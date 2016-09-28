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Михаил Константинов

На сайте с 7 июня 2016

Комментарии8
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Сколько россиян хотели бы родиться и жить в другую историческую эпоху

Евгений, спасибо, что обратили внимание, исправили

14 сентября

Ой-ой, да, исправлено, прошу прощения, слишком торопился проинформировать)

Солярии для лошадей из конной полиции за 600 тысяч рублей

Что же в этой новости «хохмического»? Констатация факта с конкретнымми цифрами и выдержками из официальных документов, не более. 

По Тверской улице пустят троллейбусы на автономном ходу

Будет несколько все-таки, исходя из имеющихся данных. Поправили, спасибо, что обратили внимание.

В музее Пушкина представят коллекции костюмов и мебели XVIII–XIX веков

Исправились. Спасибо, что обратили внимание

Глава «Справедливой России» проведёт предвыборные дебаты под псевдонимом OxxxyMironov

Да, спасибо, исправили

Бывшую усадьбу на Большой Полянке отреставрируют за 22 миллиона рублей

Частный инвестор заплатил 22 миллиона за аренду с обязательством провести реставрацию в течение пяти лет.

«Аэрофлот» разрешил оставлять телефоны включёнными в полёте

Да, спасибо, уже исправили.