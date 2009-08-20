П
Петр
На сайте с 18 мая 2008
Путешествия читателей The Village
Радиолокационная станция «Дунай-3м»Наш мир устроен таким образом, что рождение одной технологии сопровождается созданием другой, вносящей корректировки и расставляющей все точки над «и». Подобное случилось в 60-ых годах — именно тогда, сразу после запуска первых межконтинентальных баллистических ракет, стране понадобилась технология, позволяющая вести контроль над пуском мощнейшего оружия.
Путешествия читателей The Village
Радиолокационная станция «Дунай-3м» Наш мир устроен таким образом, что рождение одной технологии сопровождается созданием другой, вносящей корректировки и расставляющей все точки над «и». Подобное случилось в 60-ых годах — именно тогда, сразу после запуска первых межконтинентальных баллистических ракет, стране понадобилась технология, позволяющая вести контроль над пуском мощнейшего оружия.
Ситуация
Хитровский переулокСегодня не будет сумасшедших высотных зданий из стекла и бетона, проносящихся автомобилей, оставляющих шлейф от фар и габаритных огней, а также расстилающегося горизонта под ногами. Вместо этого предстаёт рассказ о старинном месте в самом центре Москвы, которое обросло неимоверным количеством слухов и предположений за свою почти двухсотлетнюю историю. Речь пойдёт о Хитровском переулке.
Ситуация