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Д

Даша

На сайте с 4 июня 2008

Комментарии87
Темы0
Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
Так вступает осень – всегда с оркестра!&nbsp;
9
Рецепты читателей

Так вступает осень – всегда с оркестра! &nbsp;

Рецепты читателей
Безешки без спешкиМеренга ( или безе) - французский десерт из взбитых с сахаром и запеченных яичных белков.
53
Рецепты читателей

Безешки без спешки Меренга ( или безе) - французский десерт из взбитых с сахаром и запеченных яичных белков.

Рецепты читателей
Приготовим домашнее мороженое?Самое любимое лакомство детей и взрослых, которым можно насладиться и в жаркую летнюю пору, и в мороз, казалось, обитает в продуктовых магазинах по соседству, подтаявшее или перемерзшее, и в кафе, всегда разной степени качества и вкуса. В общем, не является блюдом домашнего приготовления.
23
Рецепты читателей

Приготовим домашнее мороженое? Самое любимое лакомство детей и взрослых, которым можно насладиться и в жаркую летнюю пору, и в мороз, казалось, обитает в продуктовых магазинах по соседству, подтаявшее или перемерзшее, и в кафе, всегда разной степени качества и вкуса. В общем, не является блюдом домашнего приготовления.