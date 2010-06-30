Отдам даром: господа, все в Париже Назвать Париж дешевым городом значило бы существенно согрешить против истины, однако присвоить ему титул «демократичного» – возможно вполне. Одинаково благосклонный и к владельцам заводов-газет-пароходов, и к любому д'Артаньяну, приехавшему с восемью экю в кармане, Пари готов каждому предоставить ворох развлечений по средствам и интересам, – и поверьте, от того, что за них не было...