Стеша
На сайте с 31 мая 2008
я бы ещё шкурку с помидорки сняла кипяточком )))
я приду в гости %)
сегодня эксперементировала) очень вкусно с грибами О:-)
вот теперь торжественно ставлю +
все оценили. необычно вкусно
была я там ) красиво очень и дорого
только что им поужинала)))) готовится оочень быстро и по вкусу был похож на пиццу)
автору плюсище!
спасибо огромное за пост, нужно вообще распечатку Е повесить на холодильник и брать с собой в магазин :)
по мне так лучше ограничиться ДорБлю )
блин я же не ем после 6, тут прям слюни потекли)))
кстать пару фруктов подруга привозила из Тайланда_
пожалуйста)
г. Воронеж, "Адмирал Бенбоу", 3 раза подряд когда я туда приходил с друзьями включали в счет лишние блюда, причем официанты каждый раз были разные. Сейчас уже полгода как не хожу туда, не знаю, может что и изменилось. Само собой, после такого ни о каких чаевых и речи быть не может.
а ещё бывает, когда напиваешься с льдьми в кафе/баре, что у тебя в счёте могут появиться 2 кальяна, вместо одного.
замечаешь это и тебе говорят "ой, ошибочка"
особенно когда счёт большой