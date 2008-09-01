Лучшие на свете питы своими руками! Пит лучше и ароматнее я не только никогда в жизни не ела, но и не видела даже ) Часть уже испеченных, я заморозила, что по-моему даже пошло им на пользу! 3 минуты в разогретой духовке и свежайшие лепешки на столе. В следующий раз буду делать в два раза больше.