.
Ситуация