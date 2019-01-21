Настя Троцко
На сайте с 30 мая 2017
Яркая квартира в Сочи с использованием мха в интерьере
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Что делать, если вы нашли бездомное животное и хотите ему помочь?
Насколько я знаю, самодельные домики из того, что есть: доски, фанера и тд. Но это незаконнно, администрация против, домики эти несколько раз в год разрушают. Если успевают узнать о рейде, стараются домики перенести. Но чаще приходится просто каждый раз заново их строить.
Пульс кино: Смотрим «Аритмию» с психологом и врачом-травматологом
Ну, так про все можно сказать
Как и из чего варят крафтовое пиво
В будущих статьяхучтём, спасибо!
Опечатались, исправились! Спасибо)