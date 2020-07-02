Ольга Карасева
На сайте с 3 мая 2017
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеряИ куда теперь сдавать ненужные вещи
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи
Как у них
Сколько стоит жизнь на МальдивахКомната в доме местной семьи, поездка на катере на соседний остров и отдых в гамаке
Как у них
Сколько стоит жизнь на Мальдивах Комната в доме местной семьи, поездка на катере на соседний остров и отдых в гамаке
Книга недели
Почему коты дерут диван и сбрасывают вещи со стола И можно ли их отучить от этого
Работа
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»Истории горожан, которых все же взяли
Работа
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу» Истории горожан, которых все же взяли
Истории
Как «Ночлежка» наконец начала работать в МосквеНесмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
Истории
Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
Косметика
Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег И где выгоднее всего их покупать
Косметика
Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег И где выгоднее всего их покупать
Простые числа
Сколько стоит страховка для кота и собаки От укусов клещей, травм и испорченных обоев
Как у них
Сколько стоит жизнь в Танзании Жилье, транспорт, питание и развлечения в стране, куда можно полететь прямо сейчас (но минимум с тремя пересадками)
Как у них
Сколько стоит жизнь в Танзании Жилье, транспорт, питание и развлечения в стране, куда можно полететь прямо сейчас (но минимум с тремя пересадками)
Работа
От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом
И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили
Работа
От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили
Прямая речь
Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялсяВыпускники рассказывают о выборе наряда, буллинге, первых отношениях и карантине
Прямая речь
Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялся Выпускники рассказывают о выборе наряда, буллинге, первых отношениях и карантине
Как у нас
Сколько стоит жизнь в Ялте Жилье для туристов в фавелах, прогулки в горах и шашлык
Ситуация
Как российские музыкальные сервисы встречают SpotifyСкидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
Ситуация
Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
Личный счёт
На что живут писателиМожно ли обеспечивать семью за счет авторских гонораров и как преодолеть страх чистого листа
Личный счёт
На что живут писатели Можно ли обеспечивать семью за счет авторских гонораров и как преодолеть страх чистого листа
Есть вопрос
Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp?«Интернет-зависимый, гаси компьютер» и «С Днем кукурузы» — у онлайн-открыток есть авторы, и мы их нашли
Есть вопрос
Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp? «Интернет-зависимый, гаси компьютер» и «С Днем кукурузы» — у онлайн-открыток есть авторы, и мы их нашли
Ситуация
Банковские мошенники снова активизировались. Вас тоже могут обманутьКак защититься и что делать, если это произошло
Ситуация
Банковские мошенники снова активизировались. Вас тоже могут обмануть Как защититься и что делать, если это произошло
Где ты работаешь
«Я работаю в Центре международной торговли»Как за 40 лет изменился первый бизнес-центр СССР
Где ты работаешь
«Я работаю в Центре международной торговли» Как за 40 лет изменился первый бизнес-центр СССР
Косметика
Нужны как воздух: 10 освежающих кислородных масок для жаркой погодыМягкое очищение, увлажнение и эффектные селфи — лучшие средства от 99 рублей до 4 тысяч
Косметика
Нужны как воздух: 10 освежающих кислородных масок для жаркой погоды Мягкое очищение, увлажнение и эффектные селфи — лучшие средства от 99 рублей до 4 тысяч
Истории
Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернетИ кто платит миллионы рублей за жилье, которое видел только на экране
Истории
Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет И кто платит миллионы рублей за жилье, которое видел только на экране
Предприниматели
Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в ЕвропуСарафанное радио вместо рекламы, свои корнеры и запуск франшизы
Предприниматели