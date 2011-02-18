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Като

На сайте с 12 мая 2008

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6 самых старых магазинов Москвы

А еще "Москва" на Ленинском

На Курском вокзале открылась столовая для малоимущих

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Сексуальная сестра Сталина

Современная ода. Браво, Паям!

The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть)

Хочу новый год

The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть)

а если напечь имбирных пряников и повесить на елку-то будет не только красиво, но и аромат имбиря и сдобы будет радовать обоняние и праздничную обстановку сделает еще более теплой:)

The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть)

боюсь, что те, которые я бы напекла, никогда не смогли бы висеть на елке) и красиво это уж точно бы не было)

The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть)

Я тоже об этом подумала!

The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть)

Нет, ну украшают же елки (по крайней мере, когда я была ребенком украшали) всякими баранками, мандаринками, конфетками, так почему бы и печеньками не украсить! :-))

Сексуальная сестра Сталина

Катя, почти. Но ода - жанр поэтический ;)

Сексуальная сестра Сталина

Современная интерпретация оды, ок?

Сережа, как круто, что у тебя хватает времени читать еще комментарии! Когда я работала на lam, у меня на это времени не было ;)

Сексуальная сестра Сталина

Катя, браво! как изящно ты намекнула на избыток свободного времени у Сергея, истинного библиофила!

Сексуальная сестра Сталина

Вы это написали чтобы все обратили внимание на то. какой вы ценный работник? Или для того чтобы унгизить вашего знакомого?

Извините, но со стороны Ваш комментарий смотрится премерзко.