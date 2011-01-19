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МА

Мария Алексеева

На сайте с 14 мая 2008

Комментарии17
Темы0
Посты6
Коротко0
В магазинах Москвы скидки до 50%

и в найке ещё)

Звонари помогут бороться с пробками

думаю, что старшее поколение, которое негативно относится к новшествам и считает, что компьютеры мешают нашей жизни, очень порадуются звону)

там хоть ругать можно конкретного человека если не так позвонит

Прокуратура обвинила "Азбуку вкуса" в антисанитарии

и тем не менее наценки азбуки не оправданы.
или уж если делают такие большие наценки, то пусть следят за товаром.. или еще не всё руководство на лексусах?

Нелепые названия улиц Москвы

а еще Ипатьевский переулок недалеко от красной площади..

Овсяное печенье Cookies

спасибо большое за рецепт, можно будет теперь не бегать в магазин за вкусняшкой )

You are What You Eat

так хочется сделать свой холодильник заполненным всякими полезными не модифицированными продуктами, а то постоянные какие то гадости :(

Едим загородом с Country Living

какое всё красивое и вкусное ^^ надо попробовать )

Нелепые названия улиц Москвы

"Ипать, в центре шоль?" (с)