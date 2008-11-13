Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my) В том году весной мне довелось учиться в Риме, в школе иностранных языков. Я безумная фанатка Италии и всего, что с ней связанно. Мой фанатизм особенно активно направлен на итальянскую кухню. Многие скажут: "А че там? пицца, макароны, лазанья!" О нет, друзья, о нет.