Концерт группы The Prodigy отменен из-за шторма Сегодня, 5 июня был отменен концерт группы The Prodigy, которая должна была выступать на Тушинском аэродроме в рамках фестиваля Arena Drive. Вчерашняя гроза со шквальным ветром повредили сценические конструкции и звуковую аппаратуру.