triphunter
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Путешествия читателей The Village
Молочные реки, шоколоданые холмыДетям и сладкоежкам нешоколадная сущность этого места может прийтись не по нраву, но всем остальным стоит открыть секрет конических насыпей в центре филиппинского острова Бохол.
Путешествия читателей The Village
Молочные реки, шоколоданые холмы Детям и сладкоежкам нешоколадная сущность этого места может прийтись не по нраву, но всем остальным стоит открыть секрет конических насыпей в центре филиппинского острова Бохол.
Путешествия читателей The Village
Тропа Великана в ИрландииМногие из исторических мифов Ирландии основаны на темах борьбы с Англией, Уэльсом и Шотландией. Не исключение и легенда о Тропе великана, в которой говорится, что некий великан Финн МакКул соорудил для себя дорогу, чтобы ходить по ней из Северной Ирландии драться со своим заклятым врагом — Шотландией. Есть версия, что война для великана сразу не задалась, и он сбежал, разрушая за собой...
Путешествия читателей The Village