вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии142Темы13Посты332
Коротко0
ОШ

Олеся Шмагун

На сайте с 3 октября 2009

Комментарии142Темы13Посты332
Коротко0
Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в Праге
Иностранный опыт
Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в ПрагеСоздатель антикоррупционных экскурсий в Праге Пётр Шоурек рассказал The Village о том, как водит туристов под окна продажных чиновников, и о том, как интересно рассказывать о памятниках коррупции
3
Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в Праге
Иностранный опыт

Взятки гладки: Кто и зачем проводит антикоррупционные экскурсии в Праге Создатель антикоррупционных экскурсий в Праге Пётр Шоурек рассказал The Village о том, как водит туристов под окна продажных чиновников, и о том, как интересно рассказывать о памятниках коррупции

Город
Коварство и любовь в сельском судеОлеся Шмагун — о борьбе за свои права
14
Город

Коварство и любовь в сельском суде Олеся Шмагун — о борьбе за свои права

Зачем идти в школу муниципальных депутатов
Прямая речь
Зачем идти в школу муниципальных депутатов Основатель школы муниципальных депутатов в Петербурге рассказал The Village, зачем идти на выборы и как изменить город, начав с лавочек
0
Зачем идти в школу муниципальных депутатов
Прямая речь

Зачем идти в школу муниципальных депутатов Основатель школы муниципальных депутатов в Петербурге рассказал The Village, зачем идти на выборы и как изменить город, начав с лавочек

Директор датской библиотеки — о том, зачем избавляться от книг
Прямая речь
Директор датской библиотеки — о том, зачем избавляться от книгДиректор читального зала Торнбю в Дании рассказал The Village о том, что такое библиотека в стиле Яна Гейла и почему в своей он избавляется от книг
5
Директор датской библиотеки — о том, зачем избавляться от книг
Прямая речь

Директор датской библиотеки — о том, зачем избавляться от книг Директор читального зала Торнбю в Дании рассказал The Village о том, что такое библиотека в стиле Яна Гейла и почему в своей он избавляется от книг

Город
Как вернуть себе городЗаглянуть в ближайшую библиотеку
15
Город

Как вернуть себе город Заглянуть в ближайшую библиотеку

Координатор общественного велопроката — о судьбе проекта в Петербурге и Москве
Интервью
Координатор общественного велопроката — о судьбе проекта в Петербурге и МосквеСовременные велосипеды собственного производства, 50 точек по всему городу уже в этом сезоне — The Village узнал подробности о городском велопрокате в Петербурге, а также перезапуске проекта в Москве
6
Координатор общественного велопроката — о судьбе проекта в Петербурге и Москве
Интервью

Координатор общественного велопроката — о судьбе проекта в Петербурге и Москве Современные велосипеды собственного производства, 50 точек по всему городу уже в этом сезоне — The Village узнал подробности о городском велопрокате в Петербурге, а также перезапуске проекта в Москве

В каких видах спорта соревнуются на Паралимпиаде
Ситуация
В каких видах спорта соревнуются на ПаралимпиадеСледж-хоккей, лыжные гонки, кёрлинг на колясках, биатлон и горные лыжи — The Village о видах спорта, в которых соревнуются участники Паралимпийских игр
2
В каких видах спорта соревнуются на Паралимпиаде
Ситуация

В каких видах спорта соревнуются на Паралимпиаде Следж-хоккей, лыжные гонки, кёрлинг на колясках, биатлон и горные лыжи — The Village о видах спорта, в которых соревнуются участники Паралимпийских игр

Есть вопрос: «Кто придумывает названия для военных и полицейских операций?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Кто придумывает названия для военных и полицейских операций?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
2
Есть вопрос: «Кто придумывает названия для военных и полицейских операций?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Кто придумывает названия для военных и полицейских операций?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.

Есть вопрос: «Можно ли держать животных в ресторане?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Можно ли держать животных в ресторане?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
14
Есть вопрос: «Можно ли держать животных в ресторане?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Можно ли держать животных в ресторане?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.

Комментарий: Антивирусный эксперт о взломе городских систем
Инфраструктура
Комментарий: Антивирусный эксперт о взломе городских системАнтивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин рассказал The Village, как хакеры могут остановить лифты в офисах, запустить порноролик на рекламном щите или блокировать работу видеокамер
2
Комментарий: Антивирусный эксперт о взломе городских систем
Инфраструктура

Комментарий: Антивирусный эксперт о взломе городских систем Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин рассказал The Village, как хакеры могут остановить лифты в офисах, запустить порноролик на рекламном щите или блокировать работу видеокамер

Цитаты: Западная пресса об открытии «Циферблата»
Цитаты
Цитаты: Западная пресса об открытии «Циферблата»Кафе «Циферблат», где платят за время, открылось в Лондоне — идея, давно ставшая привычной в России, взбудоражила европейскую публику. The Village сделал подборку цитат мировых СМИ.
10
Цитаты: Западная пресса об открытии «Циферблата»
Цитаты

Цитаты: Западная пресса об открытии «Циферблата» Кафе «Циферблат», где платят за время, открылось в Лондоне — идея, давно ставшая привычной в России, взбудоражила европейскую публику. The Village сделал подборку цитат мировых СМИ.

