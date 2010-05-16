Иван Плюхин
На сайте с 11 октября 2009
Ситуация
Концерт группы The Prodigy отменен из-за штормаСегодня, 5 июня был отменен концерт группы The Prodigy, которая должна была выступать на Тушинском аэродроме в рамках фестиваля Arena Drive. Вчерашняя гроза со шквальным ветром повредили сценические конструкции и звуковую аппаратуру.
Ситуация
Концерт группы The Prodigy отменен из-за шторма Сегодня, 5 июня был отменен концерт группы The Prodigy, которая должна была выступать на Тушинском аэродроме в рамках фестиваля Arena Drive. Вчерашняя гроза со шквальным ветром повредили сценические конструкции и звуковую аппаратуру.
Ситуация
ОМОН жестко разогнал "несогласных" Сегодня оппозиция попыталась провести митинги протеста в нескольких городах страны. В Москве и Санкт-Петербурге милиция жестко пресекла акции "несогласных".
Ситуация