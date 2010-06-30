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cheaptrip

На сайте с 16 октября 2009

Комментарии52
Темы0
Посты95
Коротко0
Путешествия читателей The Village
Strange CargoПутешествия на грузовых суднах
4
Путешествия читателей The Village

Strange Cargo Путешествия на грузовых суднах

Путешествия читателей The Village
Затерянные города. НачалоОтличные места для того, чтобы отчетливо увидеть самого себя и начинать жить, успеть досмотреть весь мир, выйти за пределы "своих городов", ведь поезда непрерывно уходят, самолеты улетают
4
Путешествия читателей The Village

Затерянные города. Начало Отличные места для того, чтобы отчетливо увидеть самого себя и начинать жить, успеть досмотреть весь мир, выйти за пределы "своих городов", ведь поезда непрерывно уходят, самолеты улетают

Путешествия читателей The Village
Секретные бары БарселоныНелегальные питейные заведения
9
Путешествия читателей The Village

Секретные бары Барселоны Нелегальные питейные заведения

Путешествия читателей The Village
Колыбели природных SPAЛучшие spa, подаренные природой
0
Путешествия читателей The Village

Колыбели природных SPA Лучшие spa, подаренные природой

Путешествия читателей The Village
Отдам даром: Буда & ПештПутеводитель по бесплатным и не только развлечениям Будапешта
1
Путешествия читателей The Village

Отдам даром: Буда & Пешт Путеводитель по бесплатным и не только развлечениям Будапешта

Путешествия читателей The Village
Отдам даром: римские каникулыРаз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.
18
Путешествия читателей The Village

Отдам даром: римские каникулы Раз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.

Путешествия читателей The Village
Фотоклиника: каньоныУ некоторых эти места вызывают приступы скуки, мысли о внеземном происхождении или стройматериалах /нарубить щебня не дадут индейцы/. У редких пришельцев грусть по родной планете и желание залить баки в ближайшем баре )  
14
Путешествия читателей The Village

Фотоклиника: каньоны У некоторых эти места вызывают приступы скуки, мысли о внеземном происхождении или стройматериалах /нарубить щебня не дадут индейцы/. У редких пришельцев грусть по родной планете и желание залить баки в ближайшем баре )  

Путешествия читателей The Village
Отдам даром: господа, все в ПарижеНазвать Париж дешевым городом значило бы существенно согрешить против истины, однако присвоить ему титул «демократичного» – возможно вполне. Одинаково благосклонный и к владельцам заводов-газет-пароходов, и к любому д'Артаньяну, приехавшему с восемью экю в  кармане, Пари готов каждому предоставить ворох развлечений по средствам и интересам, – и поверьте, от того, что за них не было...
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Путешествия читателей The Village

Отдам даром: господа, все в Париже Назвать Париж дешевым городом значило бы существенно согрешить против истины, однако присвоить ему титул «демократичного» – возможно вполне. Одинаково благосклонный и к владельцам заводов-газет-пароходов, и к любому д'Артаньяну, приехавшему с восемью экю в  кармане, Пари готов каждому предоставить ворох развлечений по средствам и интересам, – и поверьте, от того, что за них не было...

Путешествия читателей The Village
Home is where the heart isНет проще способа распробовать новую страну-город-улицу-дом, чем принять активное участие в жизни местной семьи ) Впишитесь в чей-нибудь дом на пару недель, а после, возможно, вас "усыновят" – будет ли это роскошная семья в Лондонском Ноттинг Хилле или жители соломенной хижины в Южном Белизе&nbsp;– всё зависит только от вас.
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Путешествия читателей The Village

Home is where the heart is Нет проще способа распробовать новую страну-город-улицу-дом, чем принять активное участие в жизни местной семьи ) Впишитесь в чей-нибудь дом на пару недель, а после, возможно, вас "усыновят" – будет ли это роскошная семья в Лондонском Ноттинг Хилле или жители соломенной хижины в Южном Белизе&nbsp;– всё зависит только от вас.

Путешествия читателей The Village
Отдам даром: небо над БерлиномЕсли немного продумать свою поездку в Берлин, то можно сократить расходы, не отказывая себе в удовольствиях и наслаждаясь красотами города. Ниже предлагается список интересных мест, исторических достопримечательностей, памятников и парков с бесплатным входом. Вам лишь понадобится проездной на транспорт, чтобы туда попасть.
17
Путешествия читателей The Village

Отдам даром: небо над Берлином Если немного продумать свою поездку в Берлин, то можно сократить расходы, не отказывая себе в удовольствиях и наслаждаясь красотами города. Ниже предлагается список интересных мест, исторических достопримечательностей, памятников и парков с бесплатным входом. Вам лишь понадобится проездной на транспорт, чтобы туда попасть.

Путешествия читателей The Village
Фотоклиника: охлаждающие пещеры и гротыЛедяные гроты, застывшие глыбы, струящаяся вода, известняковые углубления и образования всех форм и размеров, мир пещер - поистине магический микрокосмос. В нем можно найти убежище, смерть, японских туристов, проводить сакральные ритуалы или просто охладить свой пыл.Предлагаем порадоваться за необычные и охлаждающими разум гроты и пещеры.
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Путешествия читателей The Village

Фотоклиника: охлаждающие пещеры и гроты Ледяные гроты, застывшие глыбы, струящаяся вода, известняковые углубления и образования всех форм и размеров, мир пещер - поистине магический микрокосмос. В нем можно найти убежище, смерть, японских туристов, проводить сакральные ритуалы или просто охладить свой пыл.Предлагаем порадоваться за необычные и охлаждающими разум гроты и пещеры.

