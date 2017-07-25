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Настя Троцко
На сайте с 30 мая 2017
Комментарии
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0
Посты
879
Коротко
0
Ситуация
Сочинцы — о курортном сборе
Как относятся к курортному сбору в Сочи и других городах черноморского побережья
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Ситуация
Сочинцы — о курортном сборе
Как относятся к курортному сбору в Сочи и других городах черноморского побережья
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