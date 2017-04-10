вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии1
Темы0
Посты1
Коротко0
AS

Alexandr Schipanov

На сайте с 3 апреля 2017

Комментарии1
Темы0
Посты1
Коротко0
Сколько стоит жизнь на Кипре
Как у них
Сколько стоит жизнь на КипреДорого ли обходится квартира с видом на море, прием у врача и ужины в таверне в Лимасоле
Сколько стоит жизнь на Кипре
Как у них

Сколько стоит жизнь на Кипре Дорого ли обходится квартира с видом на море, прием у врача и ужины в таверне в Лимасоле