Elisabetta Glu
На сайте с 6 ноября 2007
Рецепты читателей
Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медомОчень простая в приготовлении, легкая, вкусная запеканка района Базиликата, Италия.
Рецепты читателей
Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медом Очень простая в приготовлении, легкая, вкусная запеканка района Базиликата, Италия.
Рецепты читателей
Crema di zucchine e funghiСуп-пюре из цуккини и грибовОчень вкусный и быстрый суп-пюре из шампиньонов и цуккини. Обожаю его, готовить и поедать. Он очень нежный, не особо тяжелый и сытный:)
Рецепты читателей
Crema di zucchine e funghiСуп-пюре из цуккини и грибов Очень вкусный и быстрый суп-пюре из шампиньонов и цуккини. Обожаю его, готовить и поедать. Он очень нежный, не особо тяжелый и сытный:)
Рецепты читателей
La Torta Rigo JancsiТорт Риго Янши, история любвиПрактически у каждого блюда есть своя история создания. Изначально этот торт был десертом Венгрии, но постепенно он стал классическим десертом севера Италии, а именно района Фриули-Венеция-Джулия.
Рецепты читателей
La Torta Rigo JancsiТорт Риго Янши, история любви Практически у каждого блюда есть своя история создания. Изначально этот торт был десертом Венгрии, но постепенно он стал классическим десертом севера Италии, а именно района Фриули-Венеция-Джулия.
Рецепты читателей
Crostata ai frutti di boscoПирог с лесными ягодамиИ снова здравствуйте:) А теперь расскажу и покажу рецепт традиционного итальянского пирога. Любимые ваши будут в восторге. Обещаю!
Рецепты читателей
Crostata ai frutti di boscoПирог с лесными ягодами И снова здравствуйте:) А теперь расскажу и покажу рецепт традиционного итальянского пирога. Любимые ваши будут в восторге. Обещаю!
Рецепты читателей
Pappa al pomodoroТоматный супХочется поделиться рецептом чудесного итальянского супа.
Рецепты читателей
Pappa al pomodoroТоматный суп Хочется поделиться рецептом чудесного итальянского супа.
Рецепты читателей
Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my)В том году весной мне довелось учиться в Риме, в школе иностранных языков. Я безумная фанатка Италии и всего, что с ней связанно. Мой фанатизм особенно активно направлен на итальянскую кухню. Многие скажут: "А че там? пицца, макароны, лазанья!" О нет, друзья, о нет.
Рецепты читателей
Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my) В том году весной мне довелось учиться в Риме, в школе иностранных языков. Я безумная фанатка Италии и всего, что с ней связанно. Мой фанатизм особенно активно направлен на итальянскую кухню. Многие скажут: "А че там? пицца, макароны, лазанья!" О нет, друзья, о нет.
Рецепты читателей
The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть)The Gingerbread Man (Пряничный человечек) – Английский колобок, который ведет себя также как и его русский брат. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел… ото всех смог уйти, кроме лисы.
Рецепты читателей