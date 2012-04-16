Иван Плюхин
На сайте с 11 октября 2009
Май гад, что же творится в Москве, ужас. Репортаж хороший
Особенно смешно про евнухов
Очень хорошая колонка! Очень!
схожу на "урода"
Это он, он рисовал узоры!
пойду на концерт
хорошая куйдятина
скоро сгорит, да?
Это конечно первое о чем многие подумают открывая))
а я еще подумываю о том, как можно рисовать то, что уже нарисовано.
какие узоры, просветите пжл?
долгая история, простите
А что из этого штампы на ваш взгляд?
какой-то человек пресс-релиз:
«Стрелка» — это мы.
«Стрелку» делают люди, вклад каждого уникален.
«Стрелка» — это энергия, которая возникает от совпадения этих людей и напряжения между ними.
в баре будет много нового и интересного, но об этом вам лучше
расскажет сама Наташа
«Стрелка» это понимает и поэтому находится в постоянном поиске, мы всё время что-то меняем и улучшаем и будем продолжать это делать.
Мы всё время запускаем новые проекты, что-то меняем, переделываем. "
Никакой конкретики. Замените стрелку на любое другое слово и ничего не изменится. Я вообще не понял, что произошло с институтом за это время, что нас ждет, что будет делать стрелка и зачем туда идти. Может, конечно, интервьюер не дожал
говорит какими-то штампами. и это директор института МЕДИА.