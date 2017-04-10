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Alexandr Schipanov
На сайте с 3 апреля 2017
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1
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0
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1
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Как у них
Сколько стоит жизнь на Кипре
Дорого ли обходится квартира с видом на море, прием у врача и ужины в таверне в Лимасоле
Как у них
Сколько стоит жизнь на Кипре
Дорого ли обходится квартира с видом на море, прием у врача и ужины в таверне в Лимасоле
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