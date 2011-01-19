Мария Алексеева
На сайте с 14 мая 2008
Звонари помогут бороться с пробками
думаю, что старшее поколение, которое негативно относится к новшествам и считает, что компьютеры мешают нашей жизни, очень порадуются звону)
там хоть ругать можно конкретного человека если не так позвонит
Прокуратура обвинила "Азбуку вкуса" в антисанитарии
и тем не менее наценки азбуки не оправданы.
и тем не менее наценки азбуки не оправданы.
или уж если делают такие большие наценки, то пусть следят за товаром.. или еще не всё руководство на лексусах?
Нелепые названия улиц Москвы
а еще Ипатьевский переулок недалеко от красной площади..
Овсяное печенье Cookies
спасибо большое за рецепт, можно будет теперь не бегать в магазин за вкусняшкой )
You are What You Eat
так хочется сделать свой холодильник заполненным всякими полезными не модифицированными продуктами, а то постоянные какие то гадости :(
так хочется сделать свой холодильник заполненным всякими полезными не модифицированными продуктами, а то постоянные какие то гадости :(
Едим загородом с Country Living
какое всё красивое и вкусное ^^ надо попробовать )
Нелепые названия улиц Москвы
"Ипать, в центре шоль?" (с)
и в найке ещё)