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Игнат Бакин
На сайте с 16 мая 2017
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Где ты живёшь
Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург)
Жители квартала стрит-арта по улице Стрелочников — о жизни в столетних деревянных домах
Где ты живёшь
Я живу в деревянном доме-гнезде с Дон Кихотом (Екатеринбург)
Жители квартала стрит-арта по улице Стрелочников — о жизни в столетних деревянных домах
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