Кристина
На сайте с 24 мая 2008
Путешествия читателей The Village
Once Upon a Time in BrooklynМне понадобилось полтора года, что бы систематизировать в своем сознании все произошедшее там, отобразить и углубиться в это субъективно-познавательное повествование, содержащее полезные факты. Эта история по-настоящему перевернула мою жизнь и заставила поверить в чудеса.
Путешествия читателей The Village
Once Upon a Time in Brooklyn Мне понадобилось полтора года, что бы систематизировать в своем сознании все произошедшее там, отобразить и углубиться в это субъективно-познавательное повествование, содержащее полезные факты. Эта история по-настоящему перевернула мою жизнь и заставила поверить в чудеса.
Путешествия читателей The Village
Cracking the code of ChinaЧайно-рисовые поля, волшебные и удивительные, столь далекие от нашего достоверного восприятия. Мультфильм, который мне почти не пришлось раскрашивать и додумывать, дорисовывая носы и хвосты. Красно-желтый карточный мир-мультик, для полноценного просмотра которого понадобится утомительный полный сбор его карточной коллекции. Только после этого мы сможем увидеть бегающих драконов и...
Путешествия читателей The Village