Габриелла Гомес-Монт: «Чтобы чиновник двигался, его обязательно должен кто-то толкать»
Город
Габриелла Гомес-Монт: «Чтобы чиновник двигался, его обязательно должен кто-то толкать»Глава экспериментальной творческой лаборатории, которая стала частью правительства Мехико, рассказала The Village о совместной работе активистов и чиновников и о том, чем выгодно такое сотрудничество.
1
Габриелла Гомес-Монт: «Чтобы чиновник двигался, его обязательно должен кто-то толкать»
Город

Габриелла Гомес-Монт: «Чтобы чиновник двигался, его обязательно должен кто-то толкать» Глава экспериментальной творческой лаборатории, которая стала частью правительства Мехико, рассказала The Village о совместной работе активистов и чиновников и о том, чем выгодно такое сотрудничество.

Избранное: 13 лучших интерьеров
Город
Избранное: 13 лучших интерьеровВесь год The Village фотографировал самые необычные и красивые интерьеры в Москве, Киеве и Петербурге. В новогодней подборке — лучшие из них.
1
Избранное: 13 лучших интерьеров
Город

Избранное: 13 лучших интерьеров Весь год The Village фотографировал самые необычные и красивые интерьеры в Москве, Киеве и Петербурге. В новогодней подборке — лучшие из них.

Как всё устроено: Лучшее за год
Как всё устроено
Как всё устроено: Лучшее за год Банковский мошенник, специалист по кредитам, уборщица в гей-клубе, работник McDonald's — специалисты анонимно рассказывают о своей работе. The Village собрал лучшие материалы рубрики за год.
0
Как всё устроено: Лучшее за год
Как всё устроено

Как всё устроено: Лучшее за год Банковский мошенник, специалист по кредитам, уборщица в гей-клубе, работник McDonald's — специалисты анонимно рассказывают о своей работе. The Village собрал лучшие материалы рубрики за год.

Есть вопрос: Лучшее за год
Есть вопрос
Есть вопрос: Лучшее за годВесь год мы отвечали на самые странные вопросы о жизни города. В подборке лучших материалов — о том, откуда взялась мода на красные мокасины, какие визы получают стюардессы и куда утром едут бабушки.
2
Есть вопрос: Лучшее за год
Есть вопрос

Есть вопрос: Лучшее за год Весь год мы отвечали на самые странные вопросы о жизни города. В подборке лучших материалов — о том, откуда взялась мода на красные мокасины, какие визы получают стюардессы и куда утром едут бабушки.

Избранное: 16 дизайнерских квартир
Квартира недели
Избранное: 16 дизайнерских квартирThe Village сделал подборку квартир по проектам профессиональных дизайнеров со сложными сочетаниями и смешением различных стилей, цветов, текстур, бюджетной и дорогой дизайнерской мебели.
3
Избранное: 16 дизайнерских квартир
Квартира недели

Избранное: 16 дизайнерских квартир The Village сделал подборку квартир по проектам профессиональных дизайнеров со сложными сочетаниями и смешением различных стилей, цветов, текстур, бюджетной и дорогой дизайнерской мебели.

Как всё устроено: Трезвый водитель
Как всё устроено
Как всё устроено: Трезвый водитель«Трезвый водитель» рассказал The Village о пьяных клиентах, о гаишниках, у которых он отнимает работу, и о доверительных разговорах за рулём.
13
Как всё устроено: Трезвый водитель
Как всё устроено

Как всё устроено: Трезвый водитель «Трезвый водитель» рассказал The Village о пьяных клиентах, о гаишниках, у которых он отнимает работу, и о доверительных разговорах за рулём.

Есть вопрос: «Почему в музее нельзя фотографировать?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему в музее нельзя фотографировать?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
54
Есть вопрос: «Почему в музее нельзя фотографировать?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Почему в музее нельзя фотографировать?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.

Есть вопрос: «Откуда медицинские вузы берут кадавров?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Откуда медицинские вузы берут кадавров?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
15
Есть вопрос: «Откуда медицинские вузы берут кадавров?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Откуда медицинские вузы берут кадавров?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.

Цена запроса: Насколько дорожают гостиницы и квартиры в Новый год
Ситуация
Цена запроса: Насколько дорожают гостиницы и квартиры в Новый годThe Village решил сравнить, насколько отличаются цены на гостиницы и съёмные квартиры в новогодний и обычный сезон.
10
Цена запроса: Насколько дорожают гостиницы и квартиры в Новый год
Ситуация

Цена запроса: Насколько дорожают гостиницы и квартиры в Новый год The Village решил сравнить, насколько отличаются цены на гостиницы и съёмные квартиры в новогодний и обычный сезон.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