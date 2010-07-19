Сергей Якупов
На сайте с 5 октября 2009
по-моему, конкурсы какой бы то ни было красоты уже давно себя дискредитировали. Красотой там даже и не пахнет.
Иншаков и тот лучше смотрится.
сливки делают курицу офигительной, да! :)
мой кулеш по сравнению с этим смотрится как деревенский паренёк на Охотном ряду. :))
спасибо за рецепт!
был там 2 недели в апреле. Это был лучший отпуск в моей жизни. Там жить надо.
Блин, с удовольствием обменял бы свой авто на любой со второй фотографии.
В 50-е и 60-е делались лучшие тачки всех времён и народов.
Соглашусь с Дм. Потапенко, которые в свежем СФ не может понять, зачем нужно было городить с нуля Сколково, когда наукоградов в стране есть, как минимум, три: Новосибирск, Омск и Зеленоград. Не проще ли был просто отремонтировать существующие?
А особенно, после новостей, что на одно только жильё для сотрудников там тратят астрономические миллиарды, - становится понятно, что это очередной распил бабла.
Зеленоград - херня, а не наукоград
95% жизни тут провел, наукой и не пахнет, университет - шлак.
Старое сгнило так, что иногда лучше строить новое. Хотя идея как минимум спорная.
Однако же искренность твоего поста и то, как ты описал блюдо побудило меня к написанию своего.
Так что Тебе спасибо!!
Однако же искренность твоего поста и то, как ты описал блюдо побудило меня к написанию своего.
Так что Тебе спасибо!!
пошёл готовить. :) Спасибо!