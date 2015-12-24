Александр Бурячко
На сайте с 24 декабря 2015
Ситуация
Движение на месте: Дальнобойщики — о том, почему продолжают протестУ «Мега-Дыбенко» в Петербурге дальнобойщики установили протестный лагерь и не планируют его сворачивать. The Village поговорил с участниками акции
Ситуация
Движение на месте: Дальнобойщики — о том, почему продолжают протест У «Мега-Дыбенко» в Петербурге дальнобойщики установили протестный лагерь и не планируют его сворачивать. The Village поговорил с участниками акции
На месте
«Такая военная демократия»: Как живут и с кем сражаются викинги под ВыборгомКорреспондент The Village побывал в усадьбе викингов «Сваргас» и поговорил с ее основателем о быте, недавнем пожаре, Иване Урганте, тевтонцах и рогах
На месте