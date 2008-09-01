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ЕЛ

Елена Лебедева

На сайте с 15 мая 2008

Комментарии58
Темы0
Посты5
Коротко0
Рецепты читателей
Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть)Настоящая пахлава навсегда западает в душу, это такой восточный торт "наполеон" отведанный в глубокой юности на дне рождения одноклассника, чей медово-ореховый аромат вызывает тучу воспоминаний приятных, смешных и немного стыдных )
41
Рецепты читателей

Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть) Настоящая пахлава навсегда западает в душу, это такой восточный торт "наполеон" отведанный в глубокой юности на дне рождения одноклассника, чей медово-ореховый аромат вызывает тучу воспоминаний приятных, смешных и немного стыдных )

Рецепты читателей
Лучшие на свете питы своими руками!Пит лучше и ароматнее я не только никогда в жизни не ела, но и не видела даже ) Часть уже испеченных, я заморозила, что по-моему даже пошло им на пользу! 3 минуты в разогретой духовке и свежайшие лепешки на столе. В следующий раз буду делать в два раза больше.
37
Рецепты читателей

Лучшие на свете питы своими руками! Пит лучше и ароматнее я не только никогда в жизни не ела, но и не видела даже ) Часть уже испеченных, я заморозила, что по-моему даже пошло им на пользу! 3 минуты в разогретой духовке и свежайшие лепешки на столе. В следующий раз буду делать в два раза больше.

Рецепты читателей
Пудинг-ирискаЭто один из тех прекрасных десертов,которые почти не требуют времени на приготовление, а получаются настолько вкусными, что он них не оторваться )
31
Рецепты читателей

Пудинг-ириска Это один из тех прекрасных десертов,которые почти не требуют времени на приготовление, а получаются настолько вкусными, что он них не оторваться )

Рецепты читателей
Птичье молокоКаждый советский ребенок знает, что птицы дают молоко :) И, прямо сказать, ни с каким Kinder Pingui оно не сравнится!
40
Рецепты читателей

Птичье молоко Каждый советский ребенок знает, что птицы дают молоко :) И, прямо сказать, ни с каким Kinder Pingui оно не сравнится!

Рецепты читателей
Тарт с черносливом и грецким орехомИсточник: Сладкие рецепты Александра Селезнева
22
Рецепты читателей

Тарт с черносливом и грецким орехом Источник: Сладкие рецепты Александра Селезнева