Като
На сайте с 12 мая 2008
Современная ода. Браво, Паям!
Хочу новый год
а если напечь имбирных пряников и повесить на елку-то будет не только красиво, но и аромат имбиря и сдобы будет радовать обоняние и праздничную обстановку сделает еще более теплой:)
боюсь, что те, которые я бы напекла, никогда не смогли бы висеть на елке) и красиво это уж точно бы не было)
Я тоже об этом подумала!
Нет, ну украшают же елки (по крайней мере, когда я была ребенком украшали) всякими баранками, мандаринками, конфетками, так почему бы и печеньками не украсить! :-))
Катя, почти. Но ода - жанр поэтический ;)
Современная интерпретация оды, ок?
Сережа, как круто, что у тебя хватает времени читать еще комментарии! Когда я работала на lam, у меня на это времени не было ;)
Катя, браво! как изящно ты намекнула на избыток свободного времени у Сергея, истинного библиофила!
Вы это написали чтобы все обратили внимание на то. какой вы ценный работник? Или для того чтобы унгизить вашего знакомого?
Извините, но со стороны Ваш комментарий смотрится премерзко.
А еще "Москва" на Ленинском