Като
На сайте с 12 мая 2008
Магазины
Глубокоуважаемый шкаф: мебельные комиссионные магазиныВ продолжение темы комиссионных магазинов The Village подготовил обзор мебельных комиссионок
Магазины
Глубокоуважаемый шкаф: мебельные комиссионные магазины В продолжение темы комиссионных магазинов The Village подготовил обзор мебельных комиссионок
Магазины
Желтые страницы: 7 букинистических магазиновThe Village нашел книжные магазины, где можно купить редкие и старинные книги
Магазины
Желтые страницы: 7 букинистических магазинов The Village нашел книжные магазины, где можно купить редкие и старинные книги
Магазины
Приемная комиссия: 6 комиссионных магазинов одеждыThe Village начинает рассказывать о московских комиссионных магазинах. В этот раз — комиссионки «элитной» одежды.
Магазины
Приемная комиссия: 6 комиссионных магазинов одежды The Village начинает рассказывать о московских комиссионных магазинах. В этот раз — комиссионки «элитной» одежды.
Интерьер недели
Офис креативного агентства Red KedsОфис креативного агентства Red Keds отличается от большинства других креативных агентств в первую очередь тем, что они сидят в действительно разваливающемся здании. Корпоративный стиль у них выявляется по их собственной инициативе - сотрудников агентства никто не принуждает ходить на работу в красных кедах, но некоторые из них с удовольствием это делают.
Интерьер недели
Офис креативного агентства Red Keds Офис креативного агентства Red Keds отличается от большинства других креативных агентств в первую очередь тем, что они сидят в действительно разваливающемся здании. Корпоративный стиль у них выявляется по их собственной инициативе - сотрудников агентства никто не принуждает ходить на работу в красных кедах, но некоторые из них с удовольствием это делают.
Интерьер недели
Офис рекламного агентства Leo BurnettРекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...
Интерьер недели
Офис рекламного агентства Leo Burnett Рекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...
Магазины
Магазин «Место»На прошлой неделе в Москве открылся один инициативный магазин под названием "Место". Хозяева "Места" - в своем роде многофункциональное творческое объединение, состоящее из сплава около скейтовой и модной тусовки.
Магазины
Магазин «Место» На прошлой неделе в Москве открылся один инициативный магазин под названием "Место". Хозяева "Места" - в своем роде многофункциональное творческое объединение, состоящее из сплава около скейтовой и модной тусовки.
Интерьер недели
Офис недели: медиакомпания GameLandОфис медиакомпании GameLand, которой принадлежит журнал "Хулиган"
Интерьер недели
Офис недели: медиакомпания GameLand Офис медиакомпании GameLand, которой принадлежит журнал "Хулиган"
Интерьер недели
Офис Husky PromotionsLook At Me продолжает похождения по офисам. На этот раз нас очаровало рабочее пространство сотрудников креативного рекламного агентства Husky Promotions.
Интерьер недели
Офис Husky Promotions Look At Me продолжает похождения по офисам. На этот раз нас очаровало рабочее пространство сотрудников креативного рекламного агентства Husky Promotions.
Интерьер недели
Студия бренда Denis SimachevМало кому известно, что три года назад студия Дениса Симачева на Арме функционировала как закрытый клуб. О нем знала лишь пара сотен особо приближенных людей, которые до сих пор называют те вечеринки лучшими из тех, на которых им довелось когда-либо побывать.
Интерьер недели
Студия бренда Denis Simachev Мало кому известно, что три года назад студия Дениса Симачева на Арме функционировала как закрытый клуб. О нем знала лишь пара сотен особо приближенных людей, которые до сих пор называют те вечеринки лучшими из тех, на которых им довелось когда-либо побывать.
Недвижимость
Фирменная студияКо всему, что находится на территории бывшего завода Арма, можно относиться двояко: пугаться жутких зданий, которые днем выглядят едва ли не страшнее, чем ночью, или осмотреться вокруг и обнаружить кое-что другое. Вот вам ангар, в котором спрятался журнал Сноб с собственным кафе "Прайм" для нужд редакции, вот шоу-рум ForkForever, несколько сомнительного вида магазинов "модной" одежды...
