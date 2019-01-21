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Настя Троцко

На сайте с 30 мая 2017

Комментарии16
Темы0
Посты879
Коротко0
Маттео Мегале: «Хотите Карбонару со сливками? Вам не нужна настоящая итальянская кухня!»

Опечатались, исправились! Спасибо)

Яркая квартира в Сочи с использованием мха в интерьере

Иногда мы пропускаем ошибки, это нормально) Спасибо, что обратили внимание! Читайте и комментируйте нас дальше, мы только рады обратной связи)

Что делать, если вы нашли бездомное животное и хотите ему помочь?

Насколько я знаю, самодельные домики из того, что есть: доски, фанера и тд. Но это незаконнно, администрация против, домики эти несколько раз в год разрушают. Если успевают узнать о рейде, стараются домики перенести. Но чаще приходится просто каждый раз заново их строить. 

Пульс кино: Смотрим «Аритмию» с психологом и врачом-травматологом

Ну, так про все можно сказать 

Как и из чего варят крафтовое пиво

В будущих статьяхучтём, спасибо!