вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии0
Темы0
Посты2
Коротко0
АБ

Александр Бурячко

На сайте с 24 декабря 2015

Комментарии0
Темы0
Посты2
Коротко0
Движение на месте: Дальнобойщики — о том, почему продолжают протест
Ситуация

Движение на месте: Дальнобойщики — о том, почему продолжают протестУ «Мега-Дыбенко» в Петербурге дальнобойщики установили протестный лагерь и не планируют его сворачивать. The Village поговорил с участниками акции

Ситуация

Движение на месте: Дальнобойщики — о том, почему продолжают протест У «Мега-Дыбенко» в Петербурге дальнобойщики установили протестный лагерь и не планируют его сворачивать. The Village поговорил с участниками акции

«Такая военная демократия»: Как живут и с кем сражаются викинги под Выборгом
На месте

«Такая военная демократия»: Как живут и с кем сражаются викинги под ВыборгомКорреспондент The Village побывал в усадьбе викингов «Сваргас» и поговорил с ее основателем о быте, недавнем пожаре, Иване Урганте, тевтонцах и рогах

На месте

«Такая военная демократия»: Как живут и с кем сражаются викинги под Выборгом Корреспондент The Village побывал в усадьбе викингов «Сваргас» и поговорил с ее основателем о быте, недавнем пожаре, Иване Урганте, тевтонцах и рогах