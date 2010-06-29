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Стеша

На сайте с 31 мая 2008

Комментарии35
Темы0
Посты2
Коротко0
Клиент всегда прав: официанты против посетителей

а ещё бывает, когда напиваешься с льдьми в кафе/баре, что у тебя в счёте могут появиться 2 кальяна, вместо одного.
замечаешь это и тебе говорят "ой, ошибочка"
особенно когда счёт большой

Помидорка на завтрак

я бы ещё шкурку с помидорки сняла кипяточком )))

Морковная халва

я приду в гости %)

Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатом

сегодня эксперементировала) очень вкусно с грибами О:-)

Морковный пирог

вот теперь торжественно ставлю +
все оценили. необычно вкусно

Helsinki 10

была я там ) красиво очень и дорого

Сырный суп

только что им поужинала)))) готовится оочень быстро и по вкусу был похож на пиццу)

автору плюсище!

Маркировка E nnn на продуктах питания

спасибо огромное за пост, нужно вообще распечатку Е повесить на холодильник и брать с собой в магазин :)

Опасный сыр “Casu Marzu”

по мне так лучше ограничиться ДорБлю )

Exotic Fruits!

блин я же не ем после 6, тут прям слюни потекли)))

кстать пару фруктов подруга привозила из Тайланда_

Маркировка E nnn на продуктах питания

пожалуйста)

Клиент всегда прав: официанты против посетителей

г. Воронеж, "Адмирал Бенбоу", 3 раза подряд когда я туда приходил с друзьями включали в счет лишние блюда, причем официанты каждый раз были разные. Сейчас уже полгода как не хожу туда, не знаю, может что и изменилось. Само собой, после такого ни о каких чаевых и речи быть не может.

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