Недвижимость
Фирменная студия Ко всему, что находится на территории бывшего завода Арма, можно относиться двояко: пугаться жутких зданий, которые днем выглядят едва ли не страшнее, чем ночью, или осмотреться вокруг и обнаружить кое-что другое. Вот вам ангар, в котором спрятался журнал Сноб с собственным кафе "Прайм" для нужд редакции, вот шоу-рум ForkForever, несколько сомнительного вида магазинов "модной" одежды...
Интерьер недели
Студия Артемия ЛебедеваУвидеть нечто необычное в интерьере самой крупной дизайн-студии России — вполне естественное ожидание. Если для создания интерьера любого другого офиса приглашают дизайнеров, то в данном случае такой необходимости не было — здесь каждый сам себе дизайнер. Сотрудникам Студии Лебедева было выделено личное пространство, которое они могли оформить, исходя из своих личных потребностей...
Интерьер недели
Студия Артемия Лебедева Увидеть нечто необычное в интерьере самой крупной дизайн-студии России — вполне естественное ожидание. Если для создания интерьера любого другого офиса приглашают дизайнеров, то в данном случае такой необходимости не было — здесь каждый сам себе дизайнер. Сотрудникам Студии Лебедева было выделено личное пространство, которое они могли оформить, исходя из своих личных потребностей...
Интерьер недели
Офис недели: журнал «Афиша» Офис редакции журнала «Афиша»
Магазины
H&M уже в МосквеГод томления и ожидания для кого-то уже закончился, а для кого-то почти - официальное открытие первого магазина шведской марки H&M состоится 13 марта в ТЦ Метрополис, но предварительное открытие магазина для прессы и друзей состоялось уже вчера.
Магазины
H&M уже в Москве Год томления и ожидания для кого-то уже закончился, а для кого-то почти - официальное открытие первого магазина шведской марки H&M состоится 13 марта в ТЦ Метрополис, но предварительное открытие магазина для прессы и друзей состоялось уже вчера.
Рецепты читателей
Антикризисные коктейлиКлубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.
Рецепты читателей
Антикризисные коктейли Клубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.
Ситуация
Pacha добрался до Москвы"Клубный бренд №1 в мире" — именно так и никак иначе позиционирует себя мировая сеть клубов Pacha, история которого началась в Испании в далеком 1967 году. Несмотря на то, что до недавнего времени в России этого клуба не было, многие знают о нем не понаслышке: кто-то бывал в нём на Ибице, кто-то — в Шарм Эль Шейхе. Почему наши соотечественники не побывали в Pacha в более культурных...
Ситуация
Pacha добрался до Москвы "Клубный бренд №1 в мире" — именно так и никак иначе позиционирует себя мировая сеть клубов Pacha, история которого началась в Испании в далеком 1967 году. Несмотря на то, что до недавнего времени в России этого клуба не было, многие знают о нем не понаслышке: кто-то бывал в нём на Ибице, кто-то — в Шарм Эль Шейхе. Почему наши соотечественники не побывали в Pacha в более культурных...
Ситуация
Организаторы KOLYA, TY NE S TOY ZHIVESH! Остались довольны даже те, кто получил по голове
Магазины
Тайный обмен в Twins ShoppЕсли кажется, что от вечной проблемы «мне нечего надеть, поэтому я не могу выйти из дома» невозможно избавиться, это не так. Есть несколько вариантов. Один из них предложили девочки Юля и Инга, хозяйки магазина Twins Shopp, что в Солянке.
Магазины
Тайный обмен в Twins Shopp Если кажется, что от вечной проблемы «мне нечего надеть, поэтому я не могу выйти из дома» невозможно избавиться, это не так. Есть несколько вариантов. Один из них предложили девочки Юля и Инга, хозяйки магазина Twins Shopp, что в Солянке.
Ситуация
Люди на фейсконтролеПока ты и твои бесчисленные тощие друзья в кедах и подруги в немыслимых платьях с морковной помадой на губах с четверга по воскресенье пускают клубы на конвеер, эти люди работают и ставят оценки за коэффициент твоего веселья. Такая у них профессия.
Ситуация