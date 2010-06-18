Сергей Якупов
На сайте с 5 октября 2009
Рецепты читателей
Кулеш: самое то для холостятского обедаВообще, принято считать, что для холостятского ужина (и обеда тоже, кстати!) подойдут морепродукты (например, макароны по-флотски) или пельмени из магазина. Но как-то хочется себя уважать, но при этом не проводить каждый день часы на кухне, готовя себе что-то мегаэксклюзивное.
Рецепты читателей
Кулеш: самое то для холостятского обеда Вообще, принято считать, что для холостятского ужина (и обеда тоже, кстати!) подойдут морепродукты (например, макароны по-флотски) или пельмени из магазина. Но как-то хочется себя уважать, но при этом не проводить каждый день часы на кухне, готовя себе что-то мегаэксклюзивное.
Рецепты читателей
Жареное мороженоеКогда-то возник спор на тему разных кулинарных извращений и необычностей. Ну и чёрт меня дёрнул сказать, что я люблю жареное мороженое. Пришлось доказывать.
Рецепты читателей