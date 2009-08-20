Хитровский переулок Сегодня не будет сумасшедших высотных зданий из стекла и бетона, проносящихся автомобилей, оставляющих шлейф от фар и габаритных огней, а также расстилающегося горизонта под ногами. Вместо этого предстаёт рассказ о старинном месте в самом центре Москвы, которое обросло неимоверным количеством слухов и предположений за свою почти двухсотлетнюю историю. Речь пойдёт о Хитровском переулке.