Кулеш: самое то для холостятского обеда Вообще, принято считать, что для холостятского ужина (и обеда тоже, кстати!) подойдут морепродукты (например, макароны по-флотски) или пельмени из магазина. Но как-то хочется себя уважать, но при этом не проводить каждый день часы на кухне, готовя себе что-то мегаэксклюзивное.