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Ольга Карасева

На сайте с 3 мая 2017

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Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил

ой легко сказать "не совершайте эмоциональных покупок")

Тихо и дорого: Стоит ли покупать наушники Apple AirPods Pro

Вы правы, оценку наушникам я завысила за красивый дизайн да и просто за то, что привязалсь к технике Apple. Это переключение режимов - просто самая неудобная вещь на свете. Стоишь, жмешь что-то в ухе, длинный короткий три длинных два коротких. В это время собеседник напротив тупит и ждет, когда ты разберешься. Еще и напомню, что наушники не сидят в ухе как прибитые, а постоянно норовят выпасть. Вчера, например, я наушник доставала из под чужой припаркованной машины, потому что он решил вывалиться посреди улицы. Им чуть больше недели, а они все покоцанные от постоянных падений, будто их погрызли.

Так что режим этот не просто бесполезный, а бесполезнейший. Намного удобней выключать музыку, например с Apple Watch (ага, купите у нас еще один недешевый гаджет). Вытащить их из ушей будет просто в миллион раз проще. Ну и вообще, мне кажется, разговаривать с наушниками в ушах – это очень невежливо по отношению к собеседнику. 

Оценку хочется снизить. Спасибо человеку, который мне сегодня об этом напомнил, попытавшись доказать, что я неправа)

Куда пойти: Гид по Гагаринскому району

родные места

Покупать продукты на неделю вперед

А я наоборот делаю - покупаю каждый день то, что собираюсь съесть прямо сейчас. С запасом покупаю только воду, соль и сахарозаменитель. Просто я не готовлю вообще. Перплачиваю, это да, но время экономлю.

Telegram-каналы о Москве

https://t.me/moscowww

экскурсии, старые фотографии и разбор почему ["азбуки вкуса" нет в тех районах, где традиционно селился рабочий класс

Покупать продукты на неделю вперед

Интересно, что вы делаете с "сэкономленным" временем. Кладёте на депозит? Копите на что-то? Сразу тратите, чтобы не залёживалось? Пускаете на благотворительность?

Покупать продукты на неделю вперед

читаю, пишу, сплю, гуляю. трачу на то, что (в отличие от готовки) мне нравится делать

Покупать продукты на неделю вперед

Я делаю также.

Мне 58 _)

Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил

Ольга, на практике, конечно, все сложнее, чем на словах. Но рекомендую попробовать откладвать импульсивные покупки. Задавать хотя бы себе вопрос "Могу ли я это не купить?". Или, например, посчитать, сколько стоит ваш рабочий час, а потом посмотреть, сколько "ваших часов" в очередной покупке, стоит ли их новая вещь...

Как сэкономить в самоизоляции: 6 простых правил

стараюсь, но уже сижу с семью тональными кремами, пятью хайлайтерами)