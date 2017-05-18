вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии0
Темы0
Посты1
Коротко0
ИБ

Игнат Бакин

На сайте с 16 мая 2017

Комментарии0
Темы0
Посты1
Коротко0
Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург)
Где ты живёшь

Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург)Жители квартала стрит-арта по улице Стрелочников — о жизни в столетних деревянных домах

Где ты живёшь

Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург) Жители квартала стрит-арта по улице Стрелочников — о жизни в столетних деревянных домах