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Михаил Константинов

На сайте с 7 июня 2016

Комментарии8
Темы0
Посты1213
Коротко0
Ситуация

СМИ сообщили о подготовке в Москве и Петербурге терактов «по парижскому сценарию»

Должны были прогреметь несколько взрывов, после чего террористы стали бы стрелять по толпе

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Ситуация

СМИ сообщили о подготовке в Москве и Петербурге терактов «по парижскому сценарию» Должны были прогреметь несколько взрывов, после чего террористы стали бы стрелять по толпе

Ситуация

Владимир Путин — о схожести работы президента и сотрудника завода

Также Путин пожаловался на большое количество «отрицательных эмоций» во время исполнения должности главы государства

0
Ситуация

Владимир Путин — о схожести работы президента и сотрудника завода Также Путин пожаловался на большое количество «отрицательных эмоций» во время исполнения должности главы государства

Ситуация

На Суворовской площади проходит протестная акция дальнобойщиков

В ней участвуют около 50 человек

0
Ситуация

На Суворовской площади проходит протестная акция дальнобойщиков В ней участвуют около 50 человек

Транспорт

Росавиация запретила «Победе» летать в Вену

Причины отказа не уточняются

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Транспорт

Росавиация запретила «Победе» летать в Вену Причины отказа не уточняются

12 — 13 ноября
Эфир
12 — 13 ноябряВсе самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции
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12 — 13 ноября
Эфир

12 — 13 ноября Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции

Ситуация

В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета

Инициатором стала Лига безопасного интернета

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Ситуация

В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета Инициатором стала Лига безопасного интернета

Новости

Прямые трансляции в Instagram, приложение для благотворительности и возвращение Asos

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Прямые трансляции в Instagram, приложение для благотворительности и возвращение Asos Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ситуация

МЧС предупредило москвичей о резком похолодании и гололедице

Ранее синоптики сообщали, что в Московском регионе 11 ноября может выпасть до 20 миллиметров осадков

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Ситуация

МЧС предупредило москвичей о резком похолодании и гололедице Ранее синоптики сообщали, что в Московском регионе 11 ноября может выпасть до 20 миллиметров осадков

Ситуация

Новый рассказ Ильдара Дадина о происходящем в карельской колонии

Записанное супругой Дадина послание опубликовало интернет-издание «Медуза»

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Ситуация

Новый рассказ Ильдара Дадина о происходящем в карельской колонии Записанное супругой Дадина послание опубликовало интернет-издание «Медуза»

Архитектура

Власти Москвы пообещали сохранить исторические фасады домов в Зарядье (обновлено)

В настоящий момент там идет демонтаж двух корпусов

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Архитектура

Власти Москвы пообещали сохранить исторические фасады домов в Зарядье (обновлено) В настоящий момент там идет демонтаж двух корпусов

Ситуация

«Роснефть» увеличила на 55 миллионов рублей сумму иска к «РБК»

Это связано с заключением аудиторской компании «Центр профессиональной оценки», полученным «Роснефтью» 8 ноября

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Ситуация

«Роснефть» увеличила на 55 миллионов рублей сумму иска к «РБК» Это связано с заключением аудиторской компании «Центр профессиональной оценки», полученным «Роснефтью» 8 ноября

Транспорт

Подъездную дорогу к Домодедову перекроют в ночь на 14 ноября

Все ограничения снимут с 06:00

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Транспорт

Подъездную дорогу к Домодедову перекроют в ночь на 14 ноября Все ограничения снимут с 06:00

11 ноября
Утро в Москве
11 ноябряС 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village отслеживают все самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
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11 ноября
Утро в Москве

11 ноября С 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village отслеживают все самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире

Ситуация

Московские поликлиники будут частично оплачивать госпитализацию пациентов

На первом этапе нововведение будет касаться госпитализации «хронических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

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Ситуация

Московские поликлиники будут частично оплачивать госпитализацию пациентов На первом этапе нововведение будет касаться госпитализации «хронических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Транспорт

«Аэрофлот» предупредил об отмене 48 рейсов в Шереметьеве

Еще 28 рейсов задержаны

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Транспорт

«Аэрофлот» предупредил об отмене 48 рейсов в Шереметьеве Еще 28 рейсов задержаны

Ситуация

Активиста оштрафовали на 300 тысяч рублей за пикет в маске Путина

Рословцева задержали на Красной площади 5 октября

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Ситуация

Активиста оштрафовали на 300 тысяч рублей за пикет в маске Путина Рословцева задержали на Красной площади 5 октября

Город

В Москве запустили курс «Русская культура для иностранцев»

Занятия пройдут с 14 ноября по 14 декабря

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Город

В Москве запустили курс «Русская культура для иностранцев» Занятия пройдут с 14 ноября по 14 декабря

Ситуация

«Роснефть» обвинила «РБК» в попытке давления на суд

С заявлением выступил официальный представитель компании Михаил Леонтьев

0
Ситуация

«Роснефть» обвинила «РБК» в попытке давления на суд С заявлением выступил официальный представитель компании Михаил Леонтьев

Ситуация

Глава Минстроя — о планах снизить минимальную температуру горячей воды в квартирах

Ранее Роспотребнадзор предложил снизить минимальную температуру горячей воды в домах на 10 градусов

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Ситуация

Глава Минстроя — о планах снизить минимальную температуру горячей воды в квартирах Ранее Роспотребнадзор предложил снизить минимальную температуру горячей воды в домах на 10 градусов

Ситуация

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снега с дождем и гололеда

По данным ведомства, ухудшение погоды ожидается 10 ноября с 01:00 до 15:00

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Ситуация

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снега с дождем и гололеда По данным ведомства, ухудшение погоды ожидается 10 ноября с 01:00 до 15:00

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