«Такая военная демократия»: Как живут и с кем сражаются викинги под Выборгом Корреспондент The Village побывал в усадьбе викингов «Сваргас» и поговорил с ее основателем о быте, недавнем пожаре, Иване Урганте, тевтонцах и рогах