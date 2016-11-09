Михаил Константинов
На сайте с 7 июня 2016
СМИ сообщили о подготовке в Москве и Петербурге терактов «по парижскому сценарию»
Должны были прогреметь несколько взрывов, после чего террористы стали бы стрелять по толпе
СМИ сообщили о подготовке в Москве и Петербурге терактов «по парижскому сценарию» Должны были прогреметь несколько взрывов, после чего террористы стали бы стрелять по толпе
Владимир Путин — о схожести работы президента и сотрудника завода
Также Путин пожаловался на большое количество «отрицательных эмоций» во время исполнения должности главы государства
Владимир Путин — о схожести работы президента и сотрудника завода Также Путин пожаловался на большое количество «отрицательных эмоций» во время исполнения должности главы государства
На Суворовской площади проходит протестная акция дальнобойщиков
В ней участвуют около 50 человек
На Суворовской площади проходит протестная акция дальнобойщиков В ней участвуют около 50 человек
Росавиация запретила «Победе» летать в Вену Причины отказа не уточняются
12 — 13 ноября Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции
В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета
Инициатором стала Лига безопасного интернета
В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета Инициатором стала Лига безопасного интернета
Прямые трансляции в Instagram, приложение для благотворительности и возвращение Asos
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Прямые трансляции в Instagram, приложение для благотворительности и возвращение Asos Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
МЧС предупредило москвичей о резком похолодании и гололедице
Ранее синоптики сообщали, что в Московском регионе 11 ноября может выпасть до 20 миллиметров осадков
МЧС предупредило москвичей о резком похолодании и гололедице Ранее синоптики сообщали, что в Московском регионе 11 ноября может выпасть до 20 миллиметров осадков
Новый рассказ Ильдара Дадина о происходящем в карельской колонии
Записанное супругой Дадина послание опубликовало интернет-издание «Медуза»
Новый рассказ Ильдара Дадина о происходящем в карельской колонии Записанное супругой Дадина послание опубликовало интернет-издание «Медуза»
Власти Москвы пообещали сохранить исторические фасады домов в Зарядье (обновлено)
В настоящий момент там идет демонтаж двух корпусов
Власти Москвы пообещали сохранить исторические фасады домов в Зарядье (обновлено) В настоящий момент там идет демонтаж двух корпусов
«Роснефть» увеличила на 55 миллионов рублей сумму иска к «РБК»
Это связано с заключением аудиторской компании «Центр профессиональной оценки», полученным «Роснефтью» 8 ноября
«Роснефть» увеличила на 55 миллионов рублей сумму иска к «РБК» Это связано с заключением аудиторской компании «Центр профессиональной оценки», полученным «Роснефтью» 8 ноября
Подъездную дорогу к Домодедову перекроют в ночь на 14 ноября Все ограничения снимут с 06:00
11 ноября С 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village отслеживают все самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
Московские поликлиники будут частично оплачивать госпитализацию пациентов
На первом этапе нововведение будет касаться госпитализации «хронических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Московские поликлиники будут частично оплачивать госпитализацию пациентов На первом этапе нововведение будет касаться госпитализации «хронических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
«Аэрофлот» предупредил об отмене 48 рейсов в Шереметьеве Еще 28 рейсов задержаны
Активиста оштрафовали на 300 тысяч рублей за пикет в маске Путина
Рословцева задержали на Красной площади 5 октября
Активиста оштрафовали на 300 тысяч рублей за пикет в маске Путина Рословцева задержали на Красной площади 5 октября
В Москве запустили курс «Русская культура для иностранцев»
Занятия пройдут с 14 ноября по 14 декабря
В Москве запустили курс «Русская культура для иностранцев» Занятия пройдут с 14 ноября по 14 декабря
«Роснефть» обвинила «РБК» в попытке давления на суд
С заявлением выступил официальный представитель компании Михаил Леонтьев
«Роснефть» обвинила «РБК» в попытке давления на суд С заявлением выступил официальный представитель компании Михаил Леонтьев
Глава Минстроя — о планах снизить минимальную температуру горячей воды в квартирах
Ранее Роспотребнадзор предложил снизить минимальную температуру горячей воды в домах на 10 градусов
Глава Минстроя — о планах снизить минимальную температуру горячей воды в квартирах Ранее Роспотребнадзор предложил снизить минимальную температуру горячей воды в домах на 10 градусов
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снега с дождем и гололеда
По данным ведомства, ухудшение погоды ожидается 10 ноября с 01:00 до 15:00