Cracking the code of China Чайно-рисовые поля, волшебные и удивительные, столь далекие от нашего достоверного восприятия. Мультфильм, который мне почти не пришлось раскрашивать и додумывать, дорисовывая носы и хвосты. Красно-желтый карточный мир-мультик, для полноценного просмотра которого понадобится утомительный полный сбор его карточной коллекции. Только после этого мы сможем увидеть бегающих драконов и...