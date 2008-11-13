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EG

Elisabetta Glu

На сайте с 6 ноября 2007

Комментарии135
Темы0
Посты7
Коротко0
Рецепты читателей
Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медомОчень простая в приготовлении, легкая, вкусная запеканка района Базиликата, Италия.
6
Рецепты читателей

Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медом Очень простая в приготовлении, легкая, вкусная запеканка района Базиликата, Италия.

Рецепты читателей
Crema di zucchine e funghiСуп-пюре из цуккини и грибовОчень вкусный и быстрый суп-пюре из шампиньонов и цуккини. Обожаю его, готовить и поедать. Он очень нежный, не особо тяжелый и сытный:)
19
Рецепты читателей

Crema di zucchine e funghiСуп-пюре из цуккини и грибов Очень вкусный и быстрый суп-пюре из шампиньонов и цуккини. Обожаю его, готовить и поедать. Он очень нежный, не особо тяжелый и сытный:)

Рецепты читателей
La Torta Rigo JancsiТорт Риго Янши, история любвиПрактически у каждого блюда есть своя история создания. Изначально этот торт был десертом Венгрии, но постепенно он стал классическим десертом севера Италии, а именно района Фриули-Венеция-Джулия.
37
Рецепты читателей

La Torta Rigo JancsiТорт Риго Янши, история любви Практически у каждого блюда есть своя история создания. Изначально этот торт был десертом Венгрии, но постепенно он стал классическим десертом севера Италии, а именно района Фриули-Венеция-Джулия.

Рецепты читателей
Crostata ai frutti di boscoПирог с лесными ягодамиИ снова здравствуйте:) А теперь расскажу и покажу рецепт традиционного итальянского пирога. Любимые ваши будут в восторге. Обещаю!
23
Рецепты читателей

Crostata ai frutti di boscoПирог с лесными ягодами И снова здравствуйте:) А теперь расскажу и покажу рецепт традиционного итальянского пирога. Любимые ваши будут в восторге. Обещаю!

Рецепты читателей
Pappa al pomodoroТоматный супХочется поделиться рецептом чудесного итальянского супа.
32
Рецепты читателей

Pappa al pomodoroТоматный суп Хочется поделиться рецептом чудесного итальянского супа.

Рецепты читателей
Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my)В том году весной мне довелось учиться в Риме, в школе иностранных языков. Я безумная фанатка Италии и всего, что с ней связанно. Мой фанатизм особенно активно направлен на итальянскую кухню. Многие скажут: "А че там? пицца, макароны, лазанья!" О нет, друзья, о нет.
59
Рецепты читателей

Bignе' alla crema pasticcera (it) – ГастроОргазм (my) В том году весной мне довелось учиться в Риме, в школе иностранных языков. Я безумная фанатка Италии и всего, что с ней связанно. Мой фанатизм особенно активно направлен на итальянскую кухню. Многие скажут: "А че там? пицца, макароны, лазанья!" О нет, друзья, о нет.

Рецепты читателей
The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть)The Gingerbread Man (Пряничный человечек) – Английский колобок, который ведет себя также как и его русский брат. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел… ото всех смог уйти, кроме лисы.
39
Рецепты читателей

The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть) The Gingerbread Man (Пряничный человечек) – Английский колобок, который ведет себя также как и его русский брат. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел… ото всех смог уйти, кроме лисы.