Аркадий Блюдечкин
На сайте с 28 мая 2008
Рецепты читателей
ЭклерыСовсем недавно в качестве подарка для коллеги я решил приготовить чиз-кейк по одному чудесному рецепту (wym-1278254478300), который я советую всем вокруг, только использую там сыр Violette, мне с ним больше всего нравится. Но для себя и более близких страждущих я решил приготовить эклеры, потому что хотелось острых ощущений, которые я испытываю каждый раз в ожидании поднятия теста.
Рецепты читателей
Эклеры Совсем недавно в качестве подарка для коллеги я решил приготовить чиз-кейк по одному чудесному рецепту (wym-1278254478300), который я советую всем вокруг, только использую там сыр Violette, мне с ним больше всего нравится. Но для себя и более близких страждущих я решил приготовить эклеры, потому что хотелось острых ощущений, которые я испытываю каждый раз в ожидании поднятия теста.
Рецепты читателей
Минималистический пловПлов, наверное, не самое ожидаемое здесь блюдо. Но, как мне кажется, будучи вкусно приготовленным, он покорит любой желудок и, как следствие, сердце. К тому же, неплохо знать, что едят наши уже не совсем заграничные соседи. Кстати, плов очень распространен не только в Средней Азии и в Закавказье, но и на Балканах, что, естественно, добавляет различные национальные особенности. Мне...
Рецепты читателей
Минималистический плов Плов, наверное, не самое ожидаемое здесь блюдо. Но, как мне кажется, будучи вкусно приготовленным, он покорит любой желудок и, как следствие, сердце. К тому же, неплохо знать, что едят наши уже не совсем заграничные соседи. Кстати, плов очень распространен не только в Средней Азии и в Закавказье, но и на Балканах, что, естественно, добавляет различные национальные особенности. Мне...
Рецепты читателей
Курица со шпинатомКак видно из названия, речь пойдет о курице и о шпинате, а также, чего не видно в названии, о брынзе и тяжелом мясном молотке. Блюдо отличается простотой в приготовлении и необычайным вкусом. А также одобрено Морячком Попайем!
Рецепты читателей