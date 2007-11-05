Солянка
На сайте с 5 ноября 2007
Ситуация
День рождения «Солянки»В общенациональный праздничный церемониал дня России прямым и решительным образом врезается торжество «Солянки» — в этот же уик-энд мы будем гудеть по поводу собственного Дня рождения, третьего по счету. Исходя из высшей логики, мы решили дико ликовать и хлопать пробками трое суток подряд, 11, 12 и 13 июня. Громкий бас и запуск открытой террасы в ночи пятницы, субботы и воскресенья (в...
Ситуация
День рождения «Солянки» В общенациональный праздничный церемониал дня России прямым и решительным образом врезается торжество «Солянки» — в этот же уик-энд мы будем гудеть по поводу собственного Дня рождения, третьего по счету. Исходя из высшей логики, мы решили дико ликовать и хлопать пробками трое суток подряд, 11, 12 и 13 июня. Громкий бас и запуск открытой террасы в ночи пятницы, субботы и воскресенья (в...
Ситуация
Week Special в Twins ShoppНапоминаем, что в Twins Shopp действует акция Week Special, в рамках которой в течение недели мы предлагаем одну вещь по специальной цене. Например с сегодняшнего дня и до следующей пятницы мужскую куртку HOPE можно будет купить за 8246р. вместо 20615р.
Ситуация
Week Special в Twins Shopp Напоминаем, что в Twins Shopp действует акция Week Special, в рамках которой в течение недели мы предлагаем одну вещь по специальной цене. Например с сегодняшнего дня и до следующей пятницы мужскую куртку HOPE можно будет купить за 8246р. вместо 20615р.
Ситуация
Скидки на мужские вещи больших размеров в Twins ShoppС сегодняшнего дня в Twins Shopp работает специальный корнер с мужскими вещами больших размеров. Hope, Modern Amusement, Uniforms for the Dedicated, Allevol. Скидки до 70%. Размеры от L до XXL.
Ситуация
Скидки на мужские вещи больших размеров в Twins Shopp С сегодняшнего дня в Twins Shopp работает специальный корнер с мужскими вещами больших размеров. Hope, Modern Amusement, Uniforms for the Dedicated, Allevol. Скидки до 70%. Размеры от L до XXL.
Ситуация
Новое меню «Солянки»На этой неделе обновилась карта меню «Солянки» — по паназиатской, преимущественно, линии. Теперь в ресторане можно заказать индийского цыпленка тандури с рублеными овощами и кислым карри или, вариативно, теплый салат на заданную тему, фиш-кейк (за слово "фиш" в блюде отвечают лосось, судак и кальмары), салат с копченым лососем, картофелем, свеклой и ложечкой красной икры, а также...
Ситуация
Новое меню «Солянки» На этой неделе обновилась карта меню «Солянки» — по паназиатской, преимущественно, линии. Теперь в ресторане можно заказать индийского цыпленка тандури с рублеными овощами и кислым карри или, вариативно, теплый салат на заданную тему, фиш-кейк (за слово "фиш" в блюде отвечают лосось, судак и кальмары), салат с копченым лососем, картофелем, свеклой и ложечкой красной икры, а также...
Ситуация
Solyanka Autumn Statement Назрел вопрос: что такое осень? Для нас, людей из "Солянки" - это, прежде всего, выход из каникулярно-расслабленного режима, для вас, должно быть, тоже. Для обеих сторон настало время зарабатывать и тратить на месте, в Москве - сюжеты отпускного периода остались в фотофайлах, таджик Джимми заколотил палубы "Ласточки" до теплых времен, ягоды черешни окончательно ушли из московских...
Ситуация
Solyanka Autumn Statement Назрел вопрос: что такое осень? Для нас, людей из "Солянки" - это, прежде всего, выход из каникулярно-расслабленного режима, для вас, должно быть, тоже. Для обеих сторон настало время зарабатывать и тратить на месте, в Москве - сюжеты отпускного периода остались в фотофайлах, таджик Джимми заколотил палубы "Ласточки" до теплых времен, ягоды черешни окончательно ушли из московских...
Ситуация
Солянка в Петербурге. День рождения и не толькоВ то время как лето силится заявить о своих правах, мы сообщаем о своих видах на этот сезон -- вашему вниманию предлагается своего рода summer preview.
Ситуация
Солянка в Петербурге. День рождения и не только В то время как лето силится заявить о своих правах, мы сообщаем о своих видах на этот сезон -- вашему вниманию предлагается своего рода summer preview.
Ситуация
Не шуткаВажное сообщение от Нади Ромашиной («Солянка»). Специально для этого учились картавить.
Ситуация
Не шутка Важное сообщение от Нади Ромашиной («Солянка»). Специально для этого учились картавить.
Ситуация
Мы знаем, что вы будете делать этой весной Пятиминутка саморекламы от «Солянки».
Ситуация
«Солянка» calling Новый год и не толькоЗдравствуйте, опять «Солянка» беспокоит. Как вы там? Не спите? Надеемся, что у вас все в порядке, вы уже купили билеты в Тайланд или Андорру на какое-нибудь 5-е января, уже знаете, где будете покупать подарки, и составили собственный wishlist.
Ситуация
«Солянка» calling Новый год и не только Здравствуйте, опять «Солянка» беспокоит. Как вы там? Не спите? Надеемся, что у вас все в порядке, вы уже купили билеты в Тайланд или Андорру на какое-нибудь 5-е января, уже знаете, где будете покупать подарки, и составили собственный wishlist.
Ситуация
Говорит «Солянка»В субботу число желающих попасть в клуб по самым приблизительным подсчетам насчитывало 2000 человек. Большинство из них было красивыми и приятными – OK-people.
Ситуация