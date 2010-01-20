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Юра Катовский
На сайте с 6 октября 2009
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Посты
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Коротко
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Ситуация
В Москве сгорел клуб Опера
Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров
71
Ситуация
В Москве сгорел клуб Опера
Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров
Ситуация
Реклама Burger King
Бургер Кинг начали свою рекламную компанию в России — открытие близится.
73
Ситуация
Реклама Burger King
Бургер Кинг начали свою рекламную компанию в России — открытие близится.
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