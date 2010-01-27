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triphunter

На сайте с 16 октября 2009

Комментарии4
Темы0
Посты2
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Путешествия читателей The Village
Молочные реки, шоколоданые холмыДетям и сладкоежкам нешоколадная сущность этого места может прийтись не по нраву, но всем остальным стоит открыть секрет конических насыпей в центре филиппинского острова Бохол.
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Путешествия читателей The Village

Молочные реки, шоколоданые холмы Детям и сладкоежкам нешоколадная сущность этого места может прийтись не по нраву, но всем остальным стоит открыть секрет конических насыпей в центре филиппинского острова Бохол.

Путешествия читателей The Village
Тропа Великана в ИрландииМногие из исторических мифов Ирландии основаны на темах борьбы с Англией, Уэльсом и Шотландией. Не исключение и легенда о Тропе великана, в которой говорится, что некий великан Финн МакКул соорудил для себя дорогу, чтобы ходить по ней из Северной Ирландии драться со своим заклятым врагом — Шотландией. Есть версия, что война для великана сразу не задалась, и он сбежал, разрушая за собой...
9
Путешествия читателей The Village

Тропа Великана в Ирландии Многие из исторических мифов Ирландии основаны на темах борьбы с Англией, Уэльсом и Шотландией. Не исключение и легенда о Тропе великана, в которой говорится, что некий великан Финн МакКул соорудил для себя дорогу, чтобы ходить по ней из Северной Ирландии драться со своим заклятым врагом — Шотландией. Есть версия, что война для великана сразу не задалась, и он сбежал, разрушая за собой...