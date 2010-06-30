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Путешествия читателей The Village
Strange Cargo Путешествия на грузовых суднах
Путешествия читателей The Village
Затерянные города. НачалоОтличные места для того, чтобы отчетливо увидеть самого себя и начинать жить, успеть досмотреть весь мир, выйти за пределы "своих городов", ведь поезда непрерывно уходят, самолеты улетают
Путешествия читателей The Village
Затерянные города. Начало Отличные места для того, чтобы отчетливо увидеть самого себя и начинать жить, успеть досмотреть весь мир, выйти за пределы "своих городов", ведь поезда непрерывно уходят, самолеты улетают
Путешествия читателей The Village
Секретные бары Барселоны Нелегальные питейные заведения
Путешествия читателей The Village
Колыбели природных SPA Лучшие spa, подаренные природой
Путешествия читателей The Village
Отдам даром: Буда & ПештПутеводитель по бесплатным и не только развлечениям Будапешта
Путешествия читателей The Village
Отдам даром: Буда & Пешт Путеводитель по бесплатным и не только развлечениям Будапешта
Путешествия читателей The Village
Отдам даром: римские каникулыРаз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.
Путешествия читателей The Village
Отдам даром: римские каникулы Раз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.
Путешествия читателей The Village
Фотоклиника: каньоныУ некоторых эти места вызывают приступы скуки, мысли о внеземном происхождении или стройматериалах /нарубить щебня не дадут индейцы/. У редких пришельцев грусть по родной планете и желание залить баки в ближайшем баре )
Путешествия читателей The Village
Фотоклиника: каньоны У некоторых эти места вызывают приступы скуки, мысли о внеземном происхождении или стройматериалах /нарубить щебня не дадут индейцы/. У редких пришельцев грусть по родной планете и желание залить баки в ближайшем баре )
Путешествия читателей The Village
Отдам даром: господа, все в ПарижеНазвать Париж дешевым городом значило бы существенно согрешить против истины, однако присвоить ему титул «демократичного» – возможно вполне. Одинаково благосклонный и к владельцам заводов-газет-пароходов, и к любому д'Артаньяну, приехавшему с восемью экю в кармане, Пари готов каждому предоставить ворох развлечений по средствам и интересам, – и поверьте, от того, что за них не было...
Путешествия читателей The Village
Отдам даром: господа, все в Париже Назвать Париж дешевым городом значило бы существенно согрешить против истины, однако присвоить ему титул «демократичного» – возможно вполне. Одинаково благосклонный и к владельцам заводов-газет-пароходов, и к любому д'Артаньяну, приехавшему с восемью экю в кармане, Пари готов каждому предоставить ворох развлечений по средствам и интересам, – и поверьте, от того, что за них не было...
Путешествия читателей The Village
Home is where the heart isНет проще способа распробовать новую страну-город-улицу-дом, чем принять активное участие в жизни местной семьи ) Впишитесь в чей-нибудь дом на пару недель, а после, возможно, вас "усыновят" – будет ли это роскошная семья в Лондонском Ноттинг Хилле или жители соломенной хижины в Южном Белизе – всё зависит только от вас.
Путешествия читателей The Village
Home is where the heart is Нет проще способа распробовать новую страну-город-улицу-дом, чем принять активное участие в жизни местной семьи ) Впишитесь в чей-нибудь дом на пару недель, а после, возможно, вас "усыновят" – будет ли это роскошная семья в Лондонском Ноттинг Хилле или жители соломенной хижины в Южном Белизе – всё зависит только от вас.
Путешествия читателей The Village
Отдам даром: небо над БерлиномЕсли немного продумать свою поездку в Берлин, то можно сократить расходы, не отказывая себе в удовольствиях и наслаждаясь красотами города. Ниже предлагается список интересных мест, исторических достопримечательностей, памятников и парков с бесплатным входом. Вам лишь понадобится проездной на транспорт, чтобы туда попасть.
Путешествия читателей The Village
Отдам даром: небо над Берлином Если немного продумать свою поездку в Берлин, то можно сократить расходы, не отказывая себе в удовольствиях и наслаждаясь красотами города. Ниже предлагается список интересных мест, исторических достопримечательностей, памятников и парков с бесплатным входом. Вам лишь понадобится проездной на транспорт, чтобы туда попасть.
Путешествия читателей The Village
Фотоклиника: охлаждающие пещеры и гротыЛедяные гроты, застывшие глыбы, струящаяся вода, известняковые углубления и образования всех форм и размеров, мир пещер - поистине магический микрокосмос. В нем можно найти убежище, смерть, японских туристов, проводить сакральные ритуалы или просто охладить свой пыл.Предлагаем порадоваться за необычные и охлаждающими разум гроты и пещеры.
