cheaptrip
На сайте с 16 октября 2009
Правильно пишется Machu Picchu
http://en.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
правильно пишется cheaptrip (без пробела)
всем спасибо,мне очень приятно )
По ссылке вначале поста можно узнать всю информацию.
http://community.livejournal.com/cheaptrip/10764894.html
по ссылке можно прочитать все подробности
Позвонить Пете))) 8-926-535-03-86
Он курирует проект
трейнспоттинг,за нефтепродуктами и нефтехимией
цистерны
цены на сайтах хостелов)
Мы путешествуем, для того чтобы вернуться домой. Трип воспринимается как более интенсивная форма проведения свободного времени, разительно отличающаяся от монотонных обязанностей.Отсюда - стремление выйти в другом «подпространстве», в роли которого выступает чужая страна...чуждая среда
стремление к индивидуальным путешествиям в соответствии с собственными представлениям (часто даже с элементами риска и авантюрности). И здесь некоторыми вагабондами предпочтение отдается необычным,диким программам отдыха с набором разнообразных занятий: стадное движение «в толпе на экскурсию» неприемлемо, возрастает роль личного прикосновения к культурным раритетам посещаемой страны, огромное значение приобретает "глубокое погружение" и неформальное общение с аборигенами.Пять звезд?Да никогда,это обычно,аквариум а хочется выйти из колодца,как Шон Пенн выводил брата из комфортного ваакума в фильме игра (Финчер)Разве не круто?
Желание обрести на отдыхе «второй дом», причем домашний уют этнически укорененного жилища посещаемой страны (квартира,дом,лофт, бунгало,проживание в семье) начинает вытеснять официоз отелей.
Только тогда, когда ты вырвешься из звездного,заточенного под выкачивание денег колодца в великий и безмерный океан реальных Миров и живых людей,с улыбками а не с натянутыми ухмылкамив, стиле Догмы ) и осознаешь свое ничтожество,вот тогда ты обретешь могущество!
несколько выдержек из кодекса трипхантера:
- заказываем машины в интернетах и правильных местах,места надо знать,если лень и много лаве можно взять трансфер в отелях,в Гонг-Конге,например, это может быть даже выгодно
- берем с собой минимум вещей и одеваемся на месте. Например, скупаем раритеты в местных хэндах: треники + botas + зеленая футболка Carlsberg + коричневый пиджак из Camden? Замечательно!
типа Джемс Борн без чемодана )
- не участвуем в массовке, не ходим с толпой, не идем на компромисс с основным потоком и программой,зачем?
- тусуемся с аборигенами – едим, где местные, или готовим сами, закупаемся и купаемся там же, где locals - подходит не всем,но это своя эстетика и не обязательно грязь,кровь и кости
ведь может быть очень даже мило,зависит от личной кармы и везения.Прекрасная молошница или чудная Лолита,добрый мачо по дороге,а не деревенский реднек и насильник или пропахший спермой салон дальнобойщика или маньячная хозяйка мясной лавки...
- берем с собой книжку: некоторые считают, что читать надо дома или в метро, но никак не в поездке. Мы считаем, книжка в трипе – это возможность уединиться и сосредоточиться, если впечатления захлестнут с головой и начнут угнетать
- учимся наблюдать, сидеть на лавочке и спокойно смотреть и анализировать ,что происходит вокруг. Останавливаем время и наслаждаемся каждым моментом,разумеется кому то нравиться играть в дзен на лежаке или в группе у хорошего бассейна,но и бассейны бывают разные,у нас была по этому поводу статья )
- безгранично доверяем своему чутью и интуиции
- анализируем, проверяем источники, надежные и ненадежные, фильтруем маршруты в порядке очевидной неважности, берем правильных попутчиков. Попутчики залог удачного трипа!
- встречаем трудности с юмором
- будущее предрешено,но путь к нему вы выбираете сами!
согласитесь у пятерок крутиться много вороватых из числа местных,две-три цены,отсутствие сдачи итд многих это порядком достало
а трипхантинг - это разведка и физкультура для ума. Вообще ведем себя как разведчики,элемент игры,адреналин и азарт.Это здорово.
И кстати «Дешево» и «дешево и хорошо» – это большая разница. Необязательно жить на вокзалах и питаться лапшой «Рамен» в страшных хостелах – хостелы бывают более чем приличными.Мы это продемонстрировали. Идеально снимать апартмент или дом на целую компанию.
Важно не относиться к трипу как к чему-то особенному. Многие тратят огромные деньги только «потому что это отпуск и все такое» – это неправильно. Правильно – это раствориться в незнакомой среде, стать своим,местные автобусы, поезда и метро, покупать еду в лавке за углом и готовить на кухне в съемной квартире, забыть о такси и ресторанах, рассчитанных на туристов и заезжее лоховство.
Узнайте и присмотритесь, куда, каким составом и на какой пляж ходят местные. Если едете на более чем 2-3 недели, займитесь языком, планированием нового проекта, чем-то повседневным типа прогулок по городу, как если бы он был ваш родной, т.е. подальше от основных достопримечательностей и хоженных троп.
Вот что правильно,но это мое личное мнение,хотя я не нищеброд и тоже люблю пятерки,просто бывает и другое и хорошее,интересное,разное...
Развитие происходит за пределами зоны комфорта.Это аксиома.
Выпустить-то выпустят! Вот только некоторые из них просто физически вывезти не возможно)
понравилась фраза "заезжее лоховство". это у 99% туристов, наверно, от неуверенности и малодушия
Просто не знаю я немецкий, не ориентируюсь по сайту совершенно) думаю пост бы только выйграл от таких подробностей - сразу хочется начать строить планы на отпуск)
Будет продолжение