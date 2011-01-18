Мария Алексеева
На сайте с 14 мая 2008
Ситуация
Мэрию откроют для свободного посещенияЗдание мэрии Москвы будет открыто для проведения экскурсий
Ситуация
Мэрию откроют для свободного посещения Здание мэрии Москвы будет открыто для проведения экскурсий
Ситуация
В социальный пакет добавят бесплатные экскурсииСоциальный пакет москвичей планируют пополнить бесплатными экскурсиями по городу
Ситуация
В социальный пакет добавят бесплатные экскурсии Социальный пакет москвичей планируют пополнить бесплатными экскурсиями по городу
Ситуация
В Битцевском парке повторяется история Химкинского лесаЧасть Битцевского парка может быть уничтожена. На его месте появится два спортивных и элитный жилой комплексы
Ситуация
В Битцевском парке повторяется история Химкинского леса Часть Битцевского парка может быть уничтожена. На его месте появится два спортивных и элитный жилой комплексы
Ситуация
Парк им.Горького не будут превращать в ДиснейлендЦентральный парк культуры и отдыха им.Горького Диснейлендом не сделают, заявляет перфект центрального округа Москвы
Ситуация
Парк им.Горького не будут превращать в Диснейленд Центральный парк культуры и отдыха им.Горького Диснейлендом не сделают, заявляет перфект центрального округа Москвы
Ситуация
Звонари помогут бороться с пробкамиЗвонари московских храмов предлагают свою помощь в ликвидации пробок с помощью "метельного звона"
Ситуация
Звонари помогут бороться с пробками Звонари московских храмов предлагают свою помощь в ликвидации пробок с помощью "метельного звона"
Ситуация
В Москве запретят рекламу на перетяжках и сеткахВ Москве запретят размещение рекламы на экранах и строительных сетках. Кроме того, под запрет попадут рекламные конструкции
Ситуация