Pacha добрался до Москвы "Клубный бренд №1 в мире" — именно так и никак иначе позиционирует себя мировая сеть клубов Pacha, история которого началась в Испании в далеком 1967 году. Несмотря на то, что до недавнего времени в России этого клуба не было, многие знают о нем не понаслышке: кто-то бывал в нём на Ибице, кто-то — в Шарм Эль Шейхе. Почему наши соотечественники не побывали в Pacha в более культурных...