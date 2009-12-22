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К

Кристина

На сайте с 24 мая 2008

Комментарии3
Темы0
Посты2
Коротко0
Путешествия читателей The Village
Once Upon a Time in BrooklynМне понадобилось полтора года, что бы систематизировать в своем сознании все произошедшее там, отобразить и углубиться в это субъективно-познавательное повествование, содержащее полезные факты. Эта история по-настоящему перевернула мою жизнь и заставила поверить в чудеса.
43
Путешествия читателей The Village

Once Upon a Time in Brooklyn Мне понадобилось полтора года, что бы систематизировать в своем сознании все произошедшее там, отобразить и углубиться в это субъективно-познавательное повествование, содержащее полезные факты. Эта история по-настоящему перевернула мою жизнь и заставила поверить в чудеса.

Путешествия читателей The Village
Cracking the code of ChinaЧайно-рисовые поля, волшебные и удивительные, столь далекие от нашего достоверного восприятия. Мультфильм, который мне почти не пришлось раскрашивать и додумывать, дорисовывая носы и хвосты. Красно-желтый карточный мир-мультик, для полноценного просмотра которого понадобится утомительный полный сбор его карточной коллекции. Только после этого мы сможем увидеть бегающих драконов и...
13
Путешествия читателей The Village

Cracking the code of China Чайно-рисовые поля, волшебные и удивительные, столь далекие от нашего достоверного восприятия. Мультфильм, который мне почти не пришлось раскрашивать и додумывать, дорисовывая носы и хвосты. Красно-желтый карточный мир-мультик, для полноценного просмотра которого понадобится утомительный полный сбор его карточной коллекции. Только после этого мы сможем увидеть бегающих драконов и...