Путешествия читателей The Village
Бесплатные развлечения ЛондонаГоворят, столица Великобритании – один из самых дорогих городов мира. Однако любознательному и самостоятельному туристу не составит труда отлично провести время в Лондоне потратив совсем мало или ни копейки вовсе… то есть ни пенса :) А тем, кто едет в составе организованных групп, полезно изучить повнимательнее программу - скорее всего, часть оплаченных достопримечательностей можно...
59
Путешествия читателей The Village

Бесплатные развлечения Лондона Говорят, столица Великобритании – один из самых дорогих городов мира. Однако любознательному и самостоятельному туристу не составит труда отлично провести время в Лондоне потратив совсем мало или ни копейки вовсе… то есть ни пенса :) А тем, кто едет в составе организованных групп, полезно изучить повнимательнее программу - скорее всего, часть оплаченных достопримечательностей можно...

Путешествия читателей The Village
Не самые очевидные причины для кругосветкиWhat's the point of waitingFor life to comeYou could go furtherAnd no one's surprised.           (Apparat - Arcadia)
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Путешествия читателей The Village

Не самые очевидные причины для кругосветки What's the point of waitingFor life to comeYou could go furtherAnd no one's surprised.           (Apparat - Arcadia)

Путешествия читателей The Village
20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 2Продолжение. Начало здесь
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Путешествия читателей The Village

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 2 Продолжение. Начало здесь

Путешествия читателей The Village
20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1Начало. Продолжение здесь
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Путешествия читателей The Village

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1 Начало. Продолжение здесь

Путешествия читателей The Village
Эклектичный Стамбульский миксРыночные запахи специй, рыбы и уличной еды, роскошь дорогих ресторанов, крепости и минареты, европейская архитектура и руины древнего Константинополя, галереи современного искусства и сумасшедшие перфомансы - всё это Стамбул сегодня. В этот город противоречий и контрастов стоит наведаться хотя бы раз в жизни или возвращаться туда снова и снова, как делают многие: на рынке, полном...
11
Путешествия читателей The Village

Эклектичный Стамбульский микс Рыночные запахи специй, рыбы и уличной еды, роскошь дорогих ресторанов, крепости и минареты, европейская архитектура и руины древнего Константинополя, галереи современного искусства и сумасшедшие перфомансы - всё это Стамбул сегодня. В этот город противоречий и контрастов стоит наведаться хотя бы раз в жизни или возвращаться туда снова и снова, как делают многие: на рынке, полном...

Путешествия читателей The Village
10 бесплатных развлечений БарселоныЕсли бюджет строго ограничен или вы настоящий фанат экономии, то будет полезно узнать, что в Барселоне можно прекрасно развлечься, не заплатив ни копейки. В одни музеи можно попасть бесплатно в определенные дни (как правило, среда и воскресенье), а другие открыты для всех и всегда. Ниже список лучших бесплатных развлечений и достопримечательностей Барселоны.
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Путешествия читателей The Village

10 бесплатных развлечений Барселоны Если бюджет строго ограничен или вы настоящий фанат экономии, то будет полезно узнать, что в Барселоне можно прекрасно развлечься, не заплатив ни копейки. В одни музеи можно попасть бесплатно в определенные дни (как правило, среда и воскресенье), а другие открыты для всех и всегда. Ниже список лучших бесплатных развлечений и достопримечательностей Барселоны.

Путешествия читателей The Village
It's fun to be smart: лоукост-шпаргалкаЧто это такое
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Путешествия читателей The Village

It's fun to be smart: лоукост-шпаргалка Что это такое

Путешествия читателей The Village
Серфинг для начинающих: краткий обзор серф спотовYou can't stop the waves, but you can learn to surf.Не нужно быть мыслителем, чтобы понять, почему серфинг так популярен. В условиях активно набирающей обороты жизни и энтропии,серфинг — шанс вернуться к природе, взять паузу, испытать себя на прочность, развлечься и получить заряд энергии и бодрости от общения с Океаном.Сейчас обучение серфингу не выглядит трудным, ведущим через тернии...
36
Путешествия читателей The Village

Серфинг для начинающих: краткий обзор серф спотов You can't stop the waves, but you can learn to surf.Не нужно быть мыслителем, чтобы понять, почему серфинг так популярен. В условиях активно набирающей обороты жизни и энтропии,серфинг — шанс вернуться к природе, взять паузу, испытать себя на прочность, развлечься и получить заряд энергии и бодрости от общения с Океаном.Сейчас обучение серфингу не выглядит трудным, ведущим через тернии...

Путешествия читателей The Village
Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2ПРОДОЛЖЕНИЕ начало здесь Любителям тишины и спокойствия посвящается
13
Путешествия читателей The Village

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ начало здесь Любителям тишины и спокойствия посвящается

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