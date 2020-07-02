вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии49
Темы0
Посты343
Коротко0
ОК

Ольга Карасева

На сайте с 3 мая 2017

Комментарии49
Темы0
Посты343
Коротко0
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеряИ куда теперь сдавать ненужные вещи
0
Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря
Истории

Свалить на другого: Почему проект «Свалка» раскололся на два враждующих лагеря И куда теперь сдавать ненужные вещи

Сколько стоит жизнь на Мальдивах
Как у них
Сколько стоит жизнь на МальдивахКомната в доме местной семьи, поездка на катере на соседний остров и отдых в гамаке
1
Сколько стоит жизнь на Мальдивах
Как у них

Сколько стоит жизнь на Мальдивах Комната в доме местной семьи, поездка на катере на соседний остров и отдых в гамаке

Почему коты дерут диван и сбрасывают вещи со стола
Книга недели
Почему коты дерут диван и сбрасывают вещи со столаИ можно ли их отучить от этого
4
Почему коты дерут диван и сбрасывают вещи со стола
Книга недели

Почему коты дерут диван и сбрасывают вещи со стола И можно ли их отучить от этого

«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»
Работа
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»Истории горожан, которых все же взяли
4
«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу»
Работа

«Я несколько раз пытался устроиться на одну и ту же работу» Истории горожан, которых все же взяли

Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве
Истории
Как «Ночлежка» наконец начала работать в МосквеНесмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице
2
Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве
Истории

Как «Ночлежка» наконец начала работать в Москве Несмотря на протесты местных жителей, теперь она помогает бездомным и в столице

Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег
Косметика
Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег И где выгоднее всего их покупать
1
Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег
Косметика

Полностью оправданы: 10 дорогих средств для ухода, которые стоят своих денег И где выгоднее всего их покупать

Сколько стоит жизнь в Анапе
Как у нас
Сколько стоит жизнь в Анапе Песчаные пляжи, яхтинг и бюджетные чебуреки
10
Сколько стоит жизнь в Анапе
Как у нас

Сколько стоит жизнь в Анапе Песчаные пляжи, яхтинг и бюджетные чебуреки

Сколько стоит страховка для кота и собаки
Простые числа
Сколько стоит страховка для кота и собакиОт укусов клещей, травм и испорченных обоев
0
Сколько стоит страховка для кота и собаки
Простые числа

Сколько стоит страховка для кота и собаки От укусов клещей, травм и испорченных обоев

Сколько стоит жизнь в Танзании
Как у них
Сколько стоит жизнь в Танзании Жилье, транспорт, питание и развлечения в стране, куда можно полететь прямо сейчас (но минимум с тремя пересадками)
7
Сколько стоит жизнь в Танзании
Как у них

Сколько стоит жизнь в Танзании Жилье, транспорт, питание и развлечения в стране, куда можно полететь прямо сейчас (но минимум с тремя пересадками)

Работа

От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом

И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили

0
От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом
Работа

От саморекламы до случайного знакомства: Как горожане устраивались на работу необычным способом И чем им помогла корейская косметика, коктейли в баре и автомобили

Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялся
Прямая речь
Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялсяВыпускники рассказывают о выборе наряда, буллинге, первых отношениях и карантине
6
Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялся
Прямая речь

Вчерашние школьники на выпускном 2020, который все же состоялся Выпускники рассказывают о выборе наряда, буллинге, первых отношениях и карантине

Сколько стоит жизнь в Ялте
Как у нас
Сколько стоит жизнь в ЯлтеЖилье для туристов в фавелах, прогулки в горах и шашлык
5
Сколько стоит жизнь в Ялте
Как у нас

Сколько стоит жизнь в Ялте Жилье для туристов в фавелах, прогулки в горах и шашлык

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Ситуация
Как российские музыкальные сервисы встречают SpotifyСкидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
29
Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Ситуация

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»

На что живут писатели
Личный счёт
На что живут писателиМожно ли обеспечивать семью за счет авторских гонораров и как преодолеть страх чистого листа
2
На что живут писатели
Личный счёт

На что живут писатели Можно ли обеспечивать семью за счет авторских гонораров и как преодолеть страх чистого листа

Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp?
Есть вопрос
Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp?«Интернет-зависимый, гаси компьютер» и «С Днем кукурузы» — у онлайн-открыток есть авторы, и мы их нашли
7
Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp?
Есть вопрос

Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp? «Интернет-зависимый, гаси компьютер» и «С Днем кукурузы» — у онлайн-открыток есть авторы, и мы их нашли

Банковские мошенники снова активизировались. Вас тоже могут обмануть
Ситуация
Банковские мошенники снова активизировались. Вас тоже могут обманутьКак защититься и что делать, если это произошло
12
Банковские мошенники снова активизировались. Вас тоже могут обмануть
Ситуация

Банковские мошенники снова активизировались. Вас тоже могут обмануть Как защититься и что делать, если это произошло

«Я работаю в Центре международной торговли»
Где ты работаешь
«Я работаю в Центре международной торговли»Как за 40 лет изменился первый бизнес-центр СССР
2
«Я работаю в Центре международной торговли»
Где ты работаешь

«Я работаю в Центре международной торговли» Как за 40 лет изменился первый бизнес-центр СССР

Нужны как воздух: 10 освежающих кислородных масок для жаркой погоды
Косметика
Нужны как воздух: 10 освежающих кислородных масок для жаркой погодыМягкое очищение, увлажнение и эффектные селфи — лучшие средства от 99 рублей до 4 тысяч
1
Нужны как воздух: 10 освежающих кислородных масок для жаркой погоды
Косметика

Нужны как воздух: 10 освежающих кислородных масок для жаркой погоды Мягкое очищение, увлажнение и эффектные селфи — лучшие средства от 99 рублей до 4 тысяч

Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет
Истории
Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернетИ кто платит миллионы рублей за жилье, которое видел только на экране
0
Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет
Истории

Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет И кто платит миллионы рублей за жилье, которое видел только на экране

Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу
Предприниматели
Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в ЕвропуСарафанное радио вместо рекламы, свои корнеры и запуск франшизы
4
Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу
Предприниматели

Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу Сарафанное радио вместо рекламы, свои корнеры и запуск франшизы

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