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ИП

Иван Плюхин

На сайте с 11 октября 2009

Комментарии33
Темы0
Посты3
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Варвара Мельникова: «Институт „Стрелка“ — всё ещё стартап»

говорит какими-то штампами. и это директор института МЕДИА.

На Варшавском шоссе построят парк аттракционов Universal

ужас

Группа продленного дня: Кто и зачем патрулирует московские улицы?

Май гад, что же творится в Москве, ужас. Репортаж хороший

Другие берега

Особенно смешно про евнухов

Другие берега

Очень хорошая колонка! Очень!

Прямая речь: Эдуард Бояков, театр «Практика»

схожу на "урода"

Квартира недели: Уланский переулок

Это он, он рисовал узоры!

Маяковская открывается после реконструкции

пойду на концерт

Бухучет: рейд по московским барам

хорошая куйдятина

В We Are Family наведался ГНК, а Gossip отменили тур

скоро сгорит, да?

В We Are Family наведался ГНК, а Gossip отменили тур
комментарий удалён
Квартира недели: Уланский переулок

Это конечно первое о чем многие подумают открывая))

Квартира недели: Уланский переулок

а я еще подумываю о том, как можно рисовать то, что уже нарисовано.

Квартира недели: Уланский переулок

какие узоры, просветите пжл?

Квартира недели: Уланский переулок

долгая история, простите

Варвара Мельникова: «Институт „Стрелка“ — всё ещё стартап»

А что из этого штампы на ваш взгляд?

Варвара Мельникова: «Институт „Стрелка“ — всё ещё стартап»

какой-то человек пресс-релиз:
«Стрелка» — это мы.
«Стрелку» делают люди, вклад каждого уникален.
«Стрелка» — это энергия, которая возникает от совпадения этих людей и напряжения между ними.
в баре будет много нового и интересного, но об этом вам лучше
расскажет сама Наташа
«Стрелка» это понимает и поэтому находится в постоянном поиске, мы всё время что-то меняем и улучшаем и будем продолжать это делать.
Мы всё время запускаем новые проекты, что-то меняем, переделываем. "

Никакой конкретики. Замените стрелку на любое другое слово и ничего не изменится. Я вообще не понял, что произошло с институтом за это время, что нас ждет, что будет делать стрелка и зачем туда идти. Может, конечно, интервьюер не дожал