вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии17
Темы0
Посты6
Коротко0
МА

Мария Алексеева

На сайте с 14 мая 2008

Комментарии17
Темы0
Посты6
Коротко0
Ситуация
Мэрию откроют для свободного посещенияЗдание мэрии Москвы будет открыто для проведения экскурсий
2
Ситуация

Мэрию откроют для свободного посещения Здание мэрии Москвы будет открыто для проведения экскурсий

Ситуация
В социальный пакет добавят бесплатные экскурсииСоциальный пакет москвичей планируют пополнить бесплатными экскурсиями по городу
1
Ситуация

В социальный пакет добавят бесплатные экскурсии Социальный пакет москвичей планируют пополнить бесплатными экскурсиями по городу

Ситуация
В Битцевском парке повторяется история Химкинского лесаЧасть Битцевского парка может быть уничтожена. На его месте появится два спортивных и элитный жилой комплексы
5
Ситуация

В Битцевском парке повторяется история Химкинского леса Часть Битцевского парка может быть уничтожена. На его месте появится два спортивных и элитный жилой комплексы

Ситуация
Парк им.Горького не будут превращать в ДиснейлендЦентральный парк культуры и отдыха им.Горького Диснейлендом не сделают, заявляет перфект центрального округа Москвы
9
Ситуация

Парк им.Горького не будут превращать в Диснейленд Центральный парк культуры и отдыха им.Горького Диснейлендом не сделают, заявляет перфект центрального округа Москвы

Ситуация
Звонари помогут бороться с пробкамиЗвонари московских храмов предлагают свою помощь в ликвидации пробок с помощью "метельного звона"
8
Ситуация

Звонари помогут бороться с пробками Звонари московских храмов предлагают свою помощь в ликвидации пробок с помощью "метельного звона"

Ситуация
В Москве запретят рекламу на перетяжках и сеткахВ Москве запретят размещение рекламы на экранах и строительных сетках. Кроме того, под запрет попадут рекламные конструкции
10
Ситуация

В Москве запретят рекламу на перетяжках и сетках В Москве запретят размещение рекламы на экранах и строительных сетках. Кроме того, под запрет попадут рекламные конструкции