Путешествия читателей The Village
Фотоклиника: охлаждающие пещеры и гроты Ледяные гроты, застывшие глыбы, струящаяся вода, известняковые углубления и образования всех форм и размеров, мир пещер - поистине магический микрокосмос. В нем можно найти убежище, смерть, японских туристов, проводить сакральные ритуалы или просто охладить свой пыл.Предлагаем порадоваться за необычные и охлаждающими разум гроты и пещеры.
Путешествия читателей The Village
Бесплатные развлечения ЛондонаГоворят, столица Великобритании – один из самых дорогих городов мира. Однако любознательному и самостоятельному туристу не составит труда отлично провести время в Лондоне потратив совсем мало или ни копейки вовсе… то есть ни пенса :) А тем, кто едет в составе организованных групп, полезно изучить повнимательнее программу - скорее всего, часть оплаченных достопримечательностей можно...
Путешествия читателей The Village
Бесплатные развлечения Лондона Говорят, столица Великобритании – один из самых дорогих городов мира. Однако любознательному и самостоятельному туристу не составит труда отлично провести время в Лондоне потратив совсем мало или ни копейки вовсе… то есть ни пенса :) А тем, кто едет в составе организованных групп, полезно изучить повнимательнее программу - скорее всего, часть оплаченных достопримечательностей можно...
Путешествия читателей The Village
Не самые очевидные причины для кругосветкиWhat's the point of waitingFor life to comeYou could go furtherAnd no one's surprised. (Apparat - Arcadia)
Путешествия читателей The Village
Не самые очевидные причины для кругосветки What's the point of waitingFor life to comeYou could go furtherAnd no one's surprised. (Apparat - Arcadia)
Путешествия читателей The Village
20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 2Продолжение. Начало здесь
Путешествия читателей The Village
20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 2 Продолжение. Начало здесь
Путешествия читателей The Village
20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1Начало. Продолжение здесь
Путешествия читателей The Village
20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1 Начало. Продолжение здесь
Путешествия читателей The Village
Эклектичный Стамбульский миксРыночные запахи специй, рыбы и уличной еды, роскошь дорогих ресторанов, крепости и минареты, европейская архитектура и руины древнего Константинополя, галереи современного искусства и сумасшедшие перфомансы - всё это Стамбул сегодня. В этот город противоречий и контрастов стоит наведаться хотя бы раз в жизни или возвращаться туда снова и снова, как делают многие: на рынке, полном...
Путешествия читателей The Village
Эклектичный Стамбульский микс Рыночные запахи специй, рыбы и уличной еды, роскошь дорогих ресторанов, крепости и минареты, европейская архитектура и руины древнего Константинополя, галереи современного искусства и сумасшедшие перфомансы - всё это Стамбул сегодня. В этот город противоречий и контрастов стоит наведаться хотя бы раз в жизни или возвращаться туда снова и снова, как делают многие: на рынке, полном...
Путешествия читателей The Village
10 бесплатных развлечений БарселоныЕсли бюджет строго ограничен или вы настоящий фанат экономии, то будет полезно узнать, что в Барселоне можно прекрасно развлечься, не заплатив ни копейки. В одни музеи можно попасть бесплатно в определенные дни (как правило, среда и воскресенье), а другие открыты для всех и всегда. Ниже список лучших бесплатных развлечений и достопримечательностей Барселоны.
Путешествия читателей The Village
10 бесплатных развлечений Барселоны Если бюджет строго ограничен или вы настоящий фанат экономии, то будет полезно узнать, что в Барселоне можно прекрасно развлечься, не заплатив ни копейки. В одни музеи можно попасть бесплатно в определенные дни (как правило, среда и воскресенье), а другие открыты для всех и всегда. Ниже список лучших бесплатных развлечений и достопримечательностей Барселоны.
Путешествия читателей The Village
It's fun to be smart: лоукост-шпаргалка Что это такое
Путешествия читателей The Village
Серфинг для начинающих: краткий обзор серф спотовYou can't stop the waves, but you can learn to surf.Не нужно быть мыслителем, чтобы понять, почему серфинг так популярен. В условиях активно набирающей обороты жизни и энтропии,серфинг — шанс вернуться к природе, взять паузу, испытать себя на прочность, развлечься и получить заряд энергии и бодрости от общения с Океаном.Сейчас обучение серфингу не выглядит трудным, ведущим через тернии...
Путешествия читателей The Village
Серфинг для начинающих: краткий обзор серф спотов You can't stop the waves, but you can learn to surf.Не нужно быть мыслителем, чтобы понять, почему серфинг так популярен. В условиях активно набирающей обороты жизни и энтропии,серфинг — шанс вернуться к природе, взять паузу, испытать себя на прочность, развлечься и получить заряд энергии и бодрости от общения с Океаном.Сейчас обучение серфингу не выглядит трудным, ведущим через тернии...
Путешествия читателей The Village
Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2ПРОДОЛЖЕНИЕ начало здесь Любителям тишины и спокойствия посвящается
Путешествия читателей The Village