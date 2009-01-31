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Стеша

На сайте с 31 мая 2008

Комментарии35
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Морковная халваМорковная халва имеет индийское происхождение. Приготовление этого лакомства требует времени, но результат вас приятно удивит. Все продукты почти всегда под рукой, всё полезное и натуральное.
43
Рецепты читателей

Морковная халва Морковная халва имеет индийское происхождение. Приготовление этого лакомства требует времени, но результат вас приятно удивит. Все продукты почти всегда под рукой, всё полезное и натуральное.

Рецепты читателей
Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатомПирог со Шпинатом и Брынзой. Как бы пугающе не звучал - на вкус потрясающе вкусно и дешево.
44
Рецепты читателей

Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатом Пирог со Шпинатом и Брынзой. Как бы пугающе не звучал - на вкус потрясающе вкусно и дешево.