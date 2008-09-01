Елена Лебедева
На сайте с 15 мая 2008
Рецепты читателей
Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть)Настоящая пахлава навсегда западает в душу, это такой восточный торт "наполеон" отведанный в глубокой юности на дне рождения одноклассника, чей медово-ореховый аромат вызывает тучу воспоминаний приятных, смешных и немного стыдных )
Рецепты читателей
Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть) Настоящая пахлава навсегда западает в душу, это такой восточный торт "наполеон" отведанный в глубокой юности на дне рождения одноклассника, чей медово-ореховый аромат вызывает тучу воспоминаний приятных, смешных и немного стыдных )
Рецепты читателей
Лучшие на свете питы своими руками!Пит лучше и ароматнее я не только никогда в жизни не ела, но и не видела даже ) Часть уже испеченных, я заморозила, что по-моему даже пошло им на пользу! 3 минуты в разогретой духовке и свежайшие лепешки на столе. В следующий раз буду делать в два раза больше.
Рецепты читателей
Лучшие на свете питы своими руками! Пит лучше и ароматнее я не только никогда в жизни не ела, но и не видела даже ) Часть уже испеченных, я заморозила, что по-моему даже пошло им на пользу! 3 минуты в разогретой духовке и свежайшие лепешки на столе. В следующий раз буду делать в два раза больше.
Рецепты читателей
Пудинг-ирискаЭто один из тех прекрасных десертов,которые почти не требуют времени на приготовление, а получаются настолько вкусными, что он них не оторваться )
Рецепты читателей
Пудинг-ириска Это один из тех прекрасных десертов,которые почти не требуют времени на приготовление, а получаются настолько вкусными, что он них не оторваться )
Рецепты читателей
Птичье молокоКаждый советский ребенок знает, что птицы дают молоко :) И, прямо сказать, ни с каким Kinder Pingui оно не сравнится!
Рецепты читателей
Птичье молоко Каждый советский ребенок знает, что птицы дают молоко :) И, прямо сказать, ни с каким Kinder Pingui оно не сравнится!
Рецепты читателей