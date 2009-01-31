Стеша
На сайте с 31 мая 2008
Рецепты читателей
Морковная халваМорковная халва имеет индийское происхождение. Приготовление этого лакомства требует времени, но результат вас приятно удивит. Все продукты почти всегда под рукой, всё полезное и натуральное.
Рецепты читателей
Морковная халва Морковная халва имеет индийское происхождение. Приготовление этого лакомства требует времени, но результат вас приятно удивит. Все продукты почти всегда под рукой, всё полезное и натуральное.
Рецепты читателей
Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатомПирог со Шпинатом и Брынзой. Как бы пугающе не звучал - на вкус потрясающе вкусно и дешево.
Рецепты читателей