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Иван Плюхин

На сайте с 11 октября 2009

Комментарии33
Темы0
Посты3
Коротко0
Ситуация
Концерт группы The Prodigy отменен из-за штормаСегодня, 5 июня был отменен концерт группы The Prodigy, которая должна была выступать на Тушинском аэродроме в рамках фестиваля Arena Drive. Вчерашняя гроза со шквальным ветром повредили сценические конструкции и звуковую аппаратуру.
11
Ситуация

Концерт группы The Prodigy отменен из-за шторма Сегодня, 5 июня был отменен концерт группы The Prodigy, которая должна была выступать на Тушинском аэродроме в рамках фестиваля Arena Drive. Вчерашняя гроза со шквальным ветром повредили сценические конструкции и звуковую аппаратуру.

Ситуация
ОМОН жестко разогнал "несогласных"&nbsp;Сегодня оппозиция попыталась провести митинги протеста в нескольких городах страны. В Москве и Санкт-Петербурге милиция жестко пресекла акции "несогласных".&nbsp;
73
Ситуация

ОМОН жестко разогнал "несогласных" &nbsp;Сегодня оппозиция попыталась провести митинги протеста в нескольких городах страны. В Москве и Санкт-Петербурге милиция жестко пресекла акции "несогласных".&nbsp;

Ситуация
Готье на КазанскомФранцузский кутурье прилетел в столицу, чтобы продемонстрировать свою коллекцию в самом неожиданном месте города.
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Ситуация

Готье на Казанском Французский кутурье прилетел в столицу, чтобы продемонстрировать свою коллекцию в самом неожиданном месте